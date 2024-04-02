Все хороши. 1) Назвать кошку именем мамы парня. 2) Допустить, чтобы твоя подруга назвала свою кошку именем твоей мамы...
16 человек, которые вдруг убедились: «Язык мой — враг мой»
Вот считаешь себя умным образованным человеком, а потом в горячке спрашиваешь у акушерки, откуда появляется ребенок. Как ни крути, каждый припомнит ситуацию, о которой думаешь только «ну и зачем я сказал». И в нашей подборке именно такие истории.
- Работаю в кафе, можно увидеть многое, но такое — впервые. Есть постоянный клиент, он среднего возраста и обычно заходит с женой (судя по поведению). Сегодня зашел в обнимку с молоденькой девушкой. И вот эта девушка говорит: «Какое стильное место! И пахнет вкусно...» А мужик в ответ выдает: «Да, я сюда обычно с женой прихожу». Молчание, искры, буря, эмоции, девушка скидывает его руку и уходит. Мужчина чертыхается, бежит за ней. Самая короткая измена. © Палата 6 / VK
- Решили мы нанять нашими двоим детям няню с проживанием. И, божечки, друзья просто достали своими комментариями! Мол, как я не боюсь того, что перед мужем будет расхаживать молодая девица. Он же точно ее заметит! Не выдержала и ответила: «Да пусть заметит, мне это все равно выгодно». С тех пор на меня странно косятся. © Unknown author / Reddit
- В такси тут недавно ехала в полной тишине. Говорю водителю через какое-то время, мол, если хотите — включайте музыку, которая вам нравится. И он с радостью включил мне свой плейлист песен на армянском. А после каждого трека ставил на паузу и коротко переводил о чем пелось. © Hrustaleva__ / Twitter
- Кажется, я сделал что-то непоправимое. Полгода назад мы с женой были у друзей, и я в угаре начал доказывать одному, что внешность девушек — это не главное. Сказал, мол, посмотри на мою жену, я люблю ее больше всего на свете и вспомни мою бывшую, которая была просто красивой и ничего. Дома жена была в ярости, а потом однажды сказала: «Знаешь, я никогда не чувствовала себя такой уродиной, как на прошлой неделе. Я ведь всегда считала себя красивой». И все. Она холодна, отстранена, ударилась в спорт и соцсети. Я много раз извинялся, пытался объяснить, что не это имел в виду, но все без толку. Не знаю, как все вернуть. © TemppThrowawa / Reddit
- Позвали меня как-то родственники на празднество по случаю рождения их первенца. И вот все сидят, зачитывают поздравления. Когда очередь дошла до меня, все слова мигом позабывались и получилось выдавить только неловкое: «Ну, э-э-эм, с приплодом вас!» Больше меня они на праздники не зовут. С приплодом, блин... © Подслушано / Ideer
- Подруга назвала своего питомца очень странным именем. Сидим втроем: я, подруга и ее парень. Я: «Блин, ну что это за туповатое имя? Как можно было так обозвать эту милую кошечку?!» Парень подруги: «Так зовут мою маму». © Подслушано / Ideer
- Разговаривали с другом о будущем, он признался, что в растерянности: не знает, чем заниматься дальше. Мне всегда было проблематично находить нужные слова для поддержки. Вижу — фонарь горит на улице. Меня это натолкнуло на мысль, я с довольной улыбкой (нужные слова найдены) начинаю свою речь: «Видишь, фонарь горит? Представь, что это — твое светлое будущее....» И тут фонарь гаснет. Тишина. Друг говорит: «Ну спасибо». Так мой дебют великого оратора не состоялся. © Подслушано / Ideer
- В 15 лет появился у меня кавалер. Наше общение сводилось к провожаниям после дискотеки в сельском клубе и милым стишкам по СМС (тогда у меня только-только появился подаренный родственницей старый мобильник).
Мои мать и бабушка, естественно, воспротивились такому повороту событий. Сразу начались песни о главном: как я забью на учебу и вся жизнь под откос пойдет. Ну и добили фразой: «Вот все твои подруги без кавалеров, вы еще дети, будь как все». Этот факт я обдумывала пару дней, нашла весомые аргументы и пришла к старшему поколению с требованиями: «Хорошо, давайте я буду как подруги. Машу воспитывают строго, но при этом она первая модница. Олю не балуют, но дома на ней только уборка и готовка, на огород она даже не выходит. Я же работаю наравне с вами, воспитываюсь в строгости — значит в чем-то вы мне должны уступить».
