16 доказательств того, что гламурные снимки и реальность как солнце и луна — ну вообще разные
Фотографы
30 минут назад
Каждый выход той или иной звезды на красную дорожку можно назвать маленьким проектом, ведь их команде стилистов приходится продумывать каждую деталь образа. Но не стоит забывать, что знаменитости — такие же люди, как и мы. Они тоже выставляют обработанные фото в свои социальные сети и порой бывают ошарашены тем, как получились на снимках, которые сделал кто-то со стороны.
Ким Кардашьян
Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News
Кстати, мы все еще не можем прийти в себя от преобразившейся Ким.
Дженнифер Лопес
Jordan Strauss / Invision / East News
Приянка Чопра
Evan Agostini / Invision / East News
Риз Уизерспун
Invision / Invision / East News
Биби Рекса
BDGEStewartSmith / BroadimageEntertainment / Broad Image / East News
Зои Дешанель
TIZIANA FABI / AFP / East News
Флоренс Пью
Vianney Le Caer / Invision / East News
Кейт Хадсон
Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News
Деми Мур
Evan Agostini / Invision / East News
Дженнифер Кулидж
Chris Pizzello / Invision / East News
Памела Андерсон
Vianney Le Caer / Invision / East News
Кристина Агилера
Evan Agostini / Invision / East News
Кэти Перри
zz / GOTPAP / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
Сальма Хайек
Lance Goldberg / Broadimage Entertainment / Broad Image / East News
Эшли Грэм
Guerin Charles / ABACA / Abaca / East News
Ева Лонгория
Jordan Strauss / Invision / East News
Недавно мы рассказали про звездных дам, которые на своем примере показывают, что не нужно стесняться своего тела. А Шэрон Стоун вообще решила наплевать на культ вечной молодости.
Фото на превью BDGEStewartSmith / BroadimageEntertainment / Broad Image / East News
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