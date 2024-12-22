17 загадочных вещиц, взглянув на которые так сразу и не разберешься, что к чему

Фотоподборки
1 день назад

Бывает же такое, что видишь какую-то неизвестную штуковину, и хочется протереть глаза? Ведь некоторые вещи - это не то, чем кажется. А порою и попросту сложно понять зачем что это и для чего оно. Но, к счастью, герои нашей подборки нашли ответы в интернете.

«Что это за странное спиральное приспособление? Изначально стоило $ 2000»

«Какой-то потайной ящик в моем доме. Для чего он?»

«Арендатор оставил это непонятный пластиковый пакет в виде варежки»

  • Такой пакет надевают на забинтованные конечности или на руки и ноги в гипсе, чтобы искупаться. © BigShowSJG / Reddit

«В холодильнике есть какой-то большой белый предмет, то он ни под что не подходит»

«Небольшая кнопка рядом с полом. При нажатии ничего не происходит»

«Кормил ворон, а потом они принесли мне эту звезду»

  • Это застежка для свитера или кардигана, которую можно использовать вместо пуговиц. © Fundyqueen / Reddit

«Нашел этот шарик у своего сына-подростка. Думает, что кто-то из друзей подложил ему это в карман. Шар металлический, внутри какой-то белый кусочек из воска»

  • Без сомнения, это сломанная часть от специального молоточка для музыкальных инструментов. © ImWrong_OnTheNet / Reddit

«Недавно переехал. Только что заметил эти три деревянные палки, покрашенные в белый. Что это?»

«Подарили на работе эту магнитную шайбочку. Ума не приложу, зачем она нужна»

Marie Ulaira
17 часов назад

О, у меня была такая, в детстве: магнит, пластиком покрытый, а нA нем -скрепки ежиком торчат. Прикольно было возить им снизу по столешнице, и скрепки по столу "бегали". А если скрепки по цвету разделить, и еще магнит второй взять - можно вдвоем играть чьи скрепки оппонента "вытеснят" .

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«Арендую жилье, нашел там эти маленькие пластиковые разноцветные шарики. Есть идеи, что это?»

«Прикупил эту непонятную доску в комиссионке и теперь гадаю, что это»

Олеся
13 часов назад

Пушки маленькие. Что-то не представляю эту доску в качесиве рыболовных снастей.
А вот с оратором выше соглашусь - для кухни больше подходит

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  • Это такой органайзер рыболовных мушек, чтобы держать все инструменты в одном месте. © gefloible / Reddit

«Нашел эту мышь в комиссионке. Внутри она полая, спереди дырка, сзади пробка. Что это может быть?»

«Палка длиной около 30 сантиметров из черного дерева с гравированным наконечником и рукоятью из слоновой кости»

  • Это либо дирижерская палочка, либо учительская указка. © cochese25 / Reddit

«Подскажите, что за маленький стеклянный предмет с прозрачной жидкостью внутри?»

«Очень маленькая дверца в старинном доме»

«Нашел эту штуку на дне общественного бассейна. Она не плавает и не издает никаких звуков»

  • Ты вернул его обратно? © ssyllpher / Reddit
  • Это нужно для того, чтобы дети в бассейне учились нырять, такая игрушка для дайвинга, точнее ее часть. © Flