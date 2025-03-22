16 примеров сервиса, который хочется похвалить и порекомендовать

Иногда можно наткнуться на весьма оригинальные моменты в сфере обслуживания. Например, парикмахер может угостить печенькой, пока вас стрижет. Или же хозяева заведения предоставляют личный столик для белки. Именно такими примерами и поделились герои нашей статьи.

"В нашем ресторане сделали туалет, в котором всегда чистый пол"

В парках Нью-Йорка теперь есть контейнеры специально только для пустых коробок из-под пиццы

У этой белки есть свое место в местном ресторане

В этом аэропорту есть туалет для людей со служебными животными

"К кофе, который я получил, прилагалась карточка с информацией о том, что они слушали при обжарке"

В этом кафе вместо обычных трубочек используется паста

Это действительно милый знак

«Осторожно. Скользко. Идите как пингвинчики».

"К моим жевательным конфетам прилагались маленькие пластиковые щипчики"

«В этом ресторане после еды мне дали горячее полотенце»

"Мой парикмахер угостила печенькой, пока стригла меня"

В этой ванной комнате есть место, где можно помыть ребенка

"Забрал сегодня заказ, и мне к газировке дали бесплатную открывашку для бутылок!"

"В моем гостиничном номере есть специальный шкаф с ультракомпактной кухней"

"Получил две бесплатные упаковки жевательных конфеток вместе с новой видеокартой"

"В этом японском отеле, где я останавливался, вам дают выбрать подходящие вам подушки. В комплекте с таблицами характеристик"

«В корейском ресторане вместе с едой навынос нам положили вот такой подарочек. Рулон туалетной бумаги»