15 звезд, которым пришлось возиться с брекетами, зато теперь они смело улыбаются во все 32
В мире знаменитостей белоснежные ровные зубы всегда были символом статуса. Однако никто не застрахован от такой проблемы, как неправильный прикус, потому и некоторым звездам пришлось приложить усилия, чтобы потом сверкать красивой, а главное здоровой улыбкой. Например, герои нашей статьи в свое время носили брекеты и нисколечко этого не стеснялись.
Синди Кроуфорд
Дакота Фэннинг
Принц Гарри
Фэй Данауэй
Том Круз
Николас Кейдж
Гвен Стефани
Принцесса Беатриса
Ариэль Уинтер
Эмма Уотсон
Коди Смит-Макфи
Аманда Мичалка
А здесь явно не за красотой брекеты были, а по медицинским показаниям. Визуально разница у зубов не большая, а вот нос и подбородок совершенно другие
Кендалл Дженнер
Ей не только с брекетами пришлось повозиться, а ещё и с пластическими операциями, уколами ботокса и гиалуронки и пр.))
Айрис Апатоу
Марго Робби
А в этих статьях мы показывали снимки «до» и «после» обычных людей, которым довелось походить с брекетами:
Комментарии
Забыли написать про виниры после брекетов😁
Мммм, прочла имя как Аманда Мочалка). Не знаю кто ето, но прикольно
15 звезд, которым пришлось возиться с брекетами, а потом они плюнули и поставили виниры.
Не пошла в статью, вспомнила, как однажды я пришла в клинику, где делали импланты и виниры и всякое, все стены от пола до потолка буквально были увешаны фотками с зубами в стиле «было-стало». Так неприятно было сидеть в этом месте, старалась не смотреть(
Неужели так лень было искать фото Круза с зубами до всех вмешательств.. от где была "красота"))