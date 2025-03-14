Я надеюсь, что это всё-таки косяк печати данной партии пакетов, которую пропустили от жадности, а не постоянный дизайн.
15 вещей, к дизайну которых есть вопросики
Нам кажется, что вещи должны быть в первую очередь такими, чтобы ими удобно было пользоваться. Но некоторые дизайнеры то ли никогда не ставили себя на место обычных людей, то ли просто любят перебарщивать с креативом, но в результате получается то туалетная комната, пугающая до икоты, то хлеб, выглядящий заплесневелым.
"Это столб на столе учителя загораживает половину доски"
"Дизайнер из обычного батона сделал хлеб с плесенью с помощью прозрачной упаковки с зеленым рисунком"
"В общественном туалете зажегся свет, и тут я, признаюсь, заорал"
"Ну почему каждый отель пытается изобрести новый способ управления температурой в душе?"
"Мужик и женщина-утка (или птеродактиль?) идут за покупками на рынок"
Мой мозг увидел птеродактиля только после прочтения, до этого была не очень удачная женщина с растрёпанными волосами. Как теперь развидеть птеродактиля???
"Такая вот зона для пеленания в аэропорту: она вся мокрая, а ноги ребенка оказываются в раковине"
"Уборная у родни на базе отдыха"
- Дизайн называется "А вам есть что скрывать?" © ACrossingTroll / Reddit
"Этот бутылек парфюма не может стоять сам по себе, а если его положить, он протекает"
"Как развидеть паука?"
А я не вижу паука. Ну да, если задуматься, прищуриться и включить воображение то немного похоже. Но так просто слишком увеличенная чтением девочка.
"Возможно, это не лучшее дизайнерское решение для гостиничной прикроватной тумбочки, куда вы складываете всякие мелочи. Перед сном. В темноте"
"В блюде для подачи фаршированных яиц сделали нечетное количество ячеек"
- А это для повара, чтобы он сразу одно попробовал. © MagisterPita / Reddit
"Зачем такое делать? Деревянный дренаж, серьезно?"
- Красиво же! Просто, ну, не пользуйся им и нормально будет. © FantaZingo / Reddit
"Тянешься руки помыть, и срабатывает датчик выдачи бумажных полотенец"
"Через эту огромную щель у козырька в моей машине пробивается солнце, и это фиг исправишь"
"А это с какой целью сделано?"
- У меня есть адекватный ответ: чтобы доску можно было ввозить и вывозить из класса. © ngpropman / Reddit
- Нет, это для профессоров в очень узких шляпах-цилиндрах. © JetScootr / Reddit
Но у некоторых людей и фантазия работает как надо, и руки из нужного места растут. Когда они берутся за дело, получается настоящая крутота.