16 человек, которые вдруг убедились: «Язык мой — враг мой»

Ходили с мамой по базару, искали холодильник. Все дорогие. Решили зайти в один и домой, так как холодрыга. Нашли тот который нам обоим понравился, спрашиваем цену, назвали 12 тысяч, мама что то хотела сказать, тут из моего рта вылетает: А мы видели и подороже. А мама оказывается хотела сказать: Сделайте скидку, у меня с деньгами туго, чтобы цену занизили. А я как отрезала разрушала её планы. Ещё никогда моя прямолинейность меня так не подводила