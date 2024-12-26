16 звездных снимков в непривычных ракурсах, глядя на которые мы слегка озадачились

Когда знаменитости видят направленный на них объектив фотографа, то мигом принимают правильную позу. Но иногда они отвлекаются на общение с коллегами или поклонниками, и репортеру удается запечатлеть их с непривычного ракурса. Мы отыскали звездные фото в профиль и полупрофиль, на которых не так уж и легко узнать любимых артистов.