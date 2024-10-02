16 доказательств того, что дети - неиссякаемый источник перлов

Иногда дети такое скажут, что хоть стой, хоть падай. Могут выдать какую-нибудь жизненную мудрость, которая поражает взрослых или, наоборот, сморозят что-то очень смешное. Некоторые детские высказывания настолько хороши, что ими стоит поделиться с окружающими, так что заглядывайте в нашу подборку.