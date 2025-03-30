16 учителей, у которых что ни день, то новая история, достойная экранизации

Если собрать все нелепые случаи из жизни среднестатистического учителя, получится книга потолще, чем хорошая энциклопедия. Школа — это место, где смех и головная боль идут рука об руку и каждый день преподносит новый сюрприз: то от учеников, то от коллег.

Учитель по химии, мягко говоря, недолюбливала меня. Вот мы получаем итоговые оценки, и она мне ставит три в полугодии. На мой вопрос, почему так получилось, она с ухмылкой ответила, что я в химии разбираюсь так же, как и сажусь на шпагат. И тут я плюхаюсь на шпагат! Выражение ее лица в эту секунду бесценно. А потом я пошла к директору, потому что на шпагат-то я ничего так села, а четыре мне училка так и не поставила! © Подслушано / Ideer

В детстве был хулиганом. Класснуха перекрестилась, когда я ушел после 8 класса. Поступил в медучилище, потом в институт, стал хирургом. И вот спустя много лет эта училка попала ко мне в отделение, ей предстояла операция. Она меня узнала и тайком договорилась, чтобы ее оперировал другой врач. Как потом выяснилось, ей было стыдно. © Подслушано / Ideer

Работаю в школе уже больше 20 лет. Начинала еще студенткой на практике, подменяла тогда учителя мировой литературы. Думала, временно. А осталась, как оказалось, надолго. Одним из первых моих классов был 6 «Б». Дети там были смышленые, все как на подбор: олимпиады, конкурсы, домашние задания выполняли на отлично. Но был один мальчик Саша. Тихий, закрытый, сильно заикался и на уроках почти не поднимал глаза. Я сначала пыталась его «вытянуть»: почаще спрашивала, вызывала к доске. Но он начинал так нервничать, что путал слова, запинался еще сильнее, и в классе раздавались смешки.

Тогда я решила попробовать по-другому. Стала давать ему творческие задания, письменные работы, где можно спокойно думать и не бояться чужих взглядов. И он оказался очень способным — писал искренне, пусть иногда немного сумбурно, но так, что цепляло. С тех пор прошло много лет. Класс давно закончил школу, а Саша каждые полгода заходит ко мне с цветами. Говорит, что до сих пор благодарен за то, что не сломала, не давила, а помогла поверить в себя. Сейчас у него все хорошо: работает, пишет собственную книгу. Недавно предложил мне быть его первым редактором. Согласилась без раздумий. © ШКогвартс / VK

«Моя сестра — учительница, и ей не понравилась фотография, которую выбрала для нее школа»

«Мой ткацкий станок до и после того, как учитель „помог“ мне»

Знаю я учителя музыки, у которой была на редкость талантливая ученица, но ленивая. Так на выпускном экзамене девочка взяла сложнейшее произведение и не готовилась — лишь в последнюю неделю-две. И эта учительница поставила девочке 3, хоть та и сыграла хорошо. Считала себя мотиватором, ибо: «Как бы она сыграла, если бы готовилась, ведь в нее заложен талант». Вот я сейчас учитель, но все равно не понимаю, как можно так ребенку портить диплом. Или, может, она и есть истинный учитель? © Подслушано / Ideer

В детстве мне, как одной из самых ответственных учениц в классе, доверили рассказать стишок. Он был всего на несколько строчек, я очень долго репетировала, но от страха забыла почти все слова. И после утренника учительница перед всеми детьми сказала, что кто-то огромный стих рассказал спокойно, а кто-то и две строчки не смог промямлить. Как мне тогда было обидно. Боюсь выступать перед публикой. Мечтаю, чтобы в школах были адекватные учителя. © Подслушано / Ideer

«Учитель заклеил часы в своем классе»

Перевод: Время учиться.

«Мой учитель рисования пришел в школу в костюме Ван Гога»

«В лагере, посвященном защите окружающей среды, одна учительница использовала для занятия несколько бутылок с водой. Угадайте, где они все оказались потом?»

«Наш профессор надевает свою шляпу и плащ каждый раз, когда проводит эксперимент»

«Я учитель математики и давно мечтал о рукаве»

«Мой учитель математики заставляет решать математические задачи, чтобы определить время»

© memeilocious / Reddit Чертово_колёсико 17 часов назад время по часам со стрелками научили определять классе в 3, к чему такие понты с вычислениями, если в итоге получается: 1, 2, 3... просто владелец часов свое отношение к математике обозначил - - Ответить

«Учитель в моей школе никогда не убирает за собой и никого не просит это делать — на полу даже остался недоеденный кусок пирога»