16 снимков, которые не так просты, как кажутся на первый взгляд

Иногда мы становимся свидетелями такого, что наш мозг поначалу зависает и мы не можем понять, а что мы собственно видим то. На всякий случай делаем фото загадочного момента. Но присмотревшись, мы начинаем понимать, что все было гораздо проще, чем мы себе думали. А некоторые уникумы даже специально делают снимки, которые сбивают с толку.