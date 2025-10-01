16 случаев, когда люди приходили на собеседование и понимали, что попали в какой-то ситком
Любое собеседование — всегда стрессовый этап в жизни человека. Но иногда на этих мероприятиях случаются такие истории, что не знаешь, смеяться или плакать от произошедшего.
- Собеседование. Указанная в вакансии зарплата — 70000. Я:
— Оклад 70000 — это фиксированная ставка или есть сноска под звездочкой? Работодатель:
— Мы крупная сеть! У нас работает штат аналитиков, которые составляют план продаж. Если вы этот план выполняете, то получаете 70000. Если не выполняете — ваш оклад составит 54000.
— А если я план перевыполню, то какая премия будет?
— Ну что вы! Превышение плана продаж — это не заслуга сотрудника! Это ошибка аналитиков! План продаж будет пересмотрен! © Support***port / Pikabu
- Во время собеседования на стене висели часы, которые тикали очень громко. Как в фильмах, где слышно только тиканье часов, и в какой-то момент кажется, что они начинают тикать особенно медленно. Вместо того, чтобы не обращать на них внимания, я сказала, что часы слишком громко тикают. Интервьюер залез на стул и снял их со стены ради меня. Я была в ужасе... но работу получила в итоге. © meganmariee11 / Reddit
- Я взял отпуск, чтобы пройти собеседование, купил билет на самолет и оплатил проживание в отеле. Первым, что сказал интервьюер, было: «Я не собираюсь вас нанимать. Это просто любезность, потому что я знаю вашего брата». Было неприятно. Спустя время мне все-таки предложили эту должность, потому что не могли найти подходящего кандидата. Я вежливо отказался и получил в ответ очень пассивно-агрессивную анкету, в которой нужно было объяснить, почему я отказался. © seeing_red415 / Reddit
- Устраивался на работу. Все согласовали. В последний момент — отказ. Причем без внятного объяснения. Через пару месяцев пересекся с человеком, к которому шел на работу. И вот что тот рассказал: оказывается, кадровичка взяла и позвонила на мое предыдущее место работы, и там ей рассказали, какой я плохой. А я просто не стал работать за еду. Оказывается, это очень распространенная практика. © MightyGriha / Pikabu
- Я прошла собеседование по телефону, это была крупная компания, полная занятость на год. Я была счастлива, пока мужчина не сказал мне, что оплаты не будет, и они предлагают мне работать полный рабочий день в течение года бесплатно. Даже компенсации за проезд нет. © saszt / Reddit
- Один из моих друзей раньше работал в сфере финансов и устраивался на работу в компанию из индустрии видеоигр. Интервьюер: «Так вы работали в сфере финансов?» Друг: «Да. Я знаю, что это поворот на 180 градусов, но...» Интервьюер: «Я бы даже сказал, на 360 градусов!» Друг: «Нет, если бы поворот был на 360 градусов, то я бы вернулся туда, где был». © gronain / Reddit
- Текущее место работы мне посоветовал друг, так как уходил на повышение в смежную организацию. Пришел я, значит, на собеседование сразу к своему непосредственному начальнику, в обход эйчара. Он пробежался глазами по резюме и сразу констатировал:
— Все ок, пойдем к директору.
Директор, осмотрев резюме, попросил рассказать о себе в двух словах. Ну я и выпалил:
— Я — альтернативная версия Иванова (это мой предшественник, с которым мы еще и тезки).
