15 вещей, которые раньше казались пыткой, а теперь — настоящее удовольствие

Когда я научилась заготавливать кабачковую икру, то мы первое время за обедом съедали по баночке икры. Прошло четыре года, икру больше никто не ест, изредка знакомые берут, едят, хвалят. Свои- никогда. Переели. Очень плодоноский сорт ,, нежный зефир,, . Я их каждый год сажаю, без кабачков по осени от нас никто не уходит. Боюсь, что люди нас скоро будут избегать в период урожая