15 вещей, которые после починки начали жить свою лучшую жизнь
Первая мысль, которая возникает у многих при виде испорченной вещи: «Выкину ее и куплю новую». Да, это простой и эффективный способ справиться с проблемой, но можно пойти более интересным путем. Сегодня во времена, когда ценится уникальность стиля во всем, испорченную вещь легко залатать и сделать красивой.
«Любимый котейка расцарапал новые черевички. Вот моя попытка спасти их»
- О, я бы отдала за это очень много денег! © -MyBusiness- / Reddit
«Прочитала чей-то совет и решила починить рваное кресло. Потратила аж $2!»
Пока не прочитала описание, думала, ничего себе с вышивкой заморочились 😏
«Купила набор из 20 заплаток за $2. Да, получилось не идеально, но зато очень просто и дешево. Теперь волнуюсь, что буду их клеить на все, что можно»
«Починила наушники»
Ну, так себе "починка". Лучше, чем было, но можно было поаккуратнее обвязать.
«Собака разодрала толстовку, которую я купила в подарок зятю на Рождество. С помощью красивой вышивки удалось спасти праздник»
«Дала вторую жизнь своему фирменному рюкзаку»
«Нелюбимая одежда может стать любимой, если выяснить, что в ней раздражает, и исправить это! Я довязала свитер, в котором мерзла, и теперь ношу его постоянно на работе»
Мне нравится, грязно-белый и этот фантазийный колор другой текстуры, запястья и горло теперь аккуратные
«Никто из гостей с первого раза не догадался, из чего сделан стол. А это распиленный кинескоп от телевизора»
«Никогда не выбрасывайте свои старые джинсы»
«Сделала из маленького комбинезона XS свободный комбинезон размера XL с множеством плавающих на нем человечков!»
«Был у меня старый страшный стул. В свое время я притащила его с улицы в свой магазин. Неделю назад переехал домой и переоделся в новый костюм»
«Вот так я заштопал свою первую дырку в носке!»
Я бы поняла такие заморочки, например, с носками, которые вязались вручную (особенно, значимым человеком для тебя), но обычные магазинные носки не первой свежести, зачем?
«Мозаика скрывала выбоины на дороге»
В моем родном городе очень популярны арт-заплатки. Симпатичные керамические картинки, связанные с историей города. Затея милая, и приятно их находить под ногами. Но еще приятнее, если бы придурки из мэрии клали нормальный асфальт. Как будто пора. В 2025 году.
«Вышила звезды на месте дырок на своих любимых джинсах, и теперь они мне нравятся еще больше!»
«Мои ботинки треснули, поэтому я застилизовала их ярко-розовой клейкой лентой»
«Моя собака съела лицо игрушки Иви! Я расстроилась, но люди в интернете придумали несколько интересных идей, как это исправить»
Так а ГДЕ ИДЕИ этих людей из интернета ?
Почему не воспользовались ?!🤔
Если вы ищите вдохновение для починки ваших испорченных вещей, то в этой статье вы найдете еще больше идей.
Комментарии
В последней починке смысла никакого - собака с удовольствием и новое лицо у игрушки сожрет, ей пофиг )
Если вы ищите вдохновение для починки ... Ищите - это повелительное наклонение, адме, пора бы выучить русский! ИщЕте, если вы ищЕте
Ну это как будете есть, например, а не будите, или мы к вам едим вместо едем