16 доказательств того, что дети - неиссякаемый источник перлов
Иногда дети такое скажут, что хоть стой, хоть падай. Могут выдать какую-нибудь жизненную мудрость, которая поражает взрослых или, наоборот, сморозят что-то очень смешное. Некоторые детские высказывания настолько хороши, что ими стоит поделиться с окружающими, так что заглядывайте в нашу подборку.
- Вчера проходилa мимо роддома. Мужчина нес девочку лет 4-5 на руках. Видимо, они поговорили с мамой через окно и возвращались к машине. Девочка не хотела расставаться с мамой и плакала. Папа успокаивал ее, как мог. Увидев мужчину с цвeтами (он, видимо, ожидал выписки жены и ребенка) сказал, отвлекая дочку: «Смотри какие красивые розы!» Дочка сказала отцу: «А ты маме купишь розы?» Папа кивнул. А дочка сказала: «Кyпи сто!», на что бедный папа тяжко вздохнул и сказал: «Ладно». Ох уж эти маленькие женщины. © Карамель / VK
- Дочери было пять лет. Зима. Смотрит в окно. Рядом муж, приобнял ее, заставляет пить горячий чай. Она ему говорит: «Пап, смотри, синички прилетели. Я тоже хочу быть синичкой и летать. И вообще, здорово было бы у нас семья синичек: я — дочка синичка, мама — синичка, и ты, папа — большой синяк!» © Мамдаринка / VK
- Была в гостях у друзей. Возвращается из школы их сын-второклассник.
— Что сегодня получил, Никит? — спрашиваю я.
— Пятерку по рисованию!
— Это за ту лошадь, что я нарисовал? — радостно оживляется папа.
— Нет, это за самолет, который рисовала мама. А за твою лошадь поставили три. © Orator
- Засиделась в интернете, подкрадывается ко мне муж и неожиданно целует. Я, застигнутая врасплох:
— Ты чего?!
— Ничего! А что, нельзя тебя поцеловать?
Сын, сидящий рядом, любезно:
— Да целуй ее сколько хочешь! © Orator
- Сын (3,5 года) играл со щенком и вдруг начал лизать диван. Бабушка увидела и стала его ругать:
— Саша, что же ты делаешь! Нельзя лизать диван, на нем заразные микробы живут, ты можешь заболеть!
Дня через два бабушка приболела и лежала в кровати. Саша подошел к ней и с грустью в голосе спросил:
— Что, бабуля, диван лизала? © Edukids
- Муж в шутку спросил у 3-летнего сына, приходят ли к нам домой «дяди», пока его нет. Сын без раздумий ответил: «Да, дядя в костюме». Был жуткий скандал. Не смогла доказать мужу, что дядя в костюме — это наш древний сантехник. Развелись мы, а потом неожиданно для себя я выдохнула.
Оказывается, у меня может быть отличное настроение, когда никто не требует ужин из трех блюд, не доводит ребенка до истерики тупыми шутками и играми, не сидит за компом до пяти утра, а потом не слышит орущий на всю квартиру будильник. И денег нам с сыном хватает с лихвой, когда никто не покупает на пособия компьютерную игрушку и пять кило мраморной говядины, которая в итоге сгорит в мультиварке. Мы даже долги старые раздали и больше не занимаем. Спокойно так стало, хорошо. Спасибо сантехнику и детской наивности. © Семейный Очаг / VK
- Видела, как учительницей начальных классов вела занятие. Она спросила своих учеников, есть ли у них к ней вопросы. Девочка подняла руку: «Где вы подстриглись? Я для мамы спрашиваю, ее прическа выглядит ужасно». © my2amdoodles / Reddit
- Дима (7 лет):
— Я в классе самый умный!
— Кто это сказал?
— Никто. Пока еще никто не заметил. Но я-то знаю! © KLUX / det.org
- Попросил младший сын на завтрак творог. Я ему сделал вкусняшку из творога, сахара с ванилью, сметаной и изюмом. Белый у меня закончился, я положила темный. А он жестковатый. Сын половину съел и говорит:
— Не могу больше. Купи, пожалуйста, белый изюм.
