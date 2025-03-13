Когда я научилась заготавливать кабачковую икру, то мы первое время за обедом съедали по баночке икры. Прошло четыре года, икру больше никто не ест, изредка знакомые берут, едят, хвалят. Свои- никогда. Переели. Очень плодоноский сорт ,, нежный зефир,, . Я их каждый год сажаю, без кабачков по осени от нас никто не уходит. Боюсь, что люди нас скоро будут избегать в период урожая
15 вещей, которые раньше казались пыткой, а теперь — настоящее удовольствие
В детстве многие вещи могли казаться настоящей пыткой. Мы капризничали и не понимали, как взрослые получают от этого удовольствие. Но со временем все меняется, и то, что раньше вызывало раздражение, вдруг становится источником радости и наслаждения.
- Никогда не была спортивным человеком, даже на физкультуру не ходила, спорт не любила. Пару лет назад за компанию решила поучаствовать в массовом забеге. Увидела там красивого, атлетичного, умного парня. Влюбилась, но не взаимно. Как бы там ни было, стала бегать на стадионе, ходить на йогу, думать о здоровье и издалека восхищаться им. На стене куча медалей, в душе все еще любовь. Через пару дней впервые участвую в шестикилометровом забеге на гору. Поверить не могу, что я это делаю. © Подслушано / Ideer
- Как же я мечтаю пойти в гигантский супермаркет и скупить все вкусности. Вкусную колбасу, сухофрукты, всякие орехи, сыры, йогурты, кукурузные шарики, напитки, мороженое, креветки, рыбу, булочки. Нет, я не на диете и никогда на ней не была. Просто в детстве недоедала. Когда я окончу учебу и пойду на работу, то куплю пару холодильников и забью их до отвала. И все кухонные полки, соответственно! © Подслушано / Ideer
"Было время когда не мог терпеть некоторые блюда, но со временем все изменилось. Например, кабачковая икра. Тогда было "просто фу", но теперь мажу на хлеб и ем с удовольствием"
- В детстве не любила читать, а сейчас не могу без любимых книг. Приучила себя читать каждый день, иногда по несколько раз в день. Но при этом на один «сеанс» выделяю себе всего лишь 1 час, чтобы не было пресыщения. Секрет в том, что я поощряю себя после каждой прочитанной книги. Позволяю себе крупные покупки либо откладываю кругленькую сумму, что тоже не может не радовать. © Подслушано / Ideer
- Безделье. В детстве оно всегда казалось чем-то невыносимым — сразу начинало казаться, что нужно срочно чем-то заняться. А во взрослом возрасте это просто потрясающе: сидишь, потягиваешь кофе и мечтаешь. © OtherDirection / Reddit
- Не любила с детства огород, в юности не понимала, зачем он, ведь все можно купить! И вот у меня появилась дача. То ли память предков «твоя земля — паши», то ли детство у бабушки отразилось, но мне нравится там работать. Никогда не думала, что это со мной случится, зато бабуля счастлива — хоть кто-то в семье разделяет ее любовь к огороду. Вот так получается, как говорится, «не зарекайся». © Подслушано / Ideer
эх, еще бы времени побольше, чтобы все, что хочется, перечитать(((
- В детстве ненавидела известный сериал про Эркюля Пуаро. Помню, как бесилась при первых нотах заставки: это означало, что родители займут телевизор часа на полтора, и никаких мультиков. Года четыре назад наткнулась на него и досмотрела всю серию. А потом еще одну и еще. Я фанат Пуаро! Я влюбилась в этот сериал по уши! Купила все диски и пересматриваю периодически. Сердце дрожит при начальных нотах заставки. Как же все меняется. © Подслушано / Ideer
- В детстве не любила 8 марта. Ты стараешься, рисуешь открытку, делаешь какую-то поделку, даришь маме, она искренне радуется; они с папой дарят тебе или платье, или набор красок, или еще что-то очень желанное. Вспоминаешь, какой крутой велик подарили на день рождения, смотришь на свои детские каракули, и такое бессильное отчаянье на душе! Так хочется подарить что-то действительно достойное! Но тебе всего пять лет, денег нет, руки детские, неуклюжие, и эта жалкая открытка. Выросла. Ух, теперь отрываюсь! © Подслушано / Ideer
Что за обесценивание своих детских поделок, открыток? Ведь большенство детей создавая свои шедевры вкладывают душу. Или кто-то думает по другому?
- Как же я не любил домашнюю еду. Все, чего я хотел в детстве, это есть вне дома, а сейчас нет ничего приятнее домашней еды! © Unknown author / Reddit
- В детстве не нравился розовый цвет. Думала, что слишком крутая для "девичьего" цвета. А теперь печатаю это с розовыми ногтями. © Current_Piccolo_4351 / Reddit
- В детстве не мог слушать джаз или классическую музыку. Оказалось, отец был прав: если вслушаться, это реально здорово. © copperdomebodhi / Reddit
Про розовый - жиза. Девчонки же - фу, я не такая, я тусуюсь с парнями. Ох и дура же была...
- В детстве я начинала почти каждый прием пищи с того, что выковыривала весь лук из еды. Он казался таким противным! А родители клали его буквально во все! Но однажды, уже во взрослом возрасте, я пошла в ресторан и попробовала потрясающий соус. Спросила у официанта, из чего он сделан, и оказалось — это пюре из лука. С тех пор я сама начала все готовить с луком. И мало что пахнет так же восхитительно, как лук, жарящийся в сливочном масле. © letterstosnapdragon / Reddit
- В детстве я терпеть не могла, когда меня отправляли в кровать, а остальные все еще смотрели телевизор и веселилась. Но чем ближе к среднему возрасту, тем больше нравится пораньше лечь спать, особенно в холодные вечера. Горячий чай, хорошая книга – идеальное завершение дня. © Unknown author / Reddit
Лук в детстве не любила, потому что его недожаривали, он в итоге был почти сырым либо варёным, бе. Сама стала готовить - клала в полтора раза больше, но норм прожарки. С младенцем 24/7 висящим н.а груди лук не порежешь и не пожаришь, и открыла для себя готовый, сушёный... Жизнь прекрасна.
- Раньше я не то, что ненавидела, но и вовсе не обращала внимания на пейзажи и небо. А теперь мечтаю о балконе, чтобы сидеть там ночью, ощущать прохладный ветер и любоваться звездами. © makebeansgreatagain / Reddit
- У меня в детстве только два любимых блюда были: жареные помидоры с яйцами и картофельное пюре. Однажды родители сделали эксперимент, чтобы приучить меня есть все, что дают. Много вкусных блюд, но ничего из моих любимых. Так я тоже не промах - просто брала и съедала одну-две ложечки за целый день или вообще даже ничего не пробовала и убегала играть во двор. Вроде какими-то фруктами добирала. Через три дня бабушка не выдержала и нажарила мне любимую яичницу с помидорами. Потом уже через год стала есть почти все. © Leonor09 / Pikabu
А здесь вы найдете больше интересных историй, где люди рассказывают о своем детстве:
- 14 странных вещей, которые каждый из нас делал в детстве. Знакомо, как вкус вафельного стаканчика
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