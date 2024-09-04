16 остроумных комментариев, из которых можно и сборник анекдотов написать

Почти любую сумбурную ситуацию легче пережить, если отнестись к ней с юмором. Герои нашей статьи получили «черный пояс» по придумыванию шуток в интернете. Их комментарии к постам других людей поднимают настроение на весь день.

Неожиданный финал

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А может это было специальное предложение от банка?

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Детки с характером

Вопрос, на который мы не знаем ответа

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Не жизнь, а сериал

Он ходил по тонкому льду

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Подловили

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Оригинальный подарок

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Начинающий блогер

Комментарии под видео с мужчиной, который попал в шторм на судне

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Дельный совет

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Бедный Эдвард Каллен...

Королева-Ведьма 2 часа назад Это потому, что "ЛОРа" - вообще неправильно. Лор в значении "вселенная" - это не аббревиатура, а калька от lore. Соответственно, пишется строчными буквами. Написали бы верно, не было бы путаницы - - Ответить

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А мог бы быть почти «служебный роман»

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Отец для внуков, кажется, уже нашелся

Jane 28 минут назад Я боюсь гуглить, что такое "симулятор козла" и как в него играть... Есть подозрение, что с домино это не связано... - - Ответить

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Брат года

И в чем проблема тогда?