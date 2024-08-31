16 крутышек, которые следуют правилу: «Если жизнь подсовывает лимоны, делай лимонад»
Истории
3 часа назад
Жизнь полна трудностей. Они могут подстерегать нас на работе, дома, на улице. Но вот перед вами истории о людях, для которых уныние и бездействие — не выход. Они либо ведут себя так, что любые невзгоды обращаются в бегство, либо ляпнут такое, что мама не горюй. И не унывают, по крайней мере публично, когда попадают впросак.
- Мой дед был точно оптимист. Представьте, ему было почти 80, он обожал футбол, но глаукома не позволяла смотреть матчи по телеку. Тогда он садился к нему спиной, надевал очки с зелеными стеклами (врач такие выписал, дело было в 70-х) и яростно болел за свою любимую команду. © Алена / ADME
- Как то раз ехала с дедушкой в автобусе. Кондуктор попросила у него проездной, а он сказал, что у него пенсионный далеко лежит. Она настойчиво начала просить документы. Дед психанул, просто достал свою вставную челюсть и со словами: «Вот вам мои документы» — вышел на следующей остановке. © Подслушано / VK
- Встала в очередь на кассе и положила товары на ленту. Стою с малышкой 2 лет. Как только подходит наша очередь, перед нами проскакивает здоровый лысый мужик и кладет свой мешочек сахара перед моими товарами. Я не растерялась и как выдала: «И это следом пробивайте, я сахар как раз забыла взять». Она и пробила. Я все оплатила и сложила быстро в сумку. А мужику сказали в очередь встать. © kirundel_88
- Мне муж подарил плаванье с дельфинами для беременных. А я не беременная и даже не планирую. Но там дельфин носиком ультразвук в живот поет, с ним можно поплавать, он для тебя станцует. Ну что ж, мне пришлось расслабить мышцы живота и изображать милую будущую мать на первых месяцах. © mam_vegan
- В браке есть всякие ограничения. Мне вот, например, нельзя было купить iPhone. Другой телефон — пожалуйста, а именно эта марка — развод для не очень умных. Развелась. Теперь взяла и купила себе телефон, который хотела. Без всяких объяснений. © olly_sav / Twitter
- Подстригли отвратительно. Не стала ругаться, пожалела неопытного парикмахера. Решила, что как только волосы чуть отрастут, перестригусь. Дочь посочувствовала и подарила ободок, который как-то скрасил дефекты. Через несколько дней падает облицовочный кирпич, разбивается рядом, а осколок попадает прямо в ободок. Было больно, но не травматично. Судьба. © Galina Dolgikh / ADME
- Ездила в командировку с тремя коллегами, молодыми мужчинами. Чтобы не было скучно, я громко подпевала песни, одна из них была про любовь. И вдруг началось странное. Один парень спросил, пою ли я своему мужу, но я ответила, что у меня никого нет. Тогда выяснилось, что все трое в меня влюблены. Они начали спорить и ругаться, кто будет за мной ухаживать. Остановили машину и пошли выяснять отношения. Как мне было страшно, хоть я ничего такого и не сделала. Остановила попутку, попросила разнять разгоряченных парней. Обошлось. Доехали до пункта назначения, переночевали. Больше я песен про любовь не включала и не пела... В итоге я вышла замуж за одного из парней. Ревностные порывы мы обговорили и сошлись на том, что если что-то будет не устраивать в отношениях, будем обсуждать это спокойно. Такая вот командировка тогда выдалась. © Подслушано / Ideer
- Человек который меня «подсидел» на должности, распускал слухи о том, что я хочу уволиться. И убедил в этом директора. В итоге меня «попросили». Я и ушел к конкурентам на следующий день. Зарплата больше, оборудование лучше, дураков меньше. Спасибо за слухи. © Denis Belozerov / ADME
