15 собеседований с финалом, которого не ожидали ни кадровики, ни кандидаты

Народное творчество
3 часа назад

Можно лишь позавидовать людям, которые приходят на собеседование абсолютно спокойными. Как-никак, а стопроцентно предугадать его исход сложно. Тем более, когда рекрутер читает чужое резюме вместо вашего или просит рисунок нарисовать. Но есть и такие кандидаты, что любого кадровика озадачат. О самых неоднозначных собеседованиях — в этой статье.

  • Я нечаянно распечатал резюме на картоне, а не на обычной бумаге. Интервьюер в руках его покрутил и говорит: «Ого, очень плотная бумага». А я не растерялся: «Труднее смять и выбросить». Он посмеялся, я получил работу. © Unknown author / Reddit
  • Появилась в нашей фирме новая должность. Но кандидаты были не в курсе, что им придется делать. Поэтому я у них спрашивал: «Как вы думаете, какие рабочие обязанности предполагает эта позиция?» Они мне: «Да я бы хотел, что бы вы мне ответили на этот вопрос». Я не мог удержаться от смеха. Они же на работу пришли устраиваться! © ILoveToEatLobster / Reddit
  • Нашел в вакансию, но как назло сломался ноутбук. Попросил знакомую отправить резюме с ее компьютера. И вот я на собеседовании. Все идет отлично, беседуем, шутим. А в конце рекрутер и говорит: «У других кандидатов все то же самое. Но я очень хотела посмотреть именно на тебя, ведь в графе „О себе“ ты написал: „Я очень хороший, вы сойдете от меня с ума“. Я просто хотела посмотреть, кто там такой хороший». Знакомая, когда я попросил ее отправить мою анкету, дописала эти слова — решила прикольнуться. Собеседование я прошел, на работу меня взяли. © KpuBou.d**** / Pikabu
  • На одном онлайн-собеседовании интервьюер попросил меня встать в полный рост, чтобы он посмотрел, есть ли на мне брюки. Аргументировал он это тем, что если человек приходит на интервью в трусах, то это неуважение. Я отказался, потому что сидел в одной только футболке© zapolnoch / Twitter
Мориарти
3 дня назад

Опять ошибка в переводе. Тот, кто спрашивал - это кандидат, а не интервьюер.

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  • Прихожу на собеседование. Рекрутеров двое, одна за компьютером смотрит мое резюме. Рассказывает о фирме, задает вопросы. Я отвечаю ей и вдруг вижу, что она вроде заскучала. А потом говорит: «А какие объекты вы делали?» Я, мол, в резюме все указано. Заглядываю в монитор, а там у нее не мое резюме. И фото не мое, и фамилия, короче, вообще другой человек. Она 30 минут невозмутимо слушала, не заметив подмены. © Unknown author / Pikabu
  • Проходил собеседование в сеть кафе. Интервьюер спросил меня со странным лицом: «Зачем вам такая отвратительная работа?» Я ответил: «Мне нужны деньги, чтобы заплатить за хорошее образование, чтобы мне не пришлось работать всю свою жизнь на такой отвратительной работе». Он такой: «Справедливо». © pseudo__gamer / Reddit
  • Мне однажды задали такой вопрос: «А зачем вам должность заместителя начальника отдела? Жилье свое, машина есть, кредитов нет, ребенок взрослый. У вас же нет мотивации! Вон у нас начальник: три кредита, двое детей, ипотека и автокредит». Оказывается, кабала — это мотивация двигаться вверх. © Malik0vka / Pikabu
  • Нам понадобился курьер. Приходит один парень, немного странный. Оба клыка у него обломаны. Он замечает, что ему в рот поглядывают, и говорит:
    — Это я себе на Хэллоуин вампирские зубы приклеивал. На суперклей. Ну и потом еле-еле оторвал. Вместе с кусками своих зубов.
    Мы его взяли. Не у каждой фирмы есть свой курьер-вампир. © Rliethnam / Pikabu
  • Я готовился к собеседованию три дня. Повторял все, что проходил. Читал советы в интернете, как вести себя правильно, на что и как отвечать. А на собеседовании генеральный директор с важным выражением лица спросил только о том, кем работает отец и сколько нас в семье детей. © Подслушано / Ideer
  • Однажды я проводил собеседование с парнем на должность в книжном издательстве. Одним из моих вопросов, естественно, был: «Что вы больше всего любите читать?» Его ответ: «Я не люблю книги, они слишком скучные». © acariux / Reddit
  • Когда подруга искала работу, жаловалась, что HR совсем какие-то плохие. Одна допытывалась, есть ли у нее недвижимость, другая спрашивала «А как вы относитесь к зависти?» Ну часть вопросов, может быть, имели место быть, но некоторые просто шокировали. Подруга очень негодовала на этот счет. Прошло время, она устроилась на работу, и теперь в ее обязанности входит часть функционала HR. И что? А она теперь тоже всем задает эти «тупые» вопросы. Когда я ее спросила: «Это месть? Ты ж сама ныла, что некрасиво такое спрашивать», — она сделала круглые глаза, ответила, что это нормальные вопросы, и она такого не могла сказать. У меня проблем с памятью нет, не поленилась, даже переписку нашла, показала — «Это не я писала». А кто? Демон, проклинающий HR? © Не все поймут / Ideer
  • Пришла устраиваться на работу в магазин хозяйственных товаров продавцом. Мне дали заполнить анкету перед собеседованием. И все бы ничего, но последний вопрос в анкете... «Напишите небольшой рассказ о мальчике и его скрипке и нарисуйте его» ввел меня в ступор. К такому меня жизнь не готовила! © Не все поймут / Ideer
  • У меня на собеседовании спросили, каким бы я хотела видеть своего руководителя. Настроения рисовать воздушные замки у меня не было, я сказала: «Человека ответственного и не перекладывающего свои обязанности на подчиненного». Это было фаталити, воздух в помещении сразу изменился. Через 5 минут после собеседования пришло СМС: «Вы нам не подходите». © Biloiproshlo / Pikabu
  • Дело было в уютном офисе. Рядом с дверью в приемной секретаря стояло огромное зеркало от пола до потолка. Поговорили с руководителем, все прошло вроде бы удачно. Раскланиваюсь, вежливо прощаюсь и вместо двери случайно «вхожу» в зеркало. У секретаря и всех присутствующих шок. Зеркало, конечно, не пострадало, но было стыдно. © Подслушано / Ideer
  • Искали сотрудника со свободным английским, и вот я пригласила на собеседование хорошего кандидата. Беседуем, человек клянется, мол, инглиш у него — вэри гуд, как второй родной. Ну я и давай его проверять. А он на меня вытаращил глаза и ни бум-бум. И заявляет такой: «Да я ж не думал, что реально так строго будете проверять. Не, ну я с переводчиком смогу разобраться. Да я потом выучу, вы только на работу возьмите». Нет сил даже злиться на него, потому что это было ну очень смешно. Но все же зачем врать? © Палата № 6 / VK

В этой статье мы писали о людях, найти работу которым помогло не столько крутое резюме, сколько случай. Но устроиться на работу — полдела, ведь мы не знаем, каким окажется коллектив. Истории о любимых и не очень коллегах можно почитать в этой подборке.

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