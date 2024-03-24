16 женщин, которые освоили искусство невидимого макияжа, а теперь комплименты собирают
Сделать макияж, который выгодно подчеркнет все достоинства, но при этом будет едва заметным, — не такая уж и простая задача. И порой для создания такого естественного образа требуется обилие косметических продуктов и не один десяток свободных минут. Но героини нашей статьи освоили это искусство, и их макияж «без макияжа» — выше всяких похвал.
«Вот какой макияж я обычно делаю. Даже тональник не наношу»
«Капелька косметики, и кажется, будто у меня от природы широкие брови и пухлые губы»
- Научите меня так делать! Красивый и естественный образ. © keetykeety / Reddit
«Мой макияж „без макияжа“»
«Мой простой повседневный образ»
«Моя попытка подобрать для себя повседневный макияж с минимальным использованием косметики»
«Я до и после легкого макияжа»
Нелепые челка, пирсинг и рыжие брови. Вовсе необязательно делать брови тон в тон волосам. На мой взгляд, лёгкая длинная челка на бок, убрать этот жуткий пирсинг и брови в русый цвет покрасить и все прекрасно будет.
«Попробовала накраситься так, будто на мне вообще нет косметики»
«У меня склонная к прыщам кожа. Вот какой минималистичный макияж я делаю за 15 минут»
Я минуты за три крашусь😁
Конечно так себе выходит, но леееень. Мне еще статьи Адми комментить. Стока дел, стока дел
«Слева — мое чистое лицо (на нем только увлажняющий крем), справа — с макияжем»
«Как вам мой макияж а-ля естественный вид?»
«Я без косметики и с легким макияжем»
- Ваша кожа выглядит великолепно как с макияжем, так и без него. Где поры? © Unknown author / Reddit
«Главное — хорошенько увлажнить кожу»
«Такой универсальный образ! И классно, что не нужно наносить тушь для ресниц»
На первом фото лицо без пудры, на втором - с пудрой. Это и есть "макияж"?
«Это ж очуметь сколько усилий нужно приложить, чтобы казалось, будто ты без косметики вовсе»
«Почти вся косметика, которой я пользуюсь, аптечная или подаренная. Терпеть не могу тратить на нее деньги»
«Мой повседневный натуральный макияж для нависшего века»
- Я парень. Сижу и в хорошем смысле этого слова офигеваю, что вы, девушки, творите при помощи макияжа. Мне даже расчесаться порой в лом, а вы каждое утро столько усилий прикладываете. © Oddhaj / Reddit
А в этих статьях вы найдете кучу полезных советов, связанных с макияжем:
Комментарии
«Почти вся косметика, которой я пользуюсь, аптечная или подаренная. Терпеть не могу тратить на нее деньги»
А что, аптечная косметика вдруг стала бесплатной? Вообще-то она стоит дороже чем обычная масс-маркет.