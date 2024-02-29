15 звезд, которым пришлось возиться с брекетами, зато теперь они смело улыбаются во все 32

Кино
6 часов назад

В мире знаменитостей белоснежные ровные зубы всегда были символом статуса. Однако никто не застрахован от такой проблемы, как неправильный прикус, потому и некоторым звездам пришлось приложить усилия, чтобы потом сверкать красивой, а главное здоровой улыбкой. Например, герои нашей статьи в свое время носили брекеты и нисколечко этого не стеснялись.

Синди Кроуфорд

© Cindycrawford / Twitter, Jordan Strauss / Invision / East News

Дакота Фэннинг

EVERETT COLLECTION / EAST NEWS, John Locher / Associated Press / East News

Принц Гарри

Фэй Данауэй

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot / East News, CJ Contino / Everett Collection / EAST NEWS, EVERETT COLLECTION / EAST NEWS

Том Круз

LFI / Avalon.red / REPORTER / East News, © Allstar Picture Library Ltd / Alamy Stock Photo, imago / Future Image / EAST NEWS
Алиса
6 часов назад

Неужели так лень было искать фото Круза с зубами до всех вмешательств.. от где была "красота"))

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Николас Кейдж

Гвен Стефани

EVERETT COLLECTION / EAST NEWS, FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

Принцесса Беатриса

Ариэль Уинтер

Dee Cercone / Everett Collection / EAST NEWS, MARCOCCHI GIULIO / SIPA / EAST NEWS, Gilbert Flores / Broadimage / Broad Image / East News

Эмма Уотсон

Mary Evans / Allstar / David Gadd / East News, © Ian West / PA Images / Alamy Stock Photo, Invision / Invision / East News

Коди Смит-Макфи

Аманда Мичалка

EAST NEWS, ADMEDIA / SIPA / EAST NEWS, Gilbert Flores / Broadimage / EAST NEWS
Олена
2 часа назад

А здесь явно не за красотой брекеты были, а по медицинским показаниям. Визуально разница у зубов не большая, а вот нос и подбородок совершенно другие

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Кендалл Дженнер

ADMEDIA / SIPA / EAST NEWS, Evan Agostini / Invision / East News
Море Дождей
5 часов назад

Ей не только с брекетами пришлось повозиться, а ещё и с пластическими операциями, уколами ботокса и гиалуронки и пр.))

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Айрис Апатоу

Марго Робби

© BBC One / YouTube, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

А в этих статьях мы показывали снимки «до» и «после» обычных людей, которым довелось походить с брекетами:

Фото на превью imago / Future Image / EAST NEWS, Allstar Picture Library Ltd / Alamy Stock Photo, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, BBC One / YouTube

Комментарии

Уведомления
AndreA
5 часов назад

15 звезд, которым пришлось возиться с брекетами, а потом они плюнули и поставили виниры.

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Выхухоль
4 часа назад

Не пошла в статью, вспомнила, как однажды я пришла в клинику, где делали импланты и виниры и всякое, все стены от пола до потолка буквально были увешаны фотками с зубами в стиле «было-стало». Так неприятно было сидеть в этом месте, старалась не смотреть(

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