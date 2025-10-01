16 случаев, когда люди приходили на собеседование и понимали, что попали в какой-то ситком

Прихожу на собеседование. Анкета. Ну там, где работали и тыд (типа хед хантер не в счет). Ну ладно.

Потом вопросы: если бы вы могли решать, сколько жить людям, сколько бы вы им дали? О_О Ну, смотря кто передо мной. есть ли у меня бита и грозит ли мне за это уголовка. Но написала. что я не могу брать на себя ответственность и решать, кто сколько будет жить. Хотела дописать "это к Боженьке", но побоялась за их психику.