16 случаев, когда между ожиданием и реальностью пролегла непроходимая пропасть

Героями нашей статьи стали люди, чье ожидание, мягко говоря, разошлось с реальностью. И это касается всего подряд: кому-то оказали некачественную услугу, другим прислали совсем не то, что они заказывали, ну а третьи просто сами не справились со своим заданием.

«Попросила сделать модный маникюр с обводкой»

Ну, тебя точно обвели вокруг пальца. © SaltyHairSandyFeet / Reddit

«Художник по росписи хной сказала, что у нее отлично получаются портреты домашних животных»

«Вот тебе и пицца в виде миньона»

«Это оказался не свитер, а толстовка с принтом свитера!»

Как же это смешно! Надеюсь, с тебя не слишком много денег за это содрали. © SaveusJebus / Reddit

«Я так старалась. Но на вкус он замечательный»

«Муж заказал нам на годовщину подставку для ложек с нашим портретом. Получилось, мягко говоря, унизительно»

Не могу! Стоит посмотреть на этот шедевр, так я сразу ржу. © secondguard / Reddit

«Заплатил за аренду вот такого места, а получил то, что на фотографии справа. К счастью, хозяин вернул половину суммы»

«Что я заказала и что получила. Они даже не потрудились положить туда бекон, хотя это особо делу бы и не помогло»

«Я просила пастельный розовый цвет волос, и вот что мне сделали. Парикмахер сказала, что яркость смоется, а я просто улыбнулась и кивнула. Это стоило мне $400»

«У меня даже слов нет»

«Что я заказала и что получила. Что ж, урок усвоен»

«Попыталась испечь торт на день рождения сына»

«Мне нужна была вот такая спираль на затылке. А вот что мне в итоге сделали. Она даже не по центру находится!»

«Первый раз занимаюсь валянием. Думала, это намного проще»

«Хотела вот такой маникюр на свадьбу. До сих пор угораю, хотя и расстроилась тогда»

«Заказала букет свекрови, называется»

© yarnyjen68 / Reddit Опознанная выхухоль 21 минута назад О, так это же букет размера XS )) Меня вымораживает, что сейчас сайты доставки цветов в карточке товара выкладывают красивый букет и цену, а внизу под звездочкой, что это фото букета размера L, а цена за XS. И нет больше фото ни М, ни S, ни XS. Поэтому предпочитаю заказывать из наличия, пишу в мессенджер и прошу фотки, что у них собрано прям вот сейчас - - Ответить