У меня привычка помаду подправлять сжимая нижнюю и верхнюю губу. Характерное движение. Не понимаю как они сохраняют эти цветочки в первозданном виде! Респект
16 женщин, которые научились так круто краситься, что могут раздавать советы профессиональным визажистам
Некоторым девушкам незачем обращаться к крутым визажистам — они сами могут сделать макияж и на праздник, и на каждый день. Да такой крутой, что профессионалы будут хлопать стоя.
«Накрасила ногти — пришлось подбирать к ним макияж!»
«Сделала макияж после душа. Мне 60»
«Тренируюсь делать мейк на свадьбу»
- Подожди, это реально настоящие ресницы, а не накладные!? © Jumpy_Ring8409 / Reddit
«Фиолетовый — лучший цвет»
Оттенки волос и теней мне очень нравятся, обилие фильтров и закусанные щечки - нет.
«Редко общаюсь с родственниками, и вот общее мероприятие. Этот макияж придает мне уверенности»
Индией напахнуло ))) И даже колечко в носу очень органично тут смотрится.
«Было интересно, почему мейк получился намного лучше, чем обычно, а потом я поняла, что забыла подкрасить брови»
«Подбираю себе свадебный макияж»
Как мне нравится такая азиатская красота. Вот вы с следующей жизни в такую переродиться)
П.с. И украшение клевое
«Эти насыщенно-ягодные тени»
А тут что, по мнению автора, девушка может посоветовать визажистам? Как накрасить губы в стиле 80х, когда контур отдельно, а губы отдельно, или как сделать ресницы а-ля паучьи ноги? Не говоря уже о том, что между бровей кожа другого цвета и это режет глаз
«Сделала макияж к свадебному образу в стиле 60-х»
«Мой макияж „без макияжа“ по сравнению с тем, когда я действительно не накрашена»
- Классно выглядишь! На макияж «без макияжа» у меня всегда уходит в два раза больше времени, чем на что-то смелое. © PhyrraNyx / Reddit
«Затестила свадебный макияж»
Серьезно? Автop, это у вас пример, как круто краситься? Тут плохо решительно все. Брови будто фломастером накрашены, неравномерный тон, румяна словно в процессе бросила растушевывать.
«Лицо дня!»
«Обожаю этот образ»
- Ух ты! Я думала, меня макияжем не удивить, но это очень круто! Глаза в готическом стиле с оттенком пурпурного сочетаются с губами и бровями и контрастируют с волосами! Но больше всего мне нравятся сияющие веснушки. © Accurate_Grade_2645 / Reddit
«Сделала свадебный макияж сама»
Красиво!
Румяна на подбородке пригасить и разделить ресницы, а то они неприличный знак показывают...
Хотя в жизни, скорее всего, не видно, это на фото есть время разглядывать)
«Свадебный мейк»
Гоар стайл, популярен у нас. Но в живую это все выглядит иначе, нежели на фото
«Вот так все меняет одна маленькая деталь — тональный крем»
- Великолепно! Тональник скрывает покраснения, но не прячет милые веснушки! © xcupcakekitten / Reddit
Порой лучше накраситься самой, чем попасть в руки неумелого мастера. Ведь в некоторых салонах даже за некачественно выполненную работу могут взять большие деньги.
Комментарии
1. это уже не макияж ,а аквагрим) мы такой детям делаем😅
2. дело явно не в макияже
остальное -ничего особенного.
Я сейчас подумала, макияж это хорошо, я сама учусь правильно краситься , но он неуместен и бесполезен без здоровой кожи , зубов , волос и ногтей.
Большинство в подборке вообще ни о чем. Самый банальный мейкап. Какая степень криворукости должна быть, чтобы считать огромным достижением умение просто наложить тональник или ресницы подкрасить? А некоторые примеры и вовсе примеры этой самой криворукости.
"Ой, Вань, гляди, какие клоуны!
Рот, хоть завязочки пришей!
Ох, до чего же размалеваны.." (с) ВВ