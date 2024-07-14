15+ вещей и ситуаций, которые знакомы любой женщине. Кое-где аж слеза наворачивается

Художники
3 часа назад

Каждая из женщин неповторима и прекрасна по-своему, но многие из них твердо знают, что дамская сумочка должна быть складом полезных вещей, а в шкафу не помешает сохранить джинсы из серии «вдруг еще налезут». Именно этим милым совпадениям и посвящены наши комиксы.

1. Лоск, наведенный руками мастеров, часто исчезает уже через пару-тройку дней

2. Порой так хочется быть красоткой из глянца, но мешает суровая реальность

3. Спорим, у вас тоже есть колготки «Под штанами все равно не видно»

4. Бывает, что в день визита к мастеру приходит озарение: «Обалдеть! Мне же сегодня на глубокое бикини, а я не подготовилась!»

5. Растянутая футболка сгодится для сна. Не выбрасывать же любимую вещь

6. В самый разгар салонной процедуры можно обнаружить, что мастер напрочь забыл ваше имя

7. Дома у многих есть шкаф, в котором «нечего надеть»

8. И заодно джинсы «А вдруг похудею?»

9. Нередко на дальней полочке шкафа хранится шкатулочка с бижутерией, которую уже не надеть в приличное общество, а выбросить жалко

10. Кое-кто специально собирает плей-листы с грустной музыкой для моментов, когда надо поплакать

11. У этих трусиков есть секрет: они стоят дороже рубашки мужа

12. А вы тоже храните заначку шоколада в отделении для белья?

13. Пожалуй, у каждой девушки есть музейное платье: оно прекрасно, но надеть его некуда (да и из моды уже вышло)

14. А еще — коробка с памятными вещами, которая греет душу

Анастасия Шум
4 дня назад

Ооо,у меня есть такая с подписанными от руки открытками от любимых,я называю ее "коробка сентиментальностей":)

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15. В женской сумочке легко обнаружить небольшую аптечку на все случаи жизни

Foxy Rainard
4 дня назад

"Небольшую"? *грустное ржание*

Недавно вот ездила на отдых, поленилась собрать все 100500 лекарств, думала - ну, зайду в аптеку, на яндекс.картах их две.
Хрентам!

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16. А дома стоит целая куча пустых баночек от крема, потому что «вдруг пригодятся»

17. Мы знаем, что при определенном везении обувь, купленная на распродаже за копейки, будет служить вечно

Бонус: эх, настроение, какое же ты переменчивое

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Внимание: в июне 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Иллюстратор Alena Sofronova специально для AdMe.Media

Комментарии

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Pelageya
4 дня назад

Шкатулка с бижутерией прекрасно подходит для подарков детям. Когда ко мне приходят в гости подруги с дочерями, я разрешаю порыться в такой шкатулке и выбрать себе что-то одно в подарок. Девчата счастливы, у меня всегда есть подарок, о котором не надо думать, а мы с ее мамой спокойно общаемся.
Вот с пацанами чуть хуже. Муж к своим инструментам вообще никого не пускает. Ему было легче купить мне личный набор отверток и шуруповерт, чем разрешить залезть в его сокровищницу :) Единственное, с подростками муж с удовольствием играет в приставку. Если дети мелкие - то все сложнее

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