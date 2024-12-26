16 звездных снимков в непривычных ракурсах, глядя на которые мы слегка озадачились
Знаменитости
20 часов назад
Когда знаменитости видят направленный на них объектив фотографа, то мигом принимают правильную позу. Но иногда они отвлекаются на общение с коллегами или поклонниками, и репортеру удается запечатлеть их с непривычного ракурса. Мы отыскали звездные фото в профиль и полупрофиль, на которых не так уж и легко узнать любимых артистов.
Анна Семенович
Kashaev Pavel / East News, Kashaev Pavel / East News
Ольга Бузова
Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News, Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News
Ирина Тонева
Kashaev Pavel / East News, Kashaev Pavel / East News
Виктория Боня
LOIC VENANCE / AFP / East News, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / East News
Анастасия Волочкова
Kashaev Pavel / East News, Kashaev Pavel / East News
Алика Смехова
East News, East News
Лера Кудрявцева
Lomohov Anatoly / East News, Lomohov Anatoly / East News
Алена Апина
Tarakanov Vadim / East News, Tarakanov Vadim / East News
Лариса Гузеева
Ivanov Sergey / East News, Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News
Наташа Королева
Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News, Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News
Полина Гагарина
Kashaev Pavel / East News, Kashaev Pavel / East News
Ольга Орлова
Lomohov Anatoly / East News, Lomohov Anatoly / East News
Елизавета Боярская
Tarakanov Vadim / East News, Strunin Andrey / East News
Яна Чурикова
East News, East News
Анна Хилькевич
EAST NEWS, Lomohov Anatoly / East News
Любовь Успенская
Lomohov Anatoly / East News, Lomohov Anatoly / East News
Еще больше неожиданных звездных фото в профиль вы найдете в этих материалах:
Фото на превью Kashaev Pavel / East News, Kashaev Pavel / East News
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содержание статьи: страшные фотки стареющих "звезд" слева, еще более страшные фотки "звезд" справа )))
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