16 актеров из сериала «Твин Пикс» тогда и сейчас. Некоторых вообще узнать нереально
Кино
49 минут назад
В этом году культовому сериалу, который собирал миллионы зрителей у телеэкранов, исполняется 34 года. Наверное, многим, как и нам, было бы интересно узнать, как изменились актеры и актрисы, многих из которых открыл для нас именно Дэвид Линч.
Лара Флинн Бойл (Донна Хейворд)
Слева — в 20 лет, справа — в 47.
Алисия Уитт (Герстен Хейворд, младшая сестра Донны)
Кайл МакЛахлен (Дейл Купер)
Хизер Грэм (Энни Блэкберн, возлюбленная агента Купера)
© Twin Peaks / Lynch / Frost Productions and co-producers, Billy Bennight/AdMedia/SIPA/Sipa Press/East News
Мэдхен Амик (Шелли Джонсон)
Ричард Беймер (Бенджамин Хорн)
Жан Д’Арси (Сильвия Хорн, жена Бенджамина)
Шерилин Фенн (Одри Хорн)
Шерил Ли (Лора Палмер)
Грейс Забриски (Сара Палмер, мать Лоры)
Рэй Уайз (Лиланд Палмер, отец Лоры)
Уэнди Роби (Надин Харли)
Кимми Робертсон (Люси Моран)
Джоан Чень (Джози Пэккард)
Дэна Эшбрук (Бобби Бригз)
Робин Лайвли (Лана Баддинг Милфорд)
Кажется, будто мы только вчера сидели у экранов и ждали, чем же закончатся популярные фильмы и сериалы. Но как-то незаметно нашим любимым картинам уже стукнуло 10, 20, а то и 30 лет.
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