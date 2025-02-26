16 добрых историй, которые греют, как лучики весеннего солнца

Истории
13 минут назад

У каждого из нас бывают моменты, когда кажется, что все пропало. Но от того и ценнее истории, которые показывают нам, что доброго и светлого в мире еще хватает. А мы не удержались и собрали целую подборку.

  • Когда мне было 7 лет, мой папа был в длительной командировке. В то время я плотно увлекался книгами о Гарри Поттере. И мой отец записал себя, читающего две главы книги, чтобы я мог слушать своеобразную аудиокнигу в его исполнении, пока его нет рядом. Это было прекрасно и очень помогало справиться с его отсутствием в тот период. © Maxymulator / Reddit
  • Еду утром на работу, есть хочется жутко. Выхватила из пакета кусок пиццы со вчерашнего ужина и грызу прямо за рулем. Тут гаишник машет жезлом. Думаю: «Ну все, штраф влепят, а я и так опаздываю». Останавливаюсь, подходит молодой, симпатичный и выдает: «Слушайте, а можно кусочек? Я с дежурства, поесть вообще не успел». © Палата №6 / VK
  • Уборщица на работе постоянно делится со мной своей едой. С деньгами беда, я стажер, не каждый день удается нормально питаться. Поэтому она всегда угощает меня и не просит ничего взамен. Провожу обеденные перерывы, слушая ее истории. И она даже не представляет, как помогает мне в этот трудный период. Она как вторая мама для меня. © BeeElEl / Reddit
  • Дочь учится в 6-м классе. Недавно был день рождения, и пара родственников подарили ей деньги. На вопрос о том, как она ими будет распоряжаться, ребенок сказал: «Так, как правильно», а вчера попросила меня об услуге. Оказывается, у нее в школе есть подруга из очень небогатой семьи. Девочка живет с одной бабушкой, мамы не стало, а про папу молчит. Сейчас у девочки начало ухудшаться зрение — постоянно щурится на уроках, не видит того, что написано на доске, и из-за этого оценки начали ухудшаться. Признаться бабушке стыдно, так как денег на очки сейчас нет, поэтому дочь решила отдать подаренные ей деньги на очки подруге. Я согласилась. Чтобы девочке и бабушке не было неловко, подстроили все так, будто бы у меня работают знакомые в оптике, и сказали, что сейчас есть акция на бесплатные очки при первой проверке зрения. Обе поверили, а недавно эта девочка счастливая приходила к нам в гости. Рада, что кому-то помогли, но еще больше рада за то, что у меня растет такая дочь. © Палата №6 / VK
  • Моя начальница подготовила для меня плюшевые игрушки, суши и напитки, когда узнала, что у меня был тяжелый перелет — летела, чтобы устроиться на эту работу. Она позволила мне спать в своем кабинете до тех пор, пока я не встану на ноги. Даже за еду платила из своего кармана. У меня отличная начальница. © ImAshamedToPost / Reddit
  • На улице вижу старика. Он еле плелся с сумками, предложила помощь. Пока шли, рассказал, что он один, и ему почти 95. Когда я донесла покупки до квартиры, он попросил подождать, а затем сунул что-то мне в руку. Я обалдела — там была записка с адресом и датой. Дедушка пояснил: «Приходите на мой юбилей, у меня никого нет, я буду очень рад». В его день рождения мне пришлось уехать, и навестить его не получилось. А потом было как-то неловко. Сейчас я и вовсе живу в другом городе и до сих пор жалею, что не заглянула к этому то ли профессору, то ли доброму волшебнику в гости.
  • Когда мы только начали встречаться, я сказала парню, что мы не сможем увидеться, потому что я заболела. Он пришел и принес мне все необходимое. А когда я проснулась, то увидела, что он вычесывает моего породистого кота, попутно смотря видео, как это правильно делать. Женаты уже 7 лет. © Salt_Description_973 / Reddit
  • Стояли с любимой на пешеходном переходе. Стоявшая перед нами женщина лет 60 оборачивается и говорит: «Посмотрите, пожалуйста, у меня пальто сзади нормально сидит?» — и поворачивается спиной. «Ну да, классно сидит, супер! Идеально по фигуре», — отвечаем мы в один голос. Женщина стала рассыпаться в благодарностях, сказала, что дома у нее нет большого зеркала, чтобы сзади на себя посмотреть. И потом, гордо подняв голову, пошла по пешеходному переходу, явно чувствуя себя красавицей. Весна… © Подслушано / Ideer
  • Ко мне в тату-салон пришел парень, который уезжал на учебу в другой город, и ему нужно было оставить свою кошку дома. Он хотел, чтобы ее отпечаток лапы стал татуировкой на том месте, куда она эту лапу постоянно кладет. Чуть не расплакалась: у самой кошка, оставить которую было бы настоящей мукой. © meowmeow138 / Reddit
  • Я была дошкольным учителем, и училась у меня в классе одна девочка. Если кто-то плакал, она брала платок, подходила, осторожно вытирала плачущему глаза и заставляла высморкаться, при этом приговаривая: «Все хорошо, не переживай». И когда дети переставали плакать, наш маленький психолог быстро тянул их дальше играть. Крохотный ангел, а не ребенок. © Sunnyhunnibun / Reddit
  • Мой сын почти четыре года одержим «Историей игрушек», пересматривает постоянно. И как-то я организовал нам поездку в Дисней, чтобы он увидел своих любимых героев, пусть даже и в виде ростовых кукол. И в тот момент, когда они подошли, его лицо покраснело, а глаза прям искрили счастьем и невинностью. Ковбой Вуди и его подруга Бо обняли моего сына и подписали ему книжку. Я сейчас просто вспоминаю его взгляд — и сразу слезы наворачиваются. Самый счастливый момент моей жизни. © Joey_Beans / Reddit
  • В доме напротив живет одна девушка. Так как познакомиться боюсь, две недели смотрел на нее в окно. Возомнил себя крутым шпионом. А вчера вечером смотрю — на стекле приклеен лист, и на нем надпись: «Хватит уже смотреть, лучше в гости приходи». Познакомились. Сегодня иду. © Подслушано / Ideer
  • Люблю помогать людям в ущерб себе во всех смыслах. Катаюсь по делам, увидел попутчика, подобрал и довез. Выглядел бедно и расстроено, сказал, что ограбили и что он не из нашего города. Дал ему денег и подарил свой телефон. А в итоге он оказался директором фирмы, и теперь я работаю его замом в столице. © Подслушано / Ideer
  • Достраивали с мужем дом, наняли бригаду рабочих. Муж целыми днями на работе, я, беременная, следила за всем. В конце работ настал час оплаты, рассчитываемся, но тут прораб возвращает половину денег мне. На вопросительный взгляд мужа сказал, что лучше хозяйки их бригада еще не встречала. А я просто увидела, как они в первый день давились всякой фигней. Поэтому готовила им свои фирменные борщи, пекла пироги, компоты варила. Муж доволен как кот. © Подслушано / Ideer
  • Мой сосед — жутко мрачный тип, не улыбнется никогда, пробурчит “здрасте” — и то через раз. Но сегодня в местных новостях случайно увидела репортаж, в котором он — главный герой. Он, оказывается, спас 7-летнего ребенка из водоворота в реке, рискуя собственной жизнью. В очередной раз убедилась, что судить о человеке нужно по поступкам. © Палата №6 / VK
  • Паренек из соседнего парадного организовал за гаражами собачий питомник. Псы ночуют у него в гараже. В принципе, никому не мешают, но я спросил у этого парня, зачем ему все эти бесхозные собаки. Он ответил: “В смысле, бесхозные? А как же я? Я им даже стены на зиму утеплил”. © Палата №6 / VK

А добра мало не бывает, так что держите еще одну подборочку историй.

Комментарии

Уведомления
Ирина Новикова
2 дня назад

Можете меня тапками закидать, но как можно 7-летку и младше-оставлять без присмотра?! Как малое дитё умудрилась в водоворот залезть? Я свою до 10-летнего возраста за ручку со школы, и в школу, а во дворе она гуляла только под присмотром.

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