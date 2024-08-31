16 крутышек, которые следуют правилу: «Если жизнь подсовывает лимоны, делай лимонад»

Жизнь полна трудностей. Они могут подстерегать нас на работе, дома, на улице. Но вот перед вами истории о людях, для которых уныние и бездействие — не выход. Они либо ведут себя так, что любые невзгоды обращаются в бегство, либо ляпнут такое, что мама не горюй. И не унывают, по крайней мере публично, когда попадают впросак.