16 случаев, когда хотелось орать в голос: "Вы что, прикалываетесь?"

Порой логика определенных людей или производителей вызывает много вопросов. И раздражает. Можно только догадываться, как можно додуматься, например, поставить в туалетную комнату стол со стульями. Или держать машинное масло в моторном отсеке.

«Зацените, как ресторан заставляет людей давать чаевые. Они наклейкой прикрыли опцию „Без чаевых“»

«Сообщил продавцу, что потерял клавишу CTRL. Вот что он додумался мне прислать»

«Отец считает, что эти носки все еще в пригодном для использования состоянии»



«Сначала я подумал, что оставил дочь на весь день пристегнутой в горячей машине. У меня чуть не случился сердечный приступ. Кто это придумал?!»

«Я доплатила за ультратонкие линзы, и вот что я получила»

«Моя мама выбросила обложки моих книг, потому что считает, что без них они выглядят лучше»

© nikwillow / Reddit Олена 15 часов назад Вообще не понимаю какое право мама имеет трогать (не то что выбрасывать) вещи взрослых детей. Исключение только в случае, когда они валяются нна полу как мусор. - - Ответить

«Купил новый телевизор, а на экран наклеили одну из этих ужасных наклеек»

«Подруга хотела сэкономить место в шкафу для приправ»

«Мой арендодатель установил вторую дверную ручку. Теперь нельзя открыть дверь, не повернув их обе»

«Мне приспичило в туалет. Забежал в тайский ресторан и попросился в уборную. Залетаю, а там такое»

«Хорошо, что я проверила остальную часть этикетки этого „немолочного“ крема»

Сверху написано, что продукт не молочный. А внизу, что продукт содержит молоко.

«Мой отец хранит запасное масло в моторном отсеке»

Для чего это вообще нужно было?

«Заказала платье, и, видимо, мне разрешено только любоваться им, висящим в шкафу»

«Никакой стирки, химчистки или замачивания. Я действительно не понимаю, зачем делать одежду, да еще и на лето, которую нельзя стирать? Это даже не шелк или что-то в этом роде. Просто 100% хлопок».

«Мой отец сказал мне: „Принеси мне тех двоих“. А потом разозлился, потому что я не понял, чего он хочет»

«Пошел в ресторан с семьей на мой день рождения. Вдруг начинает громко звучать поздравительная песня. Персонал ставит передо мной это и сваливает в закат»