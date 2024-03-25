16 переписок из серии «Только девочки поймут»
В мире полно вещей, которые, как ни крути, поймут лишь женщины. Вот кто-то гадает, означают ли желтые розы, присланные кавалером, скорое расставание (а кавалер и не подозревает). Кто-то выбирает быть счастливой, а не упахиваться в зале, кто-то мечтает выйти замуж за программиста... Сегодняшние переписки показывают нас, девушек, во всей многогранной красе.
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Мой тоже притащил букет жёлтых роз в знак применения. Когда я ему сказала про цвет, он ответил, что этот букет лучше всех выглядел. Так что лучше лишний раз не заниматься самокопанием
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У меня аллергия на сахар и вредные штуки типа чипсов. Какого фига?? Либо пп, либо таблетки
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Мой любимый баян)
— Как я тебя узнаю?
— Я буду в пальто, печали и в г*вно
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А вот еще подборка историй о женщинах, которые устали терпеть и вывозить.