- На днях у нас с женой была годовщина свадьбы, круглая дата. Я, как музыкант, не придумал ничего интереснее, чем подарить песню собственного сочинения. Писал полгода, ночами не спал. Месяц назад жена перенесла тяжелую операцию и потеряла слух (врачи сказали, что это временно). Ну все, думаю, подарок сорвался. А она на утро, в день годовщины, сама урчала мою песню. На вопрос: «Откуда знаешь мелодию?», — сказала: «Я ее во сне услышала». Вот тут я понял, что это судьба. © Подслушано / Ideer
- В трудные времена, когда было мало денег, купила себе новые сапоги, хотя старые еще неплохи были. Приезжает родственница из деревни, смотрю — а у нее обувь буквально проволокой стянута. Отдала ей свои старые. И вдруг через 2 дня у новых лопнула подошва. Купить еще одни не вариант, так и ходила. Попросить назад другую пару совесть не позволяет. И вдруг это увидела моя пациентка. И говорит: «Возьмите наши. Я дочке купила, а она не носит — 3 года в кладовке лежат». И достает такие шикарные сапоги! Даже денег не взяла. © Galina Dolgikh / ADME
- До станции нужно идти пешком минут 15, дорога очень скользкая и заснеженная. Остановилась машина и девушка предложила довезти. Это раз. Потом при выходе на станции терминал не принимал оплату с телефона, а кошелек я оставила дома. Другая девушка предложила оплатить проезд. Это два. Просила у нее номер телефона, чтобы перевести, а она отказалась и убежала. И это все в один день. © Мама Тожемама / ADME
- Однажды я так разозлилась на парня за то, что он меня бросил, что, когда увидела его с новой девушкой, подошла, повисла на нем и поцеловала. Он от неожиданности ответил на поцелуй, и тут я выдала: «Любимый, что же ты не сказал, что приедешь? А это, наверное, твоя сестра? Он мне много о тебе рассказывал». Парень еще даже сообразить не успел, а у девушки истерика. Я, конечно, понимаю, что нехорошо поступила, но нефиг было меня бросать! Кстати, после этого я его ни с одной девушкой не видела. © Подслушано / Ideer
- Когда меняли кардиостимулятор, друг в шутку сказал: «Попроси, чтобы поставили спортивный». Шутканул так же при медсестре — она искренне посмеялась. © HoBbIuuKapyc / Ideer
Ну и тварь же с поцелуями.
Правильно ее бросил парень.
И в чем прикол про кардиостимулятор? Я тупить
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- Поехали один раз в лес грибы собирать. Ходили часа два, нашли две поганки и пару опят. Расстроены уже все, садимся в машину уезжать — не заводится. Все орут, ругаются, пытаются понять, в чем проблема. А мама моя ушла по маленьким делам в кусты. Возвращается и как заорет: «Бросайте вашу машину. Там поляна шампиньонов». Пришли, и правда — там целое поле.
- Однажды мама с мужем поехали в супермаркет. Обычно они ходят вместе, но тут она осталась в машине. Дальше с его слов. Выхожу, говорит, из супермаркета, сажусь в машину. Думаю, чего не едем, говорю: «Поехали уже». Оказалось, что сел он вовсе не к маме. Теперь эта неловкая ситуация — шутка, над которой до сих пор смеемся. © _LulzCakee_ / Reddit
- Подрабатывал я в пиццерии. Проработал 5 недель, а зарплату еще ни разу не получил. Мол, неправильно данные указал или что-то такое. В канун Нового года звоню начальнику сказать, что не приду, так как надоело уже бесплатно работать. Он заявляет, что сейчас большая нагрузка и я не могу их бросить, иначе меня уволят. Я психанул и все равно не вышел. А потом позвонил в трудовую инспекцию и пожаловался на них. Директор тут же перезвонил и предложил перейти к ним на постоянную позицию. © reserge11 / Reddit
А вот еще несколько историй про людей, для которых оптимизм — дело жизни.
Комментарии
Уведомления
Да пофиг нâ статью, у меня насущный вопрос: последний день лета отмечать буим или как?🤨😁
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