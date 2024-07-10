18 человек, которые зареклись еще когда-нибудь покупать онлайн

В наше время за пару кликов можно купить все, что душа пожелает: еду, цветы, предметы гигиены, одежду. Но, увы, никто не застрахован от некачественного сервиса. И герои нашей статьи решили поделиться такими примерами, чтобы не одним страдать над разрушением ожиданий от красивой картинки товара в интернете.

«Из меня вышел прям киношный злодей»

Блин, жена ночью надела такую штуковину и напугала меня до чертиков. © SenorKerry / Reddit

«Святые угодники, это же совершенно разные балдахины»

«Ну, почти то же самое»

«Я вообще-то заказывал 6 бананов, а не шесть веток. Что я буду делать с 39 бананами?»

«Мама заказала торт на мой день рождения. Вот чего мы хотели, и что пекарь в итоге нам отправил»

«Шляпу, которую я хотел, и то, что я получил»

«Я доверилась одному ресторанчику в сельской местности. Да-да, я должна была ожидать что-то в таком духе, но все равно»

«Сегодня нам доставили продукты на дом. В итоге нам пришлось ехать в магазин, чтобы они смогли открыть эту штуку своим специальным ключом»

© Your_everyday_madlad / Reddit Vianna 1 неделя назад О, это боль! У меня один раз не сняли штуку с одежды, и пришлось возвращаться в ТЦ, который за городом. Понятия не имею, почему не запищало на выходе, но факт - - Ответить

«Вот такой бутерброд мне прислали»

«Самый печальный чесночно-сырный хлеб, какой мне попадался»

«Заказал компьютерную мышку, а мне вместе с ней прислали целый муравейник»

«То, что я заказал, и то, что получил. Это преступно ложная реклама»

«Мы заказали пасту, а она оказалась с плесенью»

© dfwbthon / Reddit Vianna 1 неделя назад О, на тему плесени. Сегодня читала обзор проверки мороженого в России. И у некоторых производителей нашли в мороженом плесень. И что же я читаю? (цитата) "Ведомство отметило, что содержание дрожжей и плесени не нормируется для мороженого, поэтому это нельзя считать нарушением". Так то! Жричедали, в общем - - Ответить

«Заказал Apple Watch, а мне прислали пустую коробку. Магазин предложил отправить замену, и вот что я получил. Еще одну пустую коробку»

«Заказала сырные шарики. Мало того, что мне доставили не то, что было на фото, так еще их, видимо, приготовили, выложив на солнце. Они точно не были обжарены во фритюре. И за это $8!»

«Доставили мне упаковку яиц, в которой 5 были треснуты, и, судя по запаху, уже давненько. А в качестве бонуса внутри была плодовая мушка»

«Я не заметил эту скрепку внизу пирога, пока он не подогрелся в микроволновке»

«Моя бедная тетя. Я не могла дышать от смеха, когда она прислала мне это фото»