16 учителей поделились историями, которые для них — рабочие будни, а для нас — диковинка

Истории
2 часа назад
Быть учителем — это призвание, требующее стальных нервов и чувства юмора. Но даже самые закаленные педагоги иногда сталкиваются с ситуациями, которые просто выходят за рамки понимания. Мы собрали 16 историй, которыми учителя поделились в сети, вы узнаете о самых смешных поступках учеников и их мам и пап. Учителя пытались справиться, но в итоге решили: об этом должен знать мир!

  • Преподаю историю в старших классах. Однажды дала самостоятельную работу на пятнадцать минут, сама села заполнять журнал и уснула. Проснулась от того, что одна ученица стоит рядом со мной и укрывает меня своей кофтой, а весь класс в это время пытается сидеть тише, чтобы не разбудить. И ведь никто даже не заржал, как я боялась! © Подслушано / Ideer
  • Теща работает учителем. В ее классе есть мальчик по фамилии Добролюбов. Он очень непоседливый. Однажды она не выдержала и сказанула: «Добролюбов, у тебя такая красивая, знаменитая фамилия, а ты ведешь себя как обычный оболтус!» Он ей: «Александра Павловна, а вы мне тоже нравитесь». © Александр Архипкин / Dzen
  • Когда преподавал естественные науки в 6-м классе, я похвалил одного мальчика за его успехи в химии и сказал, что он мог бы стать химиком. Он ответил: «Ни за что, это тяжелая работа, нужно каждую неделю открывать новый элемент». © Joe-Eff / Reddit
  • Тружусь учителем младших классов. Иду как-то зимой в школу, а на улице лед и очень скользко. Я, само собой, поскальзываюсь и почти падаю! Но чувствую, что меня кто-то поймал. Обернулась, а там мой ученик из второго класса смотрит на меня и выдает: «Ну раз вы такая падючая, то пошли вместе!» Взял меня за руку и повел! Маленький герой и настоящий мужчина! © Подслушано / Ideer
  • Жена работает преподавателем в музыкальной школе, только что рассказала следующую ситуацию. Выходит в коридор, а там парнишка, принятый в этом году, соответственно обучается всего полтора месяца. Происходит следующий диалог. Жена:
    — Ты куда?
    — Домой.
    — Какое домой? Быстро на хор!
    — Не хочу, мне разрешили туда не ходить.
    — Кто это разрешил?
    — Марь Иванна Иванова
    — Эээээ? Парень, а ничего, что это я?
    Занавес. © Muharrabi / Pikabu
  • 11 класс. Изучаем с учениками творчество Шолохова. На перемене приходит заплаканная библиотекарь: «Приходили твои дети, требуют дамские рассказы». Я удивилась, мол, что за рассказы, а она тоже не может понять, ведь дети ей говорят, что автор Шолохов. Выяснили, что им нужны «Донские рассказы». © Людмила Вязникова / Dzen
  • Я задавала своим ученикам слова на букву «м». Я: «Следующее слово — «милая». 6-летний мальчик: «А, это значит, я должен просто написать здесь ваше имя?» Его папа им очень гордился, смеялся до слез. © fmp243 / Reddit
  • Работала учителем начальных классов. Первый учебный месяц всех первоклашек после уроков забирали родители. Одна мама позвонила мне и предупредила, что немного задерживается. Ожидающая ее первоклашка, рыдая, утешала то ли себя, то ли меня: «Да мама красится по 8 часов, еще и бухгалтером работает! Вечно ее ждать приходится!» Хотя это был единственный раз, когда мама-накрашенный бухгалтер задержалась. © Зайцева ЭР / Dzen
  • Разговор с шестиклассницей сегодня:
    — Тимофей Алексеевич, я вот тут не понимаю, можете объяснить?
    — Да, конечно, приходи после уроков, я вот на 7-8 буду у себя в кабинете.
    — ... А это бесплатно? © trenchar / Pikabu
  • Начала работать учителем. Решила, что буду крутым преподом. Как назло, меня поставили на трудный класс. На мои замечания я слышала лишь: «Жалобу напишем». Я решила им отомстить. Видели бы вы их паникующие лица в день контрольной работы, ведь на 9 вопросов из 10 ответ «а». © Не все поймут / VK
  • В одном классе был ученик, который среди учителей имел репутацию безнадежного двоечника. Темой урока была музыка, я сказала: «Сейчас мы с вами составим хит-парад». Я написала на доске стили и мы ставила плюсы и минусы, чтобы выявить лидера. И вдруг у этого двоечника вырвалось: «Вау, так это же интересно!» У него загорелись глаза, он очень внимательно следил за всеми ответами, очень хотел, чтобы победила рок-музыка и был рад, когда это случилось. Самое интересное, что я веду немецкий язык, и он на уроке все понимал и активно участвовал, никто из коллег не верил, что так может быть. © Шепот эльфа / ADME
  • На днях мне пришлось оставить 12 девочек из 9-го класса в классе одних на три минуты. Я в шутку сказала им: «Ведите себя хорошо», потому что знала, что, кроме как сидеть и болтать, они ничего делать не будут. Но когда я вернулась, то увидела, что они перевернули в моем кабинете все, что только могли: парты, стулья, вещи на моем столе, микроволновую печь, мусорные урны... Это было забавно, потому что они ничего не сломали, и я не ожидала, что они начнут бедокурить. Они были так горды собой, что не могли перестать хихикать. © tscott2 / Reddit
Елена N
17 часов назад

Мдааа, девочки 9 класс.. разнести кабинет, ,,отличный , повод для гордости🙄.

-
-
Ответить
  • В классе моей жены учился мальчик, который просто помешан на «Титанике». Он пытался вплести «Титаник» в каждый разговор. В начале каждого дня все ученики встают и хором называют текущую дату, заканчивая годом. Так вот каждый раз, когда этот мальчик стоял рядом с моей женой во время утреннего ритуала, она слышала, как он шепчет себе под нос «1912» вместо «2013», как все остальные дети. © apackofmonkeys / Reddit
  • Двое 8-летних детей поссорились. Ребенок № 1 разозлился на ребенка № 2. Как и положено 8-летнему ребенку, ребенок № 1 сказал ребенку № 2: «Ты мне больше не друг, не приходи на мои дни рождения». Ребенок № 2 ответил: «Я ходил на твои дни рождения только ради торта». © Aprils-Fool / Reddit
  • Работала в школе учителем. Школа от дома через дорогу, поэтому в свободном окне успевала сбегать домой перекусить. Покушала, решила вывести собаку на 5 минут — дверь захлопнулась, а ключ я забыла. Пришлось взять собаку с собой в школу — сидела со мной на уроках. Дети были в восторге. © Подслушано / Ideer
  • Мои ученики недавно писали контрольную. Справились малыши так себе. Ну я на них, естественно, ругаюсь — все как положено. И в конце своей пламенной речи говорю: «У вас в одно ухо влетает, из другого вылетает!» И тут один из учеников затыкает себе одно ухо и, повернувшись ко мне ухом открытым, гордо и громко произносит: «Рассказывайте, Александра Викторовна!» © Подслушано / Ideer

Не только в школьной жизни, но и в студенческой находится масса забавных историй. В этой статье мы собрали рассказы 14 студентов, у которых экзамен обернулся историей на всю жизнь.

