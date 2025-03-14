15 вещей, к дизайну которых есть вопросики

Народное творчество
43 минуты назад

Нам кажется, что вещи должны быть в первую очередь такими, чтобы ими удобно было пользоваться. Но некоторые дизайнеры то ли никогда не ставили себя на место обычных людей, то ли просто любят перебарщивать с креативом, но в результате получается то туалетная комната, пугающая до икоты, то хлеб, выглядящий заплесневелым.

"Это столб на столе учителя загораживает половину доски"

"Дизайнер из обычного батона сделал хлеб с плесенью с помощью прозрачной упаковки с зеленым рисунком"

No name no meaning
21 час назад

Я надеюсь, что это всё-таки косяк печати данной партии пакетов, которую пропустили от жадности, а не постоянный дизайн.

-
-
Ответить

"В общественном туалете зажегся свет, и тут я, признаюсь, заорал"

"Ну почему каждый отель пытается изобрести новый способ управления температурой в душе?"

"Мужик и женщина-утка (или птеродактиль?) идут за покупками на рынок"

No name no meaning
21 час назад

Мой мозг увидел птеродактиля только после прочтения, до этого была не очень удачная женщина с растрёпанными волосами. Как теперь развидеть птеродактиля???

-
-
Ответить

"Такая вот зона для пеленания в аэропорту: она вся мокрая, а ноги ребенка оказываются в раковине"

"Уборная у родни на базе отдыха"

"Этот бутылек парфюма не может стоять сам по себе, а если его положить, он протекает"

"Как развидеть паука?"

No name no meaning
21 час назад

А я не вижу паука. Ну да, если задуматься, прищуриться и включить воображение то немного похоже. Но так просто слишком увеличенная чтением девочка.

-
-
Ответить

"Возможно, это не лучшее дизайнерское решение для гостиничной прикроватной тумбочки, куда вы складываете всякие мелочи. Перед сном. В темноте"

"В блюде для подачи фаршированных яиц сделали нечетное количество ячеек"

"Зачем такое делать? Деревянный дренаж, серьезно?"

  • Красиво же! Просто, ну, не пользуйся им и нормально будет. © FantaZingo / Reddit

"Тянешься руки помыть, и срабатывает датчик выдачи бумажных полотенец"

"Через эту огромную щель у козырька в моей машине пробивается солнце, и это фиг исправишь"

"А это с какой целью сделано?"

  • У меня есть адекватный ответ: чтобы доску можно было ввозить и вывозить из класса. © ngpropman / Reddit
  • Нет, это для профессоров в очень узких шляпах-цилиндрах. © JetScootr / Reddit

Но у некоторых людей и фантазия работает как надо, и руки из нужного места растут. Когда они берутся за дело, получается настоящая крутота.

Фото на превью PowerOfYes / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее