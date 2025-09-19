Мамма миа, такое ощущение то, что она где то сломала ноги, а хирурги ей поставили штуки (забыла, как они называются) для срастания правильного костей ног. Ну чтоб никто не догадался замаскировали под обувь.
15 пар звездной обуви, от вида которой теряешь дар речи
Дизайн
1 час назад
Фролов Михаил / Комсомольская правда / East News
Каждая деталь внешности знаменитостей всегда оказывается под пристальным вниманием. Именно поэтому любое появление на публике или фото в социальных сетях они используют как повод, чтобы продемонстрировать яркий наряд, трендовые аксессуары или необычную обувь.
Кети Топурия в футуристичном наряде, изюминка которого — открытые сапоги
Tarakanov Vadim/East News
Чтобы выглядеть эффектно на интервью, Ксения Бородина выбрала жемчуг. Однако использовала его не на шее, а на ногах.
Мария Миногарова любит впечатлять публику эпатажными образами. В этот раз все запомнили «зеленые лапы» звезды
Выбираете между дерзкой шнуровкой и элегантными туфлями? А вот Алсу сумела найти компромисс
Tarakanov Vadim/East News
Клава Кока умеет удивлять. В холод такие сапоги вряд ли согреют, зато эффект произведут абсолютно точно
Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News
Юная Аврора Киба учится очаровывать публику — фактурная юбка в стиле «русалочка» и туфли, усыпанные белыми лепестками
Черный total-look и выразительные туфли Люси Чеботиной на «Песне года»
Комсомольская правда | East News
Свой необычный воздушный образ Екатерина Варнава завершила босоножками с высокими перетяжками
Ида Галич впечатлила своих фанатов дерзким образом с «острыми» каблуками
Елена Летучая в нежных босоножках, украшенных стразами
Ляйсан Утяшева всегда выбирает яркие наряды для ведения шоу. В данном случае блестящие невесомые сапоги
Не каждая осмелилась бы выразить себя с помощью таких экстравагантных туфель, как у Светланы Бондарчук
Маленькое черное платье и акцентные босоножки выбрала Анна Чиповская для премьерного показа
Догадайтесь, кто любимый мультгерой Славы?
Фролов Михаил / Комсомольская правда / East News
Ольга Бузова известна своим умением поразить публику. В этом случае экстремально высокими ярко-розовыми сапогами в тон губной помаде
Понравилась статья? Предлагаем вашему вниманию еще несколько на тему звездного стиля:
Фото на превью Фролов Михаил / Комсомольская правда / East News
