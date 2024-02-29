15 звезд, которым пришлось возиться с брекетами, зато теперь они смело улыбаются во все 32

В мире знаменитостей белоснежные ровные зубы всегда были символом статуса. Однако никто не застрахован от такой проблемы, как неправильный прикус, потому и некоторым звездам пришлось приложить усилия, чтобы потом сверкать красивой, а главное здоровой улыбкой. Например, герои нашей статьи в свое время носили брекеты и нисколечко этого не стеснялись.