14 историй из жизни, которые превратились в семейные мемы
Народное творчество
5 часов назад
Откуда берутся семейные мемы? Из случайной оговорки за ужином, из курьезного поступка взрослого, из детской шалости... Со временем такие истории превращаются в легенды, передаваемые из поколения в поколение. Мы собрали рассказы о том, как в семьях появляются свои приколы, без которых дом не был бы таким теплым.
- С мужем были на грани развода, пошли к психологу. Она съязвила что-то про нашу разницу в возрасте. Ну я и вспылила! И тут слышу — муж смеется. Что-то и мне смешно стало — ржем с мужем как кони. В итоге психолог нас выгнала, потому что решила, что мы смеемся над ней. © OMenoMale / Reddit
- Сыну назначили проверку зрения. Поднимаемся на этаж, ищем кабинет, говорю мужу: «Иди в тот конец коридора, поищи кабинет, а я с другой стороны посмотрю». Встречаемся, никто из нас не нашел. Иду осматривать «мужнюю» часть коридора, и опа, вот он, офтальмолог! Говорю, мол, вот же нужный кабинет, он мне: «Я глазника искал, а это офтальмолог какой-то...» © Мамдаринка / VK
- Отдыхали как-то с женой в Праге. После прогулки вернулись в гостиницу, и я увидел в окне дома напротив человека, машущего мне рукой. Помахал ему в ответ. Он сделал паузу и помахал мне снова. Жена посмотрела в окно и выдала: «Отстань от человека, он окно моет». А я-то думал... © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
- Однажды на День благодарения моя тетя пристала к дяде с просьбой съесть пирог, и он очень громко заявил: «Мне 40 лет, если я захочу кусок пирога, я съем кусок пирога!» И теперь мы произносим эту фразу на каждый День благодарения. © DiscoLibra / Reddit
- Я слышала эту историю от мамы бесчисленное количество раз. Она сказала мне, чтобы я перестала играть и пошла ужинать, а я ответила, что уже поела. Мама спросила: «Когда?», а я выдала, что, мол, вчера. © huazzy / Reddit
- Когда мне было 3 года, я проснулся ранним рождественским утром и открыл все подарки под елкой. Моим родителям пришлось гадать, кому какой презент предназначался, потому что все они были свалены в кучу. © string97bean / Reddit
Когда-то мой братишка, придя домой с улицы, отказался мыть руки, потому что "я же вчера в бане мылся!"
Пришлось ему показывать зеркало)))
- Когда мне было лет 5, я не понимал сарказма. Тетя велела мне что-то сделать, но все это время смотрела мне через плечо. Я спросил: «Ты со мной разговариваешь?» Она ответила: «Нет, с соседским парнем». Я развернулся, вышел за дверь и направился к двери соседей. Тетя поинтересовалась: «Что ты делаешь?» Я: «Ищу соседского парня». © casualrocket / Reddit
- Мой муж — это тот парень из мема о человеке, который сначала был против животного, а потом полюбил его всей душой. До вчерашнего дня я не замечала у мужа особой привязанности к нашему коту. Но вчера отправила мужа в магазин за шампунями для меня и для питомца. Супруг купил два, мой стоил в четыре раза дешевле кошачьего! На мои претензии ответил: «А что тебе не нравится?! Просто помоешь голову шампунем для кота». © Не все поймут / VK
- Отдыхали как-то с мужем, его братом и женой брата в санатории. Решили сходить все вместе в бассейн поплавать. Выхожу я, значит, из душа, направляюсь к тренеру, чтобы оставить ключ от кабинки, и по пути замечаю несколько офигевших пар глаз, смотрящих на меня. Про себя еще подумала: «Ну красивая, да, зачем так пялиться-то?» Захожу к тренеру, симпатичному и молодому, облокачиваюсь руками на стол, кладу ключ и уточняю: «У вас тут ключ оставить можно?» Он поднимает на меня глаза, тут же густо краснеет и опускает их, спрашивая: «Девушка, а вы ничего не забыли?» Я опускаю свои глаза чуть ниже и понимаю, что я в трусах и шапочке, а верх от купальника надеть забыла. Это был самый позорный момент в моей жизни, который мне до сих пор припоминают... © Карамель / VK
- Не помню, чтобы такое случалось, но мама время от времени рассказывает мне об этом курьезе и смеется. Когда мне было лет 5, я ходила на балет. Однажды преподавательница собрала нас в круг и попросила сказать, за что мы кому-либо благодарны. Все девочки выражали благодарность маме, папе или своему питомцу, но когда подошла моя очередь, я сказала, что благодарна слизням. Сейчас я оканчиваю бакалавриат по биологии и по-прежнему благодарна слизням. © Unknown author / Reddit
- Познакомилась с будущим мужем в свой самый ужасный день: стрелки не удались, платье сидело некрасиво, волосы не уложились, и плюс ко всему порвались колготки. Он тогда сказал, что я самое прекрасное существо на планете и позвал на свидание, а я и согласилась (парень симпатичный). На свидание я пришла уже в нормальном виде, и первое, что он сказал, когда меня увидел, было: «О, так ты красотка, оказывается». До сих пор ему это припоминаю. © Карамель / VK
- Мой дядя — настоящий оригинал. Десять лет назад мне довелось жить у него пару недель. Каждое утро дядя будил нас с сестрой (думаю, и соседей тоже) громким голосом:
— Я люблю свою работу! Мне нравится моя работа!
И так минут 5-10 с небольшими перерывами. Судя по тому, что он до сих пор там работает, самовнушение — великая сила! © Убойные Истории / VK
- Когда сестра выходила замуж, мама, даря неплохую по тем временам сумму, сказала: «На развод». Имелось в виду, чтобы деньги в молодой семье «разводились». Но, учитывая мамино отношение к будущему зятю, такая неоднозначность пожелания показалась мне тщательно продуманной... © Убойные Истории / VK
- Свадьба моей хорошей знакомой. Подружка невесты подошла к ее отцу и сказала: «Какая крутая свадьба!» На что он ответил: «Вот когда развод будем праздновать — тогда увидишь, что такое по-настоящему круто!» Надо сказать, развод действительно случился. Но праздновать его никто не стал — все и так были счастливы. © Iuri Chelepov / VK
Нравится вам или не нравится супруг дочери/сына, но оставьте свое мнение при себе: вы ведь можете ошибаться!
