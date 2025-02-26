16 добрых историй, которые греют, как лучики весеннего солнца

Когда в наших детях развита эмпатия к другим людям-это всегда замечательно.
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У каждого из нас бывают моменты, когда кажется, что все пропало. Но от того и ценнее истории, которые показывают нам, что доброго и светлого в мире еще хватает. А мы не удержались и собрали целую подборку.
Когда в наших детях развита эмпатия к другим людям-это всегда замечательно.
А добра мало не бывает, так что держите еще одну подборочку историй.
Можете меня тапками закидать, но как можно 7-летку и младше-оставлять без присмотра?! Как малое дитё умудрилась в водоворот залезть? Я свою до 10-летнего возраста за ручку со школы, и в школу, а во дворе она гуляла только под присмотром.