16 женщин, которые научились так круто краситься, что могут раздавать советы профессиональным визажистам

Некоторым девушкам незачем обращаться к крутым визажистам — они сами могут сделать макияж и на праздник, и на каждый день. Да такой крутой, что профессионалы будут хлопать стоя.

«Накрасила ногти — пришлось подбирать к ним макияж!»

«Сделала макияж после душа. Мне 60»

«Тренируюсь делать мейк на свадьбу»

Подожди, это реально настоящие ресницы, а не накладные!? © Jumpy_Ring8409 / Reddit

«Фиолетовый — лучший цвет»

«Редко общаюсь с родственниками, и вот общее мероприятие. Этот макияж придает мне уверенности»

«Было интересно, почему мейк получился намного лучше, чем обычно, а потом я поняла, что забыла подкрасить брови»

«Подбираю себе свадебный макияж»

«Эти насыщенно-ягодные тени»

© waterfromthevalley / Pexels Vianna 5 часов назад А тут что, по мнению автора, девушка может посоветовать визажистам? Как накрасить губы в стиле 80х, когда контур отдельно, а губы отдельно, или как сделать ресницы а-ля паучьи ноги? Не говоря уже о том, что между бровей кожа другого цвета и это режет глаз - - Ответить

«Сделала макияж к свадебному образу в стиле 60-х»

«Мой макияж „без макияжа“ по сравнению с тем, когда я действительно не накрашена»

Классно выглядишь! На макияж «без макияжа» у меня всегда уходит в два раза больше времени, чем на что-то смелое. © PhyrraNyx / Reddit

«Затестила свадебный макияж»

«Лицо дня!»

«Обожаю этот образ»

Ух ты! Я думала, меня макияжем не удивить, но это очень круто! Глаза в готическом стиле с оттенком пурпурного сочетаются с губами и бровями и контрастируют с волосами! Но больше всего мне нравятся сияющие веснушки. © Accurate_Grade_2645 / Reddit

«Сделала свадебный макияж сама»

© mabsies / Reddit O_о 5 часов назад Красиво!

Румяна на подбородке пригасить и разделить ресницы, а то они неприличный знак показывают...

Хотя в жизни, скорее всего, не видно, это на фото есть время разглядывать) - - Ответить

«Свадебный мейк»

«Вот так все меняет одна маленькая деталь — тональный крем»

Великолепно! Тональник скрывает покраснения, но не прячет милые веснушки! © xcupcakekitten / Reddit