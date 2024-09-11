15+ ярких воспоминаний из детства, которые все еще свежи

Детские воспоминания — это маленькие кусочки прошлого, которые остаются с нами навсегда. Они могут быть радостными, например, когда вспоминаешь о лете в деревне, или грустными, когда на ум приходят старые обиды. Иногда нам даже кажется, что эти моменты давно забыты, но стоит почувствовать знакомый запах или услышать старую песню, как готово — воспоминание разблокировано.

Я только недавно осознала, какой крутой подарок получила от родителей на свой восьмой день рождения. Тогда вышла книга «Гарри Поттер и Тайная комната». Я читала первый роман серии, мне он безумно понравился, поэтому мама с папой подарили мне и вторую часть. Я открыла ее, а внутри лежал один носок. Тогда я этого не поняла. Почему один, зачем он мне, что он делает в книге? Прочла я ее быстро, но к концу вовсе забыла про носок. А месяц назад вдруг вспомнила. Обалдела от символизма. Как же круто мои родители подходили к выбору подарков, как классно они их мне вручали, очень благодарна им за это! © Палата № 6 / VK

Как-то на 1 сентября у нас не было денег на цветы. Это был 3 класс. Я ревела горючими слезами и говорила, что в школу не пойду. Тогда мама метнулась на дачу. Колдовали с ней всю ночь, а к утру у меня был шикарнейший букет из гладиолусов, нарциссов и тещиного языка. Кто знает, как долго растить это растение, поймет. © Подслушано / Ideer

В школе литературу вела учительница — настоящее исчадие ада. Как-то она заметила на парте у одной девочки блокнот. Схватила его — оказалось, это личный дневник. Училка хищно улыбнулась и давай вслух зачитывать оттуда записи. В классе гробовая тишина, девочка сидит красная как помидор. И тут один пацан молча встал, вырвал дневник из рук учительницы и вернул однокласснице. До сих пор помню его поступок!

«Кто-нибудь еще помнит эту жвачку?»

Помню ранее летнее утро, поезд притормаживает и подъезжает к станции, а я стою сонная, прижавшись носом к окну вагона, и высматриваю бабушку. Вот я вижу ее на платформе, маленькую, в платочке. А она видит меня и начинает бежать за поездом, пока он не остановится, а потом мы обе с нетерпением ждем, когда проводник неспешно откроет дверь, спустит лестницу. А потом приходим в крошечный бабушкин домик, а там на столе картошечка рассыпчатая и невероятно вкусные соленые огурцы. © Жужа Лаптева / Dzen

После пятого класса родители мне стали выделять деньги: они были и «на карман», и на одежду, канцелярию. Приходилось выбирать: или новая рубашка в школу, или брюки. Как-то в магазине увидел теплую толстовку, шикарного качества и цвета. Но стоила она немало. Я стал копить. Спустя полгода сумма была накоплена. Я, радостный, полез в свой тайник, взял кошелек — а там пусто. Мама забрала все деньги со словами: «Ты все равно ничего не тратишь, деньги тебе не нужны». Хотя я много раз говорил ей и про толстовку, и про свои накопления. Через месяц я снова получил заветную купюру. Наученный, я стал прятать деньги лучше. Но мать всегда и везде их находила и забирала. Я спросил у мамы, зачем они дают мне деньги, чтобы потом забрать, на что получил ответ: «Твое будет, когда сам заработаешь». © Подслушано / Ideer

Я могу сказать только спасибо своей маме. Ни разу в жизни она меня не оговорила. И когда я выстригла клок ткани из шторы, чтобы сшить кукле платье. И когда вышила кривыми руками ее новый костюм. И когда сожгла начисто кастрюлю, потому что пыталась сварить карамель для петушков на палочке. Зато сейчас я хорошо шью, вышиваю и неплохо готовлю. У меня не отбили желание что-то делать, а, наоборот, стимулировали его. Мама всегда ахала от восторга и долго любовалась моими «произведениями». Костюм, кстати, так и носила, говоря, что это самая красивая вещь в ее гардеробе. © Елена Грибанова / Dzen

«Родители нашли мои старые плюшевые игрушки. Я взволнован этим куда больше, чем ожидал!»

С самого детства мой лучший друг — жираф. Мы жили возле зоопарка, поэтому с родителями часто проводили там время. Когда мне было 6 лет, в зоопарке я впервые приметил жирафа. Я был в восторге. Ведь они такие красивые, умные и большие! С тех пор я стал просить, чтобы мы ходили в зоопарк еще чаще. Жираф стал моим другом. Невозможно посчитать, сколько раз мы виделись. Сколько раз я угощал его лакомствами, и сколько раз я смотрел в его умные черные глаза. Сейчас мне 26 лет. А жирафу около 30 лет. Он уже старенький, но все такой же замечательный. И каждый раз, когда я прихожу в гости к своему другу (теперь со своими детьми), я счастлив. © Палата № 6 / VK

Когда мне было 4 года, у меня была няня, которая гладила меня по спине, пока я не засыпал. Она делала это с тех пор, как я себя помню. Однажды она уехала на неделю, но в итоге так и не вернулась к нам. Отчаявшись, я спросил свою старшую сестру, не погладит ли она меня по спине перед сном. Она посмеялась надо мной и велела идти спать. Я помню, как я пытался сам погладить себя по спине, чтобы уснуть. Конечно, это не сработало. В итоге у меня еще долго были проблемы с засыпанием. © Park-Moondae / Reddit

Меня отдали в балетный класс по моей просьбе. Жили мы в поселке, и преподавательница была приезжая, потому занятия были платные. У меня там ничего не получалось — ну не балетная я. Но так как родители платили, пришлось ходить. Бросать они не разрешали, хотя по экзамену мне поставили 3 с минусом. Тогда я выдумала байку, что при вращении у меня кружится голова и нарушается координация. Она действительно кружилась, но это быстро проходило. Тем не менее хитрость сработала, и меня перестали отправлять на балет. © Татьяна В. / Dzen

«Помните такие горки? Они были горячее, чем само солнце, клянусь!»

