А потом что: "Думала муж в коме, а ему просто нa работу ходить неохота"?
16 остроумных комментариев, из которых можно и сборник анекдотов написать
Почти любую сумбурную ситуацию легче пережить, если отнестись к ней с юмором. Герои нашей статьи получили «черный пояс» по придумыванию шуток в интернете. Их комментарии к постам других людей поднимают настроение на весь день.
Неожиданный финал
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А может это было специальное предложение от банка?
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Детки с характером
Вопрос, на который мы не знаем ответа
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Не жизнь, а сериал
Он ходил по тонкому льду
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Подловили
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Оригинальный подарок
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Начинающий блогер
Комментарии под видео с мужчиной, который попал в шторм на судне
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Дельный совет
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Бедный Эдвард Каллен...
Это потому, что "ЛОРа" - вообще неправильно. Лор в значении "вселенная" - это не аббревиатура, а калька от lore. Соответственно, пишется строчными буквами. Написали бы верно, не было бы путаницы
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А мог бы быть почти «служебный роман»
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Отец для внуков, кажется, уже нашелся
Я боюсь гуглить, что такое "симулятор козла" и как в него играть... Есть подозрение, что с домино это не связано...
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Брат года
И в чем проблема тогда?
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Еще несколько интересных пользовательских подборок из-за которых пробивает на громкий хохот: