15 пар звездной обуви, от вида которой теряешь дар речи

Фролов Михаил / Комсомольская правда / East News

Каждая деталь внешности знаменитостей всегда оказывается под пристальным вниманием. Именно поэтому любое появление на публике или фото в социальных сетях они используют как повод, чтобы продемонстрировать яркий наряд, трендовые аксессуары или необычную обувь.

Кети Топурия в футуристичном наряде, изюминка которого — открытые сапоги

Tarakanov Vadim/East News Татьяна Рат 1 день назад Мамма миа, такое ощущение то, что она где то сломала ноги, а хирурги ей поставили штуки (забыла, как они называются) для срастания правильного костей ног. Ну чтоб никто не догадался замаскировали под обувь. - - Ответить

Чтобы выглядеть эффектно на интервью, Ксения Бородина выбрала жемчуг. Однако использовала его не на шее, а на ногах.

Мария Миногарова любит впечатлять публику эпатажными образами. В этот раз все запомнили «зеленые лапы» звезды

Выбираете между дерзкой шнуровкой и элегантными туфлями? А вот Алсу сумела найти компромисс

Tarakanov Vadim/East News

Клава Кока умеет удивлять. В холод такие сапоги вряд ли согреют, зато эффект произведут абсолютно точно

Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News

Юная Аврора Киба учится очаровывать публику — фактурная юбка в стиле «русалочка» и туфли, усыпанные белыми лепестками

Черный total-look и выразительные туфли Люси Чеботиной на «Песне года»

Комсомольская правда | East News Дарья 1 день назад Ну не знаю, не сильно то они и выразительные - - Ответить

Свой необычный воздушный образ Екатерина Варнава завершила босоножками с высокими перетяжками

Ида Галич впечатлила своих фанатов дерзким образом с «острыми» каблуками

Галина 1 день назад Нога стянута так, что ее перекосило - - Ответить

Елена Летучая в нежных босоножках, украшенных стразами

Татьяна Рат 1 день назад Кто такая Летучая я не знаю, но босоножки точно"отпад". - - Ответить

Ляйсан Утяшева всегда выбирает яркие наряды для ведения шоу. В данном случае блестящие невесомые сапоги

Не каждая осмелилась бы выразить себя с помощью таких экстравагантных туфель, как у Светланы Бондарчук

Маленькое черное платье и акцентные босоножки выбрала Анна Чиповская для премьерного показа

Догадайтесь, кто любимый мультгерой Славы?

Фролов Михаил / Комсомольская правда / East News Татьяна Рат 1 день назад А это дополнение к Чебурашке - - Ответить

Ольга Бузова известна своим умением поразить публику. В этом случае экстремально высокими ярко-розовыми сапогами в тон губной помаде