15 собеседований с финалом, которого не ожидали ни кадровики, ни кандидаты

Можно лишь позавидовать людям, которые приходят на собеседование абсолютно спокойными. Как-никак, а стопроцентно предугадать его исход сложно. Тем более, когда рекрутер читает чужое резюме вместо вашего или просит рисунок нарисовать. Но есть и такие кандидаты, что любого кадровика озадачат. О самых неоднозначных собеседованиях — в этой статье.