16 доказательств того, что гламурные снимки и реальность как солнце и луна — ну вообще разные

Каждый выход той или иной звезды на красную дорожку можно назвать маленьким проектом, ведь их команде стилистов приходится продумывать каждую деталь образа. Но не стоит забывать, что знаменитости — такие же люди, как и мы. Они тоже выставляют обработанные фото в свои социальные сети и порой бывают ошарашены тем, как получились на снимках, которые сделал кто-то со стороны.