© No_Purchase_2180 / Reddit Светлана БМВ 35 минут назад Я тоже работала няней одно время. Но старалась не привязывать к себе детей. Это очень трудно, т.к. дети быстро привязываются к тем, кто с ними ласков, терпелив, проводит много времени, играет, занимается. Но я всегда помнила, что это моя работа, и я в любой момент могу уйти, а ребёнку будет тяжело пережить разлуку. Не понимаю тех родителей, которые в восторге от нянь, за которыми их дети бегают, как хвостики, целуются, обнимаются. Это ужасный признак непрофессионализма. - - Ответить

В юности я вела дневник. Записывала сокровенные мечты. Однажды старшая сестра, которая была в возрасте циничной вредины, прочла его и дразнила меня фразами оттуда. Жутко ненавидела ее за это. Мама узнала, очень серьезно отчитала сестрицу. В благодарность я предложила маме самой прочесть мой дневник. Но мама мудро отказалась, сказав, что личные дневники никому, даже маме, не стоит читать. Мне было приятно, что уважается мое личное пространство. А с сестрой, конечно, помирилась и живем дружно до сих пор. © УхтыТухты / Dzen

Когда мне было 7 лет, меня на лето отправили к тете с дядей. У них был свой бизнес, и они зарабатывали очень хорошие деньги. Один из моих двоюродных братьев был того же возраста, что и я, и мы стали очень близки. Однажды вечером мы с братом подслушали разговор тети и дяди о том, чтобы купить билеты в цирк на предстоящую субботу. Это должен был быть сюрприз. Мы были так взволнованы, потому что никогда раньше не были в цирке! Мы побежали в спальню и прыгали от радости. В следующую субботу мы все залезли в машину, но в итоге меня завезли к бабуле и оставили с ней. На следующий день двоюродный брат рассказывал, как круто провел время в цирке, и эти истории еще больше сломили меня. Прошло 25 лет, и я наконец-то посетил свое первое представление. Заиграла музыка, и внезапно я начал плакать так сильно, что другие зрители начали спрашивать, все ли со мной в порядке. Я думал, что забыл об этом, но не тут-то было. © ThanosWasRight_ACOH / Reddit

Мама носила короткую стрижку и часто меняла цвет волос. И вот однажды мама-блондинка отвела меня в садик, а вечером за мной пришла совершенно чужая тетя с черным каре и в маминой куртке. Я знала, что цвет волос мама изменить могла, но вот отрастить их за день — нет. Я очень долго ревела и не хотела с ней идти, пока мама рассказывала мне о том, что такое парик и как она просто решила поэкспериментировать. © Sieralera / Pikabu

«Я нашла это старое одеяло со Скуби-Ду из детства! Оно было моим любимым»

Сегодня тушил картофель с грибами и почему-то вспомнил, как почти 60 лет назад меня со старшим братом мама посадила чистить картошку. Тогда я чуть ли не впервые в жизни взял в руки нож и попробовал освободить от кожуры свою первую картофелину. Оказалось, что это очень просто. Кожуру в отличие от брата я счищал аккуратно. Мама меня хвалила редко, но тут, видя как я ловко управляюсь с работой, осыпала меня комплиментами. Она кстати к моему удовольствию, в пух и прах раскритиковала работу брата, а я подумал, какой же он глупый. С тех пор картошку чистить брату не доверяли. Ее в семье всегда чистил и чищу я. Так вот, сегодня мне в голову впервые пришла мысль: ну и кто у нас в семье в итоге просчитался? © MAPK.TBEH / Pikabu

Ребенком зимой я решил поцеловать холодные железные сани, к которым мои губы тут же прилипли. Я не мог придумать ничего лучше, как резко оторвать их. Не совершайте ту же ошибку, что и я. © Last-Dimension-3353 / Reddit

Мама рассказывала, что в детстве она была жутко капризной. Однажды из садика ее забрала бабушка. Пока они шли домой, маман закатила истерику: мол, не хочу с тобой идти! Обеспокоенные прохожие стали спрашивать ее, знает ли она эту тетю? И мама из вредности ответила, что нет. В итоге вызвали милицию, отвезли их в отделение, и только там мама с перепугу призналась, что это «ее баба». После этого бабка наотрез отказывалась забирать маму из сада. © winvik / Pikabu

«Это же знаменитая палка-меч!»

© Original-Street5423 / Reddit Светлана БМВ 12 минут назад Я помню, как за мной и за мальчишкой из нашей группы в детском саду, приходила его бабушка, потому что мы жили в одном доме. А мы с ним убегали и прятались от неё. Бедная старушка ходила по территории сада и звала нас. А мы, такие весёлые, бегали от неё и смеялись. Сейчас думаю, сколько же у неё было терпения, ходить, искать нас, дурачков. Потом, наигравшись, мы выходили к ней, и она вела нас домой. Не ругала, не кричала, только сокрушалась, почему мы такие непослушные. Такая вот интеллигентная бабушка. - - Ответить