Надеюсь, пин-код был не "1234", ибо тогда это не судьба, а кое-что другое.
16 историй о совпадениях, которые вполне можно использовать для сценария бразильского сериала
Мы иногда попадаем в такие ситуации, что кажется, будто кто-то специально написал для нас сценарий и мы угодили в сериал. Это может быть как комедия, так и триллер. А иначе как еще объяснить те совпадения, которые порой с нами случаются?
- Увидел в вестибюле бизнес-центра объявление: «Найдены деньги. Кто назовет сумму и докажет, что его деньги — отдам. Номер телефона, Катя». Решил написать СМС данной девушке, выразить восхищение поступком и предложить познакомиться. А она мне в ответ: «Сергей, мы с вами уже знакомы». Оказалось, Екатерина работает в отделе кадров в той же фирме, что и я. С хорошими людьми я работаю. © Seromy / Pikabu
- Мы с мужем давно мечтали о ребенке. Но пока я ходила с животом, муж устроил настоящий марафон подготовки. Он сидел на полу, окруженный детскими игрушками, и с серьезным видом репетировал: «Вот это твой мячик, а это твоя машинка. Но запомни, дружище: папин ноутбук — это святое! Ты его не трогаешь, я тебя не трогаю. Договорились?» Я ржала, наблюдая за этим. Спросила его: «Ты уже дал ему имя?» Он ответил: «Конечно. Его зовут Серега. Он пока невидимый, но зато идеально воспитанный.» Через пару месяцев у нас родился настоящий малыш. И знаете, что самое забавное? Сын с первых шагов обходил ноутбук стороной, как будто знал, что его трогать нельзя. © Мамдаринка / VK
- Когда мы были на свидании в самом начале наших отношений, я подошел к банкомату, чтобы снять деньги для девушки с ее карточки. Она говорит мне свой PIN-код, и я понимаю, что он такой же, как у меня. Я воспринял это как знак. Теперь она моя жена. © UtahUtopia / Reddit
- Не зря говорят: «От судьбы не уйдешь». Работаю в МЧС, вызов, типичный случай — люди застряли в лифте. Приехали, уже на лестнице слышны громкие ругательства, возмущения девушки, что мы так долго. Когда открыли, первое, что она сделала — сбила меня с ног и умчалась вдаль в поисках туалета, видно. Прошло два дня, мне в зад въехала машина на светофоре. Не успел я выйти из машины, как услышал знакомый голос. Совпадение? © Подслушано / Ideer
- С братом мы как небо и земля, вообще не похожи. В подростковом возрасте решила подшутить над подругой и рассказала, что его усыновили, мол, родители нашли его в детдоме и не смогли пройти мимо. Подруга, растрогавшись, начала носить ему всякие вкусности и мелкие подарки, пыталась поддерживать. Итог? Скоро она станет его женой, а я до сих пор смеюсь, что сама случайно устроила им судьбу. © Карамель / VK
- Приснилось мне, что утром встану, пойду в ванну, запнусь за кота и грохнусь на пол. Сон был настолько ярким, что я даже проснулась с ощущением, будто уже падала. Но, конечно, забыла про него через пару минут. Встаю, иду в ванну, зевая на ходу, и тут же спотыкаюсь о кота, теряю равновесие и шлепаюсь на пол. Пока лежу, в голове одна мысль: «Ну нифига себе дежавю!» © Палата № 6 / VK
- Было в колледже. Профессор зачитывает список имен и просит нас поднять руки. Двое из нас подняли. Тогда она начала называть наши средние имена. Мы обе снова подняли руки. Тогда она спросила, какие у нас полные имена. Мы обе назвали свое полное имя, которое полностью совпало. © LysistrayaLaughter00 / Reddit
- Мой бывший муж никак не хотел от меня отстать: звонки, сообщения, встречал у работы. Я уже не знала, как от него отвязаться. Коллега предложила план: ее муж пройдется со мной под ручку, чтобы бывший увидел и испугался. Изначально все шло по плану: мы гуляли, бывший заметил нас и сразу исчез. Но тут навстречу идет мама моей коллеги. Увидев зятя под ручку с другой женщиной, она возмущается. Не разобравшись, она начала кричать про него всякое. Мы пытались объяснить, но она не слушала. В итоге он убежал, а я еле сдерживала смех. © Мамдаринка / VK
