16 учителей поделились историями, которые для них — рабочие будни, а для нас — диковинка

Быть учителем — это призвание, требующее стальных нервов и чувства юмора. Но даже самые закаленные педагоги иногда сталкиваются с ситуациями, которые просто выходят за рамки понимания. Мы собрали 16 историй, которыми учителя поделились в сети, вы узнаете о самых смешных поступках учеников и их мам и пап. Учителя пытались справиться, но в итоге решили: об этом должен знать мир!