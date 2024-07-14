15+ вещей и ситуаций, которые знакомы любой женщине. Кое-где аж слеза наворачивается
Каждая из женщин неповторима и прекрасна по-своему, но многие из них твердо знают, что дамская сумочка должна быть складом полезных вещей, а в шкафу не помешает сохранить джинсы из серии «вдруг еще налезут». Именно этим милым совпадениям и посвящены наши комиксы.
1. Лоск, наведенный руками мастеров, часто исчезает уже через пару-тройку дней
2. Порой так хочется быть красоткой из глянца, но мешает суровая реальность
3. Спорим, у вас тоже есть колготки «Под штанами все равно не видно»
4. Бывает, что в день визита к мастеру приходит озарение: «Обалдеть! Мне же сегодня на глубокое бикини, а я не подготовилась!»
5. Растянутая футболка сгодится для сна. Не выбрасывать же любимую вещь
6. В самый разгар салонной процедуры можно обнаружить, что мастер напрочь забыл ваше имя
7. Дома у многих есть шкаф, в котором «нечего надеть»
8. И заодно джинсы «А вдруг похудею?»
9. Нередко на дальней полочке шкафа хранится шкатулочка с бижутерией, которую уже не надеть в приличное общество, а выбросить жалко
10. Кое-кто специально собирает плей-листы с грустной музыкой для моментов, когда надо поплакать
11. У этих трусиков есть секрет: они стоят дороже рубашки мужа
12. А вы тоже храните заначку шоколада в отделении для белья?
13. Пожалуй, у каждой девушки есть музейное платье: оно прекрасно, но надеть его некуда (да и из моды уже вышло)
14. А еще — коробка с памятными вещами, которая греет душу
Ооо,у меня есть такая с подписанными от руки открытками от любимых,я называю ее "коробка сентиментальностей":)
15. В женской сумочке легко обнаружить небольшую аптечку на все случаи жизни
"Небольшую"? *грустное ржание*
Недавно вот ездила на отдых, поленилась собрать все 100500 лекарств, думала - ну, зайду в аптеку, на яндекс.картах их две.
Хрентам!
16. А дома стоит целая куча пустых баночек от крема, потому что «вдруг пригодятся»
17. Мы знаем, что при определенном везении обувь, купленная на распродаже за копейки, будет служить вечно
Бонус: эх, настроение, какое же ты переменчивое
Спорим, что вас заинтересуют еще и эти статьи.
Комментарии
Шкатулка с бижутерией прекрасно подходит для подарков детям. Когда ко мне приходят в гости подруги с дочерями, я разрешаю порыться в такой шкатулке и выбрать себе что-то одно в подарок. Девчата счастливы, у меня всегда есть подарок, о котором не надо думать, а мы с ее мамой спокойно общаемся.
Вот с пацанами чуть хуже. Муж к своим инструментам вообще никого не пускает. Ему было легче купить мне личный набор отверток и шуруповерт, чем разрешить залезть в его сокровищницу :) Единственное, с подростками муж с удовольствием играет в приставку. Если дети мелкие - то все сложнее