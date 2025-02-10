16 историй о совпадениях, которые вполне можно использовать для сценария бразильского сериала

Летом я купила свеженькую машину, номер na машине поставила номер маминого дома и её инициалы. Дом 27.

Девушка сына ждала ребёнка, 20 ноября подсчитали. В начале ноября они с сыном приезжали в гости, а когда уезжали, муж говорит "Такое ощущение, что Надя скоро родит." Нет, - ответила я. " Как ты думаешь, когда?"спрашивает он. "Посмотри na мою машину, там и стоит дата" - ответила я.

И что вы думаете, так оно и случилось. Я стала бабушкой 27 ноября:)

А это сообщение от мужа.