- Полтора месяца я всерьез думала, что схожу с ума. Уходила на учебу или просто гулять, а возвращалась — в квартире идеальный порядок. Ни полиции, ни соседям жаловаться не стала. Но вчера неожиданно вернулась домой раньше и столкнулась нос к носу с нашей соседкой. Оказалось, что у нее и моей бабули когда-то была дверь между квартирами, которую просто закрыли шкафом без задней стенки. И перед смертью моя бабушка попросила подругу приглядывать за мной. © Палата № 6 / VK
- Когда моя жена была беременна, врачи ставили срок 4 октября, мама по каким-то приметам сказала, что 15-го, папа с ней поспорил, что внучка родится 6-го. Через 15 минут, после родов раздается звонок папы, со словами: «Надя не родила? Уже должна». Было 6 октября, он живет за 750 км и о том, что мы поехали в роддом, не знал. © Подслушано / Ideer
- Примерно через год после знакомства с моей девушкой, я встретил ее дядю и тетю. Они показались мне смутно знакомыми, и после небольшого разговора выяснилось, что они были бывшими друзьями моих родителей. А потом тетя показала фото: на одной мои родители и родители моей девушки вместе на вечеринке, а на другой — я и моя девушка (тогда ей было 2 года), играющие вместе в их дворе. Мы выросли на разных концах страны. © dgbgb / Reddit
- Решил шарлотку замутить. Закинул в духовку и ушел. Периодически подходил, проверял. Готово. Выключил. Минут через 20 чую запах горящих яблок. Первая мысль — забыл выключить плиту. Проверил. Выключил. Оказалось, у соседей аналогичный пирог сгорел. По крикам за стеной понял. Бывают же совпадения. © Nettler / Pikabu
- Работал в большой компании и очень мне хотелось перейти в другое подразделение. За пять лет было пять попыток. Причем все происходило по одной схеме: беседую с начальником будущего подразделения и мне говорят, что я подхожу и все формальности по переводу решим в ближайший понедельник. Всегда утром в понедельник в компании совещание всего руководства. И каждый раз после совещания я узнавал, что моего потенциального начальника перевели на другую должность или сняли. В итоге только на шестой год меня перевели после собеседования с уже шестым начальником. © PolAnd1234 / Pikabu
- Будучи студентом, работал в общепите. Стоял на «первом окошке», принимая заказы от водителей. В первом окошке водитель делает заказ и платит деньги, во втором окошке получает свой заказ. Так вот, заказал у меня мужик, расплатился, получил чек и поехал на следующее окно. На чеке печатается, помимо прочего, фамилия и инициалы кассира, то есть мои: Юрченко И. Проходит минут 10, продвигается очередь, и подъезжает снова тот же водитель. Ну, думаю, может, дозаказать чего решил:
— Здравствуйте еще раз. Простите, а чья это фамилия на чеке?
— Здравствуйте, моя фамилия, я ж кассир.
— Фух, я уже перепугался. Дело в том, что я тоже Юрченко И. Думаю, ну все уже, даже фамилию мою знают. © hostevens / Pikabu
- Узнал, что я с моей нынешней девушкой был знаком еще за долго до нашей недавней встречи. Сейчас ей 33, встретилась мы совершенно случайно, и когда разговорились, то поняли, что моя мама нянчила ее, когда ей был год. © abetrayedheart / Reddit
- Сидим дома за столом: я, папа и брат. Вдруг звонок мамы папе — папа встает молча и куда-то идет. Через несколько минут папа звонит брату, тот тоже молча встает и куда-то идет. Опять прошло несколько минут, звонит брат и говорит: «Спустись к консьержу, скажи чтобы вызвала лифтеров, мы все застряли в разных лифтах». © Палата № 6 / VK
А вот еще подборка историй от людей, которые будто бы в живую попали не то в триллер, не то в комедию.
Комментарии
Летом я купила свеженькую машину, номер na машине поставила номер маминого дома и её инициалы. Дом 27.
Девушка сына ждала ребёнка, 20 ноября подсчитали. В начале ноября они с сыном приезжали в гости, а когда уезжали, муж говорит "Такое ощущение, что Надя скоро родит." Нет, - ответила я. " Как ты думаешь, когда?"спрашивает он. "Посмотри na мою машину, там и стоит дата" - ответила я.
И что вы думаете, так оно и случилось. Я стала бабушкой 27 ноября:)
А это сообщение от мужа.