— Ой, какой ты капризный.
— Я не капризный, я гурман. © Talo4ka / det.org
Видела, как учительницей начальных классов вела занятие.
Кто вёл учительницей занятия?
- Прохожу мимо мамочки с дочкой (3 года). Ребенок смотрит на меня и удивленно восклицает: «Мама, а с фиолетовыми волосами тоже рождаются?» © амбассадор Испании / det.org
- Сын (4 года) и муж сидят на кухне, кушают виноград. Муж развлекается тем, что подкидывает виноградинки и ловит их на лету. Сын, восхищенно: «Ух ты-ы! Да ты прямо дрессированный!» © Orator
- Друзья, я потерпел неудачу. Мой дочке 6 лет. Я слежу, что она смотрит в телефоне. Знаю каждую книгу на полке и то, что она читает. Дочь ходит играть с детьми во двор, и сегодня я услышал страшные слова: «Папочка, хочешь услышать кое-что смешное?» «Конечно, милая!» И тут она выдает детскую шутку на туалетную тему. Родитель, знай, ты можешь делать все правильно, но тебе никогда не победить улицу. © Santamente / Reddit
- Сын терпеть не может стричь ногти — каждый раз лютая истерика. Как будто коту когти стригу, ей-богу! В этот раз, чтобы его отвлечь, подсказала ему следить за процессом. Говорю: «Запоминай, котенок, как ногти обстригать, а то вырастешь большой и будешь сам это делать». От него следует фраза, после которой я выпала в осадок: «Мам, а ты сама себе ногти подстригаешь?» А я сижу такая с новеньким маникюром и думаю, что же ему ответить. © Мамдаринка / VK
Родитель, знай: твой ребëнок всегда будет взаимодействовать с внешним миром, и твоя задача – не «победить улицу», а выстроить баланс между еë влиянием и семейным воспитанием.
- Мама обожала меня сравнивать со всеми не в мою пользу. Соседки, одноклассницы — всегда были лучше меня. После рождения дочери предупредила ее, что внучку не сравниваем. Мама пообещала, но соврала. Я была в бешенстве, хотела спустить всех собак. Но муж был хитрее, он
подговорил дочь подыграть. В следующий раз, когда мама рассказала, как замечательно внучка ее подруги играет на пианино, не то что ее внучка, получила от малышки ответ: "Бабушка моей подруги — директор школы, а у другой бабушки большой магазин. А чего добилась ты, ба? «Мама смертельно обиделась, перестала к нам ходить, общаемся редко и по телефону, внучку игнорирует. Такое ребячество! И маму жалко, но из дочери сделать закомплексованного человека не позволю. © Зяма / anekdotov.net
- Приехала бабушка в гости и дает племяннику деньги:
— Вот, Матвеюшка, ты пойдешь в школу, это тебе на тетради, рюкзак.
— Нам бабушка всегда деньги дает! — восторгается племянник.
— Ну я же на пенсии, — бабушка намекая на то, что ей их некуда тратить.
— Так вот когда ты становишься миллионером! На пенсии! © Мамдаринка / VK
- Записала дочь к стоматологу. Она боится, да и я боюсь этих врачей. Но говорю, мол, это совсем не больно. Еще и мороженое пообещала. Входим в здание и тут раздается такой детский вопль, что я аж на месте подпрыгнула. Дочь поворачивается ко мне с каменным лицом и говорит: «С тебя две порции мороженого и киндер. Ну, что стоишь, пошли уже». Я выпала в осадок. © Мамдаринка / VK
Согласитесь, порой дети говорят очень толковые вещи. А тут у нас 14 взрослых, которые внезапно осознали, что дети как-то уж слишком быстро выросли.
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В девочка из истории про стоматолога умеет повернуть ситуацию в свою пользу!