16 доказательств того, что гламурные снимки и реальность как солнце и луна — ну вообще разные

Фотографы
30 минут назад

Каждый выход той или иной звезды на красную дорожку можно назвать маленьким проектом, ведь их команде стилистов приходится продумывать каждую деталь образа. Но не стоит забывать, что знаменитости — такие же люди, как и мы. Они тоже выставляют обработанные фото в свои социальные сети и порой бывают ошарашены тем, как получились на снимках, которые сделал кто-то со стороны.

Ким Кардашьян

Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News

Кстати, мы все еще не можем прийти в себя от преобразившейся Ким.

Дженнифер Лопес

Jordan Strauss / Invision / East News

Приянка Чопра

Evan Agostini / Invision / East News

Риз Уизерспун

Invision / Invision / East News

Биби Рекса

BDGEStewartSmith / BroadimageEntertainment / Broad Image / East News

Зои Дешанель

TIZIANA FABI / AFP / East News

Флоренс Пью

Vianney Le Caer / Invision / East News

Кейт Хадсон

Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Деми Мур

Evan Agostini / Invision / East News

Дженнифер Кулидж

Chris Pizzello / Invision / East News

Памела Андерсон

Vianney Le Caer / Invision / East News

Кристина Агилера

Evan Agostini / Invision / East News

Кэти Перри

zz / GOTPAP / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Сальма Хайек

Lance Goldberg / Broadimage Entertainment / Broad Image / East News

Эшли Грэм

Guerin Charles / ABACA / Abaca / East News

Ева Лонгория

Jordan Strauss / Invision / East News

Недавно мы рассказали про звездных дам, которые на своем примере показывают, что не нужно стесняться своего тела. А Шэрон Стоун вообще решила наплевать на культ вечной молодости.

Фото на превью BDGEStewartSmith / BroadimageEntertainment / Broad Image / East News

Комментарии

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Mey
20 минут назад

Одинаковые все везде, только чуть фильтров в соцсети

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