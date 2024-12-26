16 звездных снимков в непривычных ракурсах, глядя на которые мы слегка озадачились

Знаменитости
20 часов назад

Когда знаменитости видят направленный на них объектив фотографа, то мигом принимают правильную позу. Но иногда они отвлекаются на общение с коллегами или поклонниками, и репортеру удается запечатлеть их с непривычного ракурса. Мы отыскали звездные фото в профиль и полупрофиль, на которых не так уж и легко узнать любимых артистов.

Анна Семенович

Kashaev Pavel / East News, Kashaev Pavel / East News

Ольга Бузова

Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News, Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News
OLE
16 часов назад

Ну эту то ничем уже не испортить, поелику везде ужасна.

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Ирина Тонева

Kashaev Pavel / East News, Kashaev Pavel / East News

Виктория Боня

LOIC VENANCE / AFP / East News, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / East News

Анастасия Волочкова

Kashaev Pavel / East News, Kashaev Pavel / East News
Nati Ja
10 часов назад

А когда-то была симпатиШной... Вот что градусы с человеком делают.

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Алика Смехова

East News, East News

Лера Кудрявцева

Lomohov Anatoly / East News, Lomohov Anatoly / East News

Алена Апина

Tarakanov Vadim / East News, Tarakanov Vadim / East News

Лариса Гузеева

Ivanov Sergey / East News, Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News

Наташа Королева

Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News, Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News
Lali
6 дней назад

Тут тоже узнаваемо! Где еще такой нос картошкой найдешь? )))

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Полина Гагарина

Kashaev Pavel / East News, Kashaev Pavel / East News

Ольга Орлова

Lomohov Anatoly / East News, Lomohov Anatoly / East News

Елизавета Боярская

Tarakanov Vadim / East News, Strunin Andrey / East News

Яна Чурикова

East News, East News

Анна Хилькевич

EAST NEWS, Lomohov Anatoly / East News

Любовь Успенская

Lomohov Anatoly / East News, Lomohov Anatoly / East News

Еще больше неожиданных звездных фото в профиль вы найдете в этих материалах:

Фото на превью Kashaev Pavel / East News, Kashaev Pavel / East News

Комментарии

Уведомления
КончилосьЛето
18 часов назад

содержание статьи: страшные фотки стареющих "звезд" слева, еще более страшные фотки "звезд" справа )))

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