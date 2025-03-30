16 учителей, у которых что ни день, то новая история, достойная экранизации
Истории
1 час назад
Если собрать все нелепые случаи из жизни среднестатистического учителя, получится книга потолще, чем хорошая энциклопедия. Школа — это место, где смех и головная боль идут рука об руку и каждый день преподносит новый сюрприз: то от учеников, то от коллег.
- Учитель по химии, мягко говоря, недолюбливала меня. Вот мы получаем итоговые оценки, и она мне ставит три в полугодии. На мой вопрос, почему так получилось, она с ухмылкой ответила, что я в химии разбираюсь так же, как и сажусь на шпагат. И тут я плюхаюсь на шпагат! Выражение ее лица в эту секунду бесценно. А потом я пошла к директору, потому что на шпагат-то я ничего так села, а четыре мне училка так и не поставила! © Подслушано / Ideer
- В детстве был хулиганом. Класснуха перекрестилась, когда я ушел после 8 класса. Поступил в медучилище, потом в институт, стал хирургом. И вот спустя много лет эта училка попала ко мне в отделение, ей предстояла операция. Она меня узнала и тайком договорилась, чтобы ее оперировал другой врач. Как потом выяснилось, ей было стыдно. © Подслушано / Ideer
- Работаю в школе уже больше 20 лет. Начинала еще студенткой на практике, подменяла тогда учителя мировой литературы. Думала, временно. А осталась, как оказалось, надолго. Одним из первых моих классов был 6 «Б». Дети там были смышленые, все как на подбор: олимпиады, конкурсы, домашние задания выполняли на отлично. Но был один мальчик Саша. Тихий, закрытый, сильно заикался и на уроках почти не поднимал глаза. Я сначала пыталась его «вытянуть»: почаще спрашивала, вызывала к доске. Но он начинал так нервничать, что путал слова, запинался еще сильнее, и в классе раздавались смешки.
Тогда я решила попробовать по-другому. Стала давать ему творческие задания, письменные работы, где можно спокойно думать и не бояться чужих взглядов. И он оказался очень способным — писал искренне, пусть иногда немного сумбурно, но так, что цепляло. С тех пор прошло много лет. Класс давно закончил школу, а Саша каждые полгода заходит ко мне с цветами. Говорит, что до сих пор благодарен за то, что не сломала, не давила, а помогла поверить в себя. Сейчас у него все хорошо: работает, пишет собственную книгу. Недавно предложил мне быть его первым редактором. Согласилась без раздумий. © ШКогвартс / VK
«Моя сестра — учительница, и ей не понравилась фотография, которую выбрала для нее школа»
«Мой ткацкий станок до и после того, как учитель „помог“ мне»
- Знаю я учителя музыки, у которой была на редкость талантливая ученица, но ленивая. Так на выпускном экзамене девочка взяла сложнейшее произведение и не готовилась — лишь в последнюю неделю-две. И эта учительница поставила девочке 3, хоть та и сыграла хорошо. Считала себя мотиватором, ибо: «Как бы она сыграла, если бы готовилась, ведь в нее заложен талант». Вот я сейчас учитель, но все равно не понимаю, как можно так ребенку портить диплом. Или, может, она и есть истинный учитель? © Подслушано / Ideer
- В детстве мне, как одной из самых ответственных учениц в классе, доверили рассказать стишок. Он был всего на несколько строчек, я очень долго репетировала, но от страха забыла почти все слова. И после утренника учительница перед всеми детьми сказала, что кто-то огромный стих рассказал спокойно, а кто-то и две строчки не смог промямлить. Как мне тогда было обидно. Боюсь выступать перед публикой. Мечтаю, чтобы в школах были адекватные учителя. © Подслушано / Ideer
«Учитель заклеил часы в своем классе»
Перевод: Время учиться.
«Мой учитель рисования пришел в школу в костюме Ван Гога»
«В лагере, посвященном защите окружающей среды, одна учительница использовала для занятия несколько бутылок с водой. Угадайте, где они все оказались потом?»
«Наш профессор надевает свою шляпу и плащ каждый раз, когда проводит эксперимент»
«Я учитель математики и давно мечтал о рукаве»
«Мой учитель математики заставляет решать математические задачи, чтобы определить время»
время по часам со стрелками научили определять классе в 3, к чему такие понты с вычислениями, если в итоге получается: 1, 2, 3... просто владелец часов свое отношение к математике обозначил
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«Учитель в моей школе никогда не убирает за собой и никого не просит это делать — на полу даже остался недоеденный кусок пирога»
- Бабушка у меня всю жизнь в школе проработала, мама туда же пошла, учителя до мозга костей. Ну и, понятно, меня тоже туда же определили: «Ты нашей гордостью будешь, продолжишь династию». А я сидела на парах и мечтала сбежать хоть куда. Но молчала, чего уж. Диплом получила, почти сразу замуж выскочила, забеременела. Думаю, все, можно выдохнуть, школу забыть как страшный сон.
А потом гуляю во дворе с коляской, мамы рядом обсуждают своих детей. И мне так страшно стало. Одна говорит: «Зачем ей учиться, найдет себе нормального мужика, он и обеспечит». Вторая: «Математика? Да ты что, лишь бы покрасивее выглядела, а дальше как-нибудь». Села на лавку и осознала: кто еще этим детям объяснит, что у них есть своя голова и право быть, кем хотят? Хотя понимала, что сама попала под этот каток от родителей.
В общем, вышла из декрета, пошла в школу работать. Уже три года в младших классах, и мне по кайфу. Реально. Никогда не думала, что дети могут так тебя заряжать. А главное: я вижу, как у них глаза горят, когда они понимают, что могут больше, чем им казалось. © Мамдаринка / VK
- Мама у меня учитель младших классов уже 38 лет. Сегодня ее вызывает директор. Рассказывает, что приходил папа одного из ее учеников и заявил, что будет писать жалобу в министерство образования. А причина такая, что мы все в осадок выпали — мама, видите ли, не вытерла нос его сыну и не завязала шнурки. Оказывается, в мамины обязанности входит и это. © Рабочие истории / VK
- Моя бабушка — учитель. Неделю назад я сильно заболела. Бабуля приехала меня навестить и привезла мне две коробки конфет. Ей часто дарят их то ученики, то родители. И вот вчера открываю я одну коробку, а там внутри 5 тысяч. Пошла открыла вторую, а там столько же. Бабушка у меня старых нравов. Деньги никогда не берет, ни в знак благодарности, ни как подарок. Видимо, родители таким образом решили схитрить. Конечно же, бабушке сообщила. Она поворчала, мол, какие нехорошие родители, что так делают. Деньги сказала себе оставить, на лимоны. Я не против таких конфеток от бабушки. © Рабочие истории / VK
А вот и еще несколько статей с подборками историй от работников разных профессий:
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