Мать с бабкой задумались... И отобрали у меня телефон. Месяц я сидела без дискотек, а то ишь как заговорила. © sweetstreet / Pikabu
- Только начала работать в аптеке. Заходит парень и берет тест на беременность. Я, отсчитывая сдачу, взяла и ляпнула: «Удачи». Прошло минут 5, он возвращается: «А что вы имели в виду?» Так смешно и неловко одновременно мне давно не было. © Подслушано / Ideer
- Мой приятель рассказывал, как его однажды пригласили на свадьбу, где невеста была сильно беременна. Он решил изобразить из себя горе-стендапера, стал произносить поздравительный тост и начал его так: «А невеста-то с изъянцем!» © Freda Dantor / ADME
- Меня уволили в тот же день, когда моя девушка родила ребенка. Ну мы решили, что я буду сидеть с ребенком, а она продолжать работать. И вот прошло полгода, я на своем первом собеседовании после перерыва. И вот девушка со мной беседует и говорит, мол, итак, у вас было 6 месяцев отпуска, чтобы присмотреть за ребенком. Должно быть, наслаждались своим перерывом от работы. Каюсь, тут я вспылил: «Да я чуть крышей не поехал! Это были самые тяжелые полгода в моей жизни!» Работу я не получил. © John Smith / Quora
- У меня дреды. Собиралась ехать подплетаться и ляпнула маме, что их плетут крючком. С возгласами: «Никуда ты не поедешь, я что, вязать не умею?! Мамка сейчас сама все сделает!» — усадила меня на стул и убежала за крючками. Сижу. Жду. Страшно. © Подслушано / Ideer
- Классе в четвертом было. На перемене пришла женщина, красивая, но седоволосая. Попросила позвать одноклассницу, и я побежала к ней: «Эля, Эля, там твоя бабушка пришла!» Эля потом мне сказала, что это была ее мама. Мне до сих пор стыдно. © Tvergirl2001 / ADME
- Рожаю первого сына, вторые сутки уже. Ночь, в палате только я и акушерка. Мозги, видимо, отключились напрочь, потому как я после очередной схватки спросила у нее, откуда выйдет ребенок. Она ржала так, что дежурный врач прибежал. Когда просмеялась, сказала: «Ну вы вспоминайте, чай не девочка уже». Столько лет прошло, до сих пор стыдно, зато на весь роддом прославилась. © Светлана / ADME
- Ужинала как-то у подруги. После трапезы я решила похвалить ее маму за блюда. И ляпнула: «Спасибо, было очень вкусно. Но это, конечно, потому, что я была голодной». © Carol Bishop DeJong / Quora
- Я лет 10 не видела свою одноклассницу, и как-то встретила ее с мужчиной лет на 40 ее старше, седым и беззубым. А нам по 30 лет. И вот я после приветствий выдаю: «С папой на прогулку вышли?» Нужно было видеть их лица. Оказалось, это ее муж. Попрощались скомкано и быстренько разбежались. Прошло уже много лет с той встречи, а мне до сих пор стыдно. © Ольга Серова-Конарева
А вот еще несколько человек, которые ляпнули такое, что еще долго вспоминать:
Комментарии
Выдавала на работе ключи от муниципального зала (его сдавали частным лицам для празднования свадеб и прочих ДР)
Говорю мужику - Ну, отлично вам повеселиться!
Отвечает - Это будет поминальный обед.....
10 лет прошло, а мне до сих пор стыдно 🤦♀️
Ходили с мамой по базару, искали холодильник. Все дорогие. Решили зайти в один и домой, так как холодрыга. Нашли тот который нам обоим понравился, спрашиваем цену, назвали 12 тысяч, мама что то хотела сказать, тут из моего рта вылетает: А мы видели и подороже. А мама оказывается хотела сказать: Сделайте скидку, у меня с деньгами туго, чтобы цену занизили. А я как отрезала разрушала её планы. Ещё никогда моя прямолинейность меня так не подводила