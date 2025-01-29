15 вещей, которые после починки начали жить свою лучшую жизнь

Фотоподборки
9 часов назад

Первая мысль, которая возникает у многих при виде испорченной вещи: «Выкину ее и куплю новую». Да, это простой и эффективный способ справиться с проблемой, но можно пойти более интересным путем. Сегодня во времена, когда ценится уникальность стиля во всем, испорченную вещь легко залатать и сделать красивой.

«Любимый котейка расцарапал новые черевички. Вот моя попытка спасти их»

Noumen
9 часов назад

Когти себе завёл котейка железные и расцарапал мартенсы

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«Прочитала чей-то совет и решила починить рваное кресло. Потратила аж $2!»

Nika88
8 часов назад

Пока не прочитала описание, думала, ничего себе с вышивкой заморочились 😏

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«Купила набор из 20 заплаток за $2. Да, получилось не идеально, но зато очень просто и дешево. Теперь волнуюсь, что буду их клеить на все, что можно»

«Починила наушники»

«Собака разодрала толстовку, которую я купила в подарок зятю на Рождество. С помощью красивой вышивки удалось спасти праздник»

«Дала вторую жизнь своему фирменному рюкзаку»

«Нелюбимая одежда может стать любимой, если выяснить, что в ней раздражает, и исправить это! Я довязала свитер, в котором мерзла, и теперь ношу его постоянно на работе»

Noumen
9 часов назад

Мне нравится, грязно-белый и этот фантазийный колор другой текстуры, запястья и горло теперь аккуратные

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«Никто из гостей с первого раза не догадался, из чего сделан стол. А это распиленный кинескоп от телевизора»

«Никогда не выбрасывайте свои старые джинсы»

«Сделала из маленького комбинезона XS свободный комбинезон размера XL с множеством плавающих на нем человечков!»

Nika88
8 часов назад

Хорош как арт-объект, как предмет одежды вызывает вопросы.

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«Был у меня старый страшный стул. В свое время я притащила его с улицы в свой магазин. Неделю назад переехал домой и переоделся в новый костюм»

«Вот так я заштопал свою первую дырку в носке!»

Nika88
8 часов назад

Я бы поняла такие заморочки, например, с носками, которые вязались вручную (особенно, значимым человеком для тебя), но обычные магазинные носки не первой свежести, зачем?

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«Мозаика скрывала выбоины на дороге»

НибаньтиКрипто
3 дня назад

В моем родном городе очень популярны арт-заплатки. Симпатичные керамические картинки, связанные с историей города. Затея милая, и приятно их находить под ногами. Но еще приятнее, если бы придурки из мэрии клали нормальный асфальт. Как будто пора. В 2025 году.

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«Вышила звезды на месте дырок на своих любимых джинсах, и теперь они мне нравятся еще больше!»

«Мои ботинки треснули, поэтому я застилизовала их ярко-розовой клейкой лентой»

«Моя собака съела лицо игрушки Иви! Я расстроилась, но люди в интернете придумали несколько интересных идей, как это исправить»

Если вы ищите вдохновение для починки ваших испорченных вещей, то в этой статье вы найдете еще больше идей.

Фото на превью No-Room-8191 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
3 дня назад

В последней починке смысла никакого - собака с удовольствием и новое лицо у игрушки сожрет, ей пофиг )

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Просто_пря
1 день назад

Если вы ищите вдохновение для починки ... Ищите - это повелительное наклонение, адме, пора бы выучить русский! ИщЕте, если вы ищЕте
Ну это как будете есть, например, а не будите, или мы к вам едим вместо едем

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