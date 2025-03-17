16 снимков, которые не так просты, как кажутся на первый взгляд

Фотоподборки
1 час назад

Иногда мы становимся свидетелями такого, что наш мозг поначалу зависает и мы не можем понять, а что мы собственно видим то. На всякий случай делаем фото загадочного момента. Но присмотревшись, мы начинаем понимать, что все было гораздо проще, чем мы себе думали. А некоторые уникумы даже специально делают снимки, которые сбивают с толку.

«Жена сказала, чтобы я смотрел в сторону камеры, ну я и повернул голову»

«Дым создал почти идеальное изображение белого медведя на крышке моего гриля»

Туман над Лос-Анджелесом делает его похожим на плохо прорисованную видеоигру

"Тень в моей комнате, перевернутая вверх ногами, полностью похожа на грузовик"

"Я буквально стою над моей девушкой"

"Из-за моей полки для обуви кажется, будто туфли парят в воздухе"

"Либо это очень плотная и прочная занавеска либо кошка спит в воздухе"

Просто отражение лампы на солнцезащитных очках

"Отражение лампочки в моем окне похоже на гигантскую луну"

"Моя собака позирует для фото"

Парящая скала

Какой длинный пес

Просто идеальный арбуз

Просто ноутбук без экрана, или нет?

А вы видите лису среди листвы?

"Мне потребовалось 20 попыток, чтобы сделать это фото"

А вот еще подборочка фото, к которым следуют присмотреться хорошенько, чтобы понять что на них запечатлено.

Фото на превью willwork4U / Reddit, lyresince / Reddit

Комментарии

Уведомления
Ио
1 час назад

наверное потому ,что это не тень ,а отражение грузовика ?
Хотела бы я иметь вид из окна,как у человека с отражающейся лампой.
Лису не нашла,как не искала.

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