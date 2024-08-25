ну ла-адно! когда мы первый раз варили спагетти (мне было лет 15, а маме за 40 уже), мы запихали их в железный таз, чтобы вся влезла ))) ты как-то не рассчитываешь, что твоя еда будет самостоятельно вползать в кастрюлю )
19 комментариев от шутников из сети, которые ни за что не упустят повод съязвить
Есть в сети пользователи, которые за секунду способны выдать остроумную реплику по любому поводу — хоть про придирчивую свекровь, хоть про черную смородину. А мы и рады — ведь они дают нам повод собрать комичные комментарии в статье, которая точно поднимет настроение читателей, каким бы оно не было. Убедитесь сами.
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