16 женщин, которые освоили искусство невидимого макияжа, а теперь комплименты собирают

Сделать макияж, который выгодно подчеркнет все достоинства, но при этом будет едва заметным, — не такая уж и простая задача. И порой для создания такого естественного образа требуется обилие косметических продуктов и не один десяток свободных минут. Но героини нашей статьи освоили это искусство, и их макияж «без макияжа» — выше всяких похвал.

«Вот какой макияж я обычно делаю. Даже тональник не наношу»

«Капелька косметики, и кажется, будто у меня от природы широкие брови и пухлые губы»

Научите меня так делать! Красивый и естественный образ. © keetykeety / Reddit

«Мой макияж „без макияжа“»

«Мой простой повседневный образ»

«Моя попытка подобрать для себя повседневный макияж с минимальным использованием косметики»

«Я до и после легкого макияжа»

© sadperson123456 / Reddit SomeOtherWomen 39 минут назад Нелепые челка, пирсинг и рыжие брови. Вовсе необязательно делать брови тон в тон волосам. На мой взгляд, лёгкая длинная челка на бок, убрать этот жуткий пирсинг и брови в русый цвет покрасить и все прекрасно будет. - - Ответить

«Попробовала накраситься так, будто на мне вообще нет косметики»

«У меня склонная к прыщам кожа. Вот какой минималистичный макияж я делаю за 15 минут»

«Слева — мое чистое лицо (на нем только увлажняющий крем), справа — с макияжем»

«Как вам мой макияж а-ля естественный вид?»

«Я без косметики и с легким макияжем»

Ваша кожа выглядит великолепно как с макияжем, так и без него. Где поры? © Unknown author / Reddit

«Главное — хорошенько увлажнить кожу»

«Такой универсальный образ! И классно, что не нужно наносить тушь для ресниц»

«Это ж очуметь сколько усилий нужно приложить, чтобы казалось, будто ты без косметики вовсе»

«Почти вся косметика, которой я пользуюсь, аптечная или подаренная. Терпеть не могу тратить на нее деньги»

«Мой повседневный натуральный макияж для нависшего века»