— Отлично, иди оформляйся. © Fertran0 / Pikabu
- Я опоздал на собеседование на несколько минут из-за того, что человек плохо показал мне дорогу. Ну я и пошутил по этому поводу. Человек, который проводил собеседование, естественно, и был тем самым человеком, который направлял меня. Это было самое быстрое собеседование в моей жизни! © Unknown author / Reddit
- Парень на собеседовании спросил меня, кто мой любимый супергерой. Я ответил: «Человек-паук, а при чем тут это?» Он: «Ни при чем, просто я думал, что ты скорее поклонник Бэтмена». Работу я не получил. Хотя Бэтмен — мой второй любимый супергерой. © PeachFreedom / Reddit
- Сегодня была на собеседовании, эйчар вышла посоветоваться и пропала на полчаса. В ее ожидании пересмотрела всю ленту в соцсетях, выпила чаю из кулера и пошла домой. Секретарь сказала, что не в курсе, куда она делась. Чудеса. © LuckyLongLegs / Pikabu
- Еду на собеседование в незнакомый район, в транспорте спрашиваю у людей, не знают ли они то место, куда я должна пойти. И очень симпатичный парень говорит мне, что нам с ним по пути: типа, спускайся со мной и пойдем. По дороге спрашивает, не на собеседование ли я иду. Сказала, что да, ухмыльнулся. Иду за ним, поднимаемся в офис. Он снимает в кабинете пальто и говорит:
— А теперь скажите, почему вы хотите устроиться ко мне в отдел? © Подслушано / Ideer
- Год назад отчаялась найти работу и пошла на собеседование на вакансию горничной. Администратор отеля, которая меня собеседовала, прямо отказала мне со словами: «Вы молодая, перспективная, умная девушка. Вам это не нужно. Вы на этой работе попадете в перспективную яму, из которой не выберетесь». Буквально через день я устроилась администратором в хороший хостел. Прошел год, у меня под управлением два хостела, огромные перспективы, страсть к сфере гостеприимства. Я очень благодарна той девушке! © Подслушано / Ideer
- Собеседование, работа мечты. Купила новые офисные брюки. Выходила из машины, и они разошлись на попе. Дырочка небольшая, решила, что не заметят. Прыгала по залу, думала, что пронесло. Только по приходе домой обнаружила, что вместо ожидаемого черного мое белье было ядовито-оранжевым. © Подслушано / Ideer
- Пришла на собеседование в школу. Захожу к директору, а она мне: «Девочка, ты из какого класса? А ну беги на урок, потом на перемене подойдешь и скажешь, что хотела, а то у меня сейчас важная встреча с будущим учителем!» Говорю: «А я и есть тот самый будущий учитель...» Неловкость. Уровень: максимум. © Палата № 6 / VK
- Пришла на собеседование продажником, не новичок. Директор предложил бесплатно пару недель поработать на испытательном сроке. Офигев от наглости, предложила ему сходить куда подальше. Через три дня звонок — этот кадр решил пригласить меня на должность своего зама. Говорит, что искал «отбитого» сотрудника, не боящегося перечить ему. В итоге пятый год у него работаю. © Подслушано / Ideer
- Искала работу. И вот наконец пришло приглашение на собеседование. День икс. Прихожу. Хочу произвести хорошее впечатление. И прямо перед директором врезаюсь лицом в стеклянную дверь. Работу, как ни странно, получила, хотя шутки на эту тему слышала еще не раз. © Палата № 6 / VK
А если вам не хватило, то мы зовем вас на второй этап историй о собеседованиях. Держите подборку.
Комментарии
Это что за работа мечты с офисным стилем одежда. где надо прыгать по залу? Интрига, однако!
Прихожу на собеседование. Анкета. Ну там, где работали и тыд (типа хед хантер не в счет). Ну ладно.
Потом вопросы: если бы вы могли решать, сколько жить людям, сколько бы вы им дали? О_О Ну, смотря кто передо мной. есть ли у меня бита и грозит ли мне за это уголовка. Но написала. что я не могу брать на себя ответственность и решать, кто сколько будет жить. Хотела дописать "это к Боженьке", но побоялась за их психику.
По поводу собеседования в школу) Моей маме в 1970 году было 22 года, она только что институт окончила. Внешне она была невысокая и худенькая. Мама рассказывала, как в том году приехала по распределению устраиваться в школу работать)) Входит в кабинет директора, а он ей и говорит: "Девочка, ты в какой класс?" А она ему: "Какой дадите!")))