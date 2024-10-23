16 случаев, когда между ожиданием и реальностью пролегла непроходимая пропасть
Героями нашей статьи стали люди, чье ожидание, мягко говоря, разошлось с реальностью. И это касается всего подряд: кому-то оказали некачественную услугу, другим прислали совсем не то, что они заказывали, ну а третьи просто сами не справились со своим заданием.
«Попросила сделать модный маникюр с обводкой»
- Ну, тебя точно обвели вокруг пальца. © SaltyHairSandyFeet / Reddit
«Художник по росписи хной сказала, что у нее отлично получаются портреты домашних животных»
- Художником был ребенок? © bodhiseppuku / Reddit
«Вот тебе и пицца в виде миньона»
«Это оказался не свитер, а толстовка с принтом свитера!»
креативно и удобно, мне толстовка понравилась больше чем свитер, надо было читать описание внимательно
- Как же это смешно! Надеюсь, с тебя не слишком много денег за это содрали. © SaveusJebus / Reddit
«Я так старалась. Но на вкус он замечательный»
Я б к тому что получилось добавила рожки и получился бы барашек, вместо курочки)
«Муж заказал нам на годовщину подставку для ложек с нашим портретом. Получилось, мягко говоря, унизительно»
- Не могу! Стоит посмотреть на этот шедевр, так я сразу ржу. © secondguard / Reddit
«Заплатил за аренду вот такого места, а получил то, что на фотографии справа. К счастью, хозяин вернул половину суммы»
Полный атас! Если платишь за вид н.а картинке, то деньги тоже должны быть н.а картинке.
«Что я заказала и что получила. Они даже не потрудились положить туда бекон, хотя это особо делу бы и не помогло»
«Я просила пастельный розовый цвет волос, и вот что мне сделали. Парикмахер сказала, что яркость смоется, а я просто улыбнулась и кивнула. Это стоило мне $400»
«У меня даже слов нет»
«Что я заказала и что получила. Что ж, урок усвоен»
«Попыталась испечь торт на день рождения сына»
Дык слева кондитерская мастика, а справа - крем. Не удивительно, что получилось не так. Но если сыну понравилось, то и пофиг)))
«Мне нужна была вот такая спираль на затылке. А вот что мне в итоге сделали. Она даже не по центру находится!»
Слева вообще непонятно, что за изображение. Мне кажется что справа выглядит нормально. Кто там будет присматриваться к центру. Главное, модно и креативно.
«Первый раз занимаюсь валянием. Думала, это намного проще»
«Хотела вот такой маникюр на свадьбу. До сих пор угораю, хотя и расстроилась тогда»
Какая прелесть слева! А справа, ногти слишком короткие для такого маникюра. И у мастера, Паркинсон что ли?
«Заказала букет свекрови, называется»
О, так это же букет размера XS )) Меня вымораживает, что сейчас сайты доставки цветов в карточке товара выкладывают красивый букет и цену, а внизу под звездочкой, что это фото букета размера L, а цена за XS. И нет больше фото ни М, ни S, ни XS. Поэтому предпочитаю заказывать из наличия, пишу в мессенджер и прошу фотки, что у них собрано прям вот сейчас
- Надеюсь, вы с ней остались в хороших отношениях. © ennimeow / Reddit
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