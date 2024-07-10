Но... Такие маски, с мордочками, они же для детей! Детская косметика.
18 человек, которые зареклись еще когда-нибудь покупать онлайн
В наше время за пару кликов можно купить все, что душа пожелает: еду, цветы, предметы гигиены, одежду. Но, увы, никто не застрахован от некачественного сервиса. И герои нашей статьи решили поделиться такими примерами, чтобы не одним страдать над разрушением ожиданий от красивой картинки товара в интернете.
«Из меня вышел прям киношный злодей»
- Блин, жена ночью надела такую штуковину и напугала меня до чертиков. © SenorKerry / Reddit
«Святые угодники, это же совершенно разные балдахины»
Второе фото- это прямо полог от комаров) на даче в детстве мои бабули делали такой же из марли)
«Ну, почти то же самое»
«Я вообще-то заказывал 6 бананов, а не шесть веток. Что я буду делать с 39 бананами?»
«Мама заказала торт на мой день рождения. Вот чего мы хотели, и что пекарь в итоге нам отправил»
«Шляпу, которую я хотел, и то, что я получил»
«Я доверилась одному ресторанчику в сельской местности. Да-да, я должна была ожидать что-то в таком духе, но все равно»
«Сегодня нам доставили продукты на дом. В итоге нам пришлось ехать в магазин, чтобы они смогли открыть эту штуку своим специальным ключом»
О, это боль! У меня один раз не сняли штуку с одежды, и пришлось возвращаться в ТЦ, который за городом. Понятия не имею, почему не запищало на выходе, но факт
«Вот такой бутерброд мне прислали»
«Самый печальный чесночно-сырный хлеб, какой мне попадался»
«Заказал компьютерную мышку, а мне вместе с ней прислали целый муравейник»
«То, что я заказал, и то, что получил. Это преступно ложная реклама»
«Мы заказали пасту, а она оказалась с плесенью»
О, на тему плесени. Сегодня читала обзор проверки мороженого в России. И у некоторых производителей нашли в мороженом плесень. И что же я читаю? (цитата) "Ведомство отметило, что содержание дрожжей и плесени не нормируется для мороженого, поэтому это нельзя считать нарушением". Так то! Жричедали, в общем
«Заказал Apple Watch, а мне прислали пустую коробку. Магазин предложил отправить замену, и вот что я получил. Еще одну пустую коробку»
«Заказала сырные шарики. Мало того, что мне доставили не то, что было на фото, так еще их, видимо, приготовили, выложив на солнце. Они точно не были обжарены во фритюре. И за это $8!»
«Доставили мне упаковку яиц, в которой 5 были треснуты, и, судя по запаху, уже давненько. А в качестве бонуса внутри была плодовая мушка»
«Я не заметил эту скрепку внизу пирога, пока он не подогрелся в микроволновке»
«Моя бедная тетя. Я не могла дышать от смеха, когда она прислала мне это фото»
А вот вам еще подборка фото с ситуациями, когда ожидания разбились о суровую реальность.
Комментарии
Опубликовано 16 минут назад в разделе "новое", при этом вижу тут свои комменты недельной давности. Что творится с сайтом?
заказала в магазине 2 одинаковых комплекта постельного белья (сиреневые с фиолетовыми цветами), получила их, дома развернула, а там напечатанная записка от менеджера по продажам, в которой говорилось, что данных комплектов в наличии не было, поэтому они мне выслали 2 другого цвета (один с зелёными листьями и один с каким-то синим узором) и подарок - какой-то паларон под дверь, который мне сто лет не надо. ну вот что у людей в голове? если нету того, что мне нужно, отмените заказ и верните деньги, но нет, они мне присылают что-то, что я бы не купила. пришлось связываться с тем менеджером, теперь нужно ждать курьера, который заберёт постельное бельё и привезёт то, что я хотела (оно теперь у них появилось). бред какой-то 😮💨