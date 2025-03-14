15 вещей, к дизайну которых есть вопросики

Нам кажется, что вещи должны быть в первую очередь такими, чтобы ими удобно было пользоваться. Но некоторые дизайнеры то ли никогда не ставили себя на место обычных людей, то ли просто любят перебарщивать с креативом, но в результате получается то туалетная комната, пугающая до икоты, то хлеб, выглядящий заплесневелым.