16 новогодних нарядов из кино, глядя на которые, можно придумать что-то интересное для себя
Новый год уже на пороге, и многие до сих пор ломают голову, как же одеться на праздник. Мы решили, что можно подглядеть какие-то интересные идеи у героинь в фильмах. Некоторыми из их нарядов, наверняка уже когда-то вдохновлялись наши мамы. А теперь и современные, и ретро-наряды можем рассмотреть и мы. Среди них можно отыскать для себя и какое-то удобное сочетание вещей, и какое-то легкое дополнение для уже выбранного образа.
Лена Крылова — «Карнавальная ночь»
Белое платье с блестками, особенно с такой пышной юбкой, выглядит очень празднично. Кстати, если у вас есть похожее платье или любое другое, которое вам нравится, но оно не блестит, можно его украсить. Например, блестящими термонаклейками или стразами, которые мгновенно превратят в новогодний наряд даже повседневную вещь.
Алина — «Поймай собаку, если сможешь»
Наталья Ионова в новой новогодней картине предстала в красивом новогоднее платье, а в качестве легкого дополнения на ее шее сверкает кулон в виде снежинки. Такой без труда можно найти на любом маркетплейсе и дополнить свой наряд, когда кажется, что образу чего-то не хватает.
Мама Чука и Гека — «Чук и Гек. Большое приключение»
Для тех, кто уже выбрал сверкающий наряд, дополнением образа может стать красивая заколка, которая украсит аккуратную укладку. Подобрать ее можно в цвет платья, как это сделала героиня Юлии Снигирь.
Клава — «Старый Новый год»
Образ Клавы может понравиться тем, кто любит и хочет выглядеть в стиле ретро или, может, у кого-то праздник в этом году будет в такой тематике. На актрисе платье неброского песочного оттенка, дополненное широким красным поясом и кулоном. Такое, наверное, когда-то нравилось нашим мамам, а сейчас такими образами из прошлого можем вдохновиться и мы.
Мама Сережи — «Мое собачье дело»
Чтобы выглядеть нарядно и чувствовать себя звездой праздника, можно смело выбирать красный наряд. Такой даже не нуждается в шикарных украшениях, это доказывает героиня Ирины Пеговой, которая дополнила образ лишь скромным украшением на шее и укладкой.
Галя — «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Галя в культовой новогодней картине выбрала для праздника строгое, но роскошное платье, главным акцентом которого стала нашивка на шее, она, кстати, напоминает колье.
Светлана Соколова — «Тайный Санта»
Зоя Бербер в этом фильме показывает, как можно выглядеть празднично, выбрав удобное сочетание из брюк и рубашки. Ее героиня выглядит не повседневно, благодаря массивному украшению на шее, серебристым лодочкам и корсету.
Надя — «Ирония судьбы, или С легким паром!»
полное абы что с первого кадра, а брыльска отказывалась его надевать - и пошито оно было вроде для героини агаты кристи - т е по моде 100 летней давности
Такой вариант для тех, кто любит строгие наряды даже на праздники. Надя придала ему более праздничный вид украшением.
Лена Крылова — «Самоирония судьбы»
Более современная адаптация наряда Лены Крыловой в исполнении Клавы Коки – похожее платье, но дополненное украшениями в виде сережек-гвоздиков и праздничная укладка.
Таня — «Приходи на меня посмотреть»
Такой образ для тех, кто готов выделяться на празднике: блестящее платье и трио сверкающих украшений – колье, серьги и корона.
Надя — «Ирония судьбы. Продолжение»
Сделать образ более праздничным можно просто с помощью красивой укладки, как у Елизаветы Боярской в продолжении культового фильма "Ирония судьбы, или С легким паром".
Белла — «Однажды в новый год»
Не все хотят сильно наряжаться, поэтому, как вариант дополнения наряда – красивое кольцо и сверкающие серьги.
Ольга — «Суженый-ряженый»
Этот вариант подходит для тех, кто не желает искать что-то особенное и хочет надеть черный цвет даже на встречу Нового года. Можно, как героиня вышеназванного фильма, накинуть на себя какой-нибудь меховой аксессуар, а ярким акцентом сделать красную помаду.
Кошкина — «Новый год в Березовке»
Глядя на героиню Анны Уколовой, можно вдохновиться и дополнить свой наряд перчатками и каким-то смелым акцентным браслетом.
Ольга Бузова — «Звезды в Сибири»
Ольга Бузова продемонстрировала наряд для тех, кто любит все блестящее и сверкающее. Она сопроводила свое платье с пайетками комплектом украшений в цвет и таким же маникюром.
Мы постарались отыскать и показать примеры для вдохновения, которые понравятся и тем, кто любит ретро и тем, кто хочет что-то посовременнее. А вот еще статьи, заглянув в которые, можно немного зарядиться новогодним настроением: