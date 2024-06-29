16 женщин, которые научились так круто краситься, что могут раздавать советы профессиональным визажистам

Фотоподборки
7 часов назад

Некоторым девушкам незачем обращаться к крутым визажистам — они сами могут сделать макияж и на праздник, и на каждый день. Да такой крутой, что профессионалы будут хлопать стоя.

«Накрасила ногти — пришлось подбирать к ним макияж!»

Криптозоолог мамкин
5 часов назад

У меня привычка помаду подправлять сжимая нижнюю и верхнюю губу. Характерное движение. Не понимаю как они сохраняют эти цветочки в первозданном виде! Респект

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«Сделала макияж после душа. Мне 60»

«Тренируюсь делать мейк на свадьбу»

«Фиолетовый — лучший цвет»

Асхаэль
6 часов назад

Оттенки волос и теней мне очень нравятся, обилие фильтров и закусанные щечки - нет.

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«Редко общаюсь с родственниками, и вот общее мероприятие. Этот макияж придает мне уверенности»

Асхаэль
6 часов назад

Индией напахнуло ))) И даже колечко в носу очень органично тут смотрится.

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«Было интересно, почему мейк получился намного лучше, чем обычно, а потом я поняла, что забыла подкрасить брови»

«Подбираю себе свадебный макияж»

«Эти насыщенно-ягодные тени»

Vianna
5 часов назад

А тут что, по мнению автора, девушка может посоветовать визажистам? Как накрасить губы в стиле 80х, когда контур отдельно, а губы отдельно, или как сделать ресницы а-ля паучьи ноги? Не говоря уже о том, что между бровей кожа другого цвета и это режет глаз

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«Сделала макияж к свадебному образу в стиле 60-х»

«Мой макияж „без макияжа“ по сравнению с тем, когда я действительно не накрашена»

  • Классно выглядишь! На макияж «без макияжа» у меня всегда уходит в два раза больше времени, чем на что-то смелое. © PhyrraNyx / Reddit

«Затестила свадебный макияж»

Vianna
5 часов назад

Серьезно? Автop, это у вас пример, как круто краситься? Тут плохо решительно все. Брови будто фломастером накрашены, неравномерный тон, румяна словно в процессе бросила растушевывать.

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«Лицо дня!»

«Обожаю этот образ»

  • Ух ты! Я думала, меня макияжем не удивить, но это очень круто! Глаза в готическом стиле с оттенком пурпурного сочетаются с губами и бровями и контрастируют с волосами! Но больше всего мне нравятся сияющие веснушки. © Accurate_Grade_2645 / Reddit

«Сделала свадебный макияж сама»

O_о
5 часов назад

Красиво!
Румяна на подбородке пригасить и разделить ресницы, а то они неприличный знак показывают...
Хотя в жизни, скорее всего, не видно, это на фото есть время разглядывать)

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«Свадебный мейк»

«Вот так все меняет одна маленькая деталь — тональный крем»

  • Великолепно! Тональник скрывает покраснения, но не прячет милые веснушки! © xcupcakekitten / Reddit

Порой лучше накраситься самой, чем попасть в руки неумелого мастера. Ведь в некоторых салонах даже за некачественно выполненную работу могут взять большие деньги.

Фото на превью PrancingPudu / Reddit

Комментарии

Уведомления
Ио
6 часов назад

1. это уже не макияж ,а аквагрим) мы такой детям делаем😅
2. дело явно не в макияже
остальное -ничего особенного.

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B.Atayewa
6 часов назад

Я сейчас подумала, макияж это хорошо, я сама учусь правильно краситься , но он неуместен и бесполезен без здоровой кожи , зубов , волос и ногтей.

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Vianna
5 часов назад

Большинство в подборке вообще ни о чем. Самый банальный мейкап. Какая степень криворукости должна быть, чтобы считать огромным достижением умение просто наложить тональник или ресницы подкрасить? А некоторые примеры и вовсе примеры этой самой криворукости.

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