Хоть нервы человеку мотать перестала, а то ужснх. Терпеть, что кто-то решает, как тебе ходить - да он святой
16 женщин рассказали о причинах, которые заставили их помахать своим мужчинам ручкой
Народное творчество
4 часа назад
Не всегда на расставание людей толкают серьезные причины вроде измены или разных взглядов на мир. Иногда даже такая банальная вещь как непоглаженная одежда или разногласия из-за ответа на вопрос в телеигре могут привести к разрыву отношений или к разводу.
- В моей жизни была одна решающая фраза, которую сказала моя коллега 2 года назад о моем муже: «Он какой-то ни рыба ни мясо, ни крабовая палочка». Это случилось на новогоднем корпоративе, когда она решилась обсудить мою личную жизнь. Я и так знала, что у нас с мужем не все гладко, но все никак не могла решиться уйти. А тут эта фраза стала последней каплей. Сразу после Нового года я собрала вещи, забрала ребенка и ушла к маме. Сейчас я уже второй раз замужем, и мой муж просто замечательный человек. И до сих пор благодарна коллеге за честность. © Рабочие истории / VK
- Меня всегда бесило, что мой парень никогда не пользовался утюгом и всегда ходил в помятых вещах. Говорил, что на это уже никто не обращает внимание, но лично у меня это вызывало скрежет в зубах как минимум. Даже ссорились по этому поводу не раз. Бывало такое, что я просто просыпалась посреди ночи, тихонько шла в соседнюю комнату и начинала гладить его вещи. Утром он просыпался, одевался, видел, что вещи поглажены, снимал все с себя и пробовал скомкать их заново. Я до сих пор считаю, что это была одна из главных причин, по которой мы расстались. © Палата №6 / VK
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- Мы с мужем вместе работали. В один день страшно поругались, а через час — рабочая встреча. Я на нервах, но терплю и пытаюсь сохранять спокойствие. И вот назначенная встреча, а у моего муженька наступает звездный час: наши коллеги расслабленно сидят, а он вдруг начинает себя вести, словно истеричка. Тут я внезапно увидела его со стороны, поняла, что человек меня не слышит и слышать не хочет. Это стало последней каплей в наших отношениях. © orangevaya / Pikabu
- Полгода встречаюсь с разведенным мужчиной и подумываю разойтись. Почти половина его зарплаты уходит на содержание детей и бывшей жены. Он решил геройствовать и из чувства вины давать ей деньги, пока снова замуж не выйдет. Дети приезжают к нам каждые выходные, приходится терпеть хамоватого подростка и жутко избалованную девчонку. А если вам интересно, почему я хочу расстаться… Мой мужчина заявил, что мы с ним вдвоем не поедем в отпуск. Ведь он летит с бывшей и детьми на совместный отдых. Меня даже не позвал. © Карамель / VK
- Встречалась с парнем несколько лет, все было хорошо, позвал замуж. Начали готовиться к свадьбе, и я говорю, что не буду менять фамилию. Во-первых, у него она не очень благозвучная, а моя фамилия отлично подходит к имени и отчеству. Во-вторых, мне придется менять документы. Сказала, что если будут дети, то они получат его фамилию, а я не хочу. Парень начал возмущаться, что в семье должна быть одна фамилия у всех. "Окей, - говорю, - бери мою". Он в отказ - это против традиций. Говорю ему, что мы в XXI веке уже нарушаем кучу старых традиций. "Тогда, - говорю, - тебе, может, за меня родители должны приданное дать?" Он отвечает: "Не откажусь". А я в ответ: "Тогда веди меня жить в свой дом, с чего это мы в моей квартире собрались жить? И пусть тогда вы с твоими родителями оплачиваете всю свадьбу, как было раньше принято, ведь с меня и моих родителей приданное". Короче, слово за слово, поссорились, свадьбу отменили. Из-за такой удивительной глупости! Причем он говорит общим знакомым, что причина во мне. Я не только не захотела его фамилию брать, но еще потребовала квартиру и чтобы он единолично свадьбу оплачивал. © Подслушано / VK
- Бойфренд не понравился моей собаке. Она не переставала лаять на него и не позволяла прикасаться к себе. Собака даже не играла с игрушками, которые молодой человек ей приносил. Я дала ему несколько шансов. В конце концов не могла уже игнорировать этот огромный красный флаг, остановила фильм, который мы смотрели, и попросила парня уйти. А вскоре встретила своего будущего мужа - так мой пес любит его едва ли не больше, чем меня! © warmfuzzy22 / Reddit
- Мой бывший в каждое предложение вставлял словосочетание «так называемый», и это сводило меня с ума. Например, его рассказ мог звучать так: «Я пошел поесть с приятелем. Он заказал стейк, а я — так называемую куриную грудку с сыром. Но нам пришлось уйти пораньше, потому что его девушка позвонила ему на так называемый пейджер, а в ресторане не было так называемого телефона-автомата». Просто жесть! © Leelluu / Reddit
- В наследство получила квартиру и деньги, сделала ремонт. На новоселье приходит парень, весь светится и чуть ли не с порога начинает: «Сюда мы шкаф с моими миниатюрами поставим, здесь рабочую одежду буду хранить, а вот этот диван выкинем». Нет уж, милый, с такими запросами, думаю, мы тебя выкинем, а не диван. © Подслушано у девушек / VK
- Любовь иногда так слепит глаза, что начинаешь творить дичь. Так и я. Влюбилась, свадьба, все дела. Тут мужу предлагают работу в другом городе — конечно же, едем! Я бросаю магистратуру, хорошую работу — перспективы ж любимого важнее! Там я быстро забеременела, потом декрет. Родила. Решила, что буду ухоженной молодой мамой. Спортзал, правильное питание по возможности. В один прекрасный день вижу сообщение на телефоне супруга от его бывшей. Любопытство взяло верх, залезла в переписку. А там такие милости-пряности, аж тошно стало. А я, как оказалось, «хороший вариант для женитьбы»: и хозяйка, и красивая, и мужа люблю. Мне кажется, после прочтения этой переписки любовь как рукой сняло. © Рабочие истории / VK
"... в каждое предложение вставлял словосочетание «так называемый», и это сводило меня с ума..."
Моя коллега через слово вставляет "короче говоря". Короче говоря... короче говоря... любой её рассказ становится бесконечным ((
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- На самом деле было очень много причин, но последней каплей стало его постоянное мычание. Он периодически начинал делать так: "М-м-м-м-м-м". Это выносило мне мозг. © ExtensionActuator / Reddit
- Я родом из деревни. Учиться уехала в город, комната в общаге мне казалась раем. После учебы мне предложили практику в организации, в итоге так и осталась тут работать. Сняла студию, повстречала парня, поженились. В браке 4 года. Я стремлюсь идти по карьерной лестнице вверх, но тут муж заявляет, что хочет уехать в деревню. Я в ступоре. Я с таким трудом выбралась оттуда, а ему подавай большой дом, курочек, уточек, коров и свиней. Стал носить рубашки, отрастил бороду, готовится к деревне. Мне говорит, чтобы косу заплетала и платья носила. Я отказываюсь ехать в деревню, а он кричит, что меня испортил город. Пожалуй, на этой ноте мы и разойдемся. Пусть едет пасти коров, а я буду дальше ходить в джинсах и краситься красной помадой. © Рабочие истории / VK
- В юности встречалась с парнем 3 года. Расстались из-за ссоры по поводу ответа на вопрос в "Что? Где? Когда?". С другим парнем разошлись после того, как он предложил мне ринопластику в качестве подарка на 8 марта. © krevlornswath / ADME
- Моя родственница - ей сейчас за 60 - рассказывала, что в юности бросила своего парня - статного красавца, мечту всех женщин. Сделать ноги она решила сразу после того, как он по секрету поделился с ней заветной мечтой: разыскать акушерку, которая его когда-то принимала. Типа, она же ему близкий человек, почти член семьи, хотя они и не знакомы. И вроде бы ничего ужасного, но это настолько странным показалось моей родственнице, что она предпочла быстренько распрощаться. Мало ли, что ему еще в голову взбредет. © shanghai48 / ADME
- Встречалась с парнем уже не первый месяц. Заехал за мной как-то внезапно и очень поздно, поехали в кино. Поехала как была, с собой только ключи и телефон. Прошу его купить попкорн, а он как разорется, что я с собой деньги не ношу. Ну я молча развернулась и на выход пошла. Хорошо, что такси можно было через приложение вызвать. Этот дятел, зная, что я без денег в ночи, еще гордо так продефилировал мимо меня на прощание. © Бутербродик / ADME
- Как-то по молодости нас с парнем застукали дома мои родители. Ну и решили, что мы с ним, стало быть, планируем пожениться. Устроили допрос с пристрастием: что, когда и как. Парень сидит аж зеленый весь от ситуации. Ну я возьми да и скажи, что не хочу за него замуж. Думала, он обрадуется, что выкрутился. А он обиделся и пропал. © Тревожное Пирожное / ADME
- Был у меня парень. Расстались год назад. Вместе были почти 5 лет. Я долго решалась от него уйти, любила, первая любовь, все дела, но жить так всю жизнь не смогла бы. Мой парень был помешан на гламурных девушках. Обожал все эти накачанные губы, наращенные волосы, сделанную грудь. Как-то собирались мы зимой в торговый центр, решили пройтись, поесть, может, купить чего. Натягиваю джинсы и ботинки, и тут этот чудила мне заявляет, что я должна идти в юбке, в тоненьких колготках и — внимание! — в лодочках на шпильке! Все это в 8 градусов мороза, по снегу пешком минут так 15-20. Послала его в тот же вечер. А что самое интересное, он мне деньги не давал, я сама должны была зарабатывать на все эти модные платья, туфли, сумки, косметолога посещать. А он был бы как украшение рядом. © Рабочие истории / VK
Для некоторых пар — трудно поверить — настоящим испытанием стал совместный обед или ужин. Разные пищевые привычки, кулинарные пристрастия некоторых пар чуть не довели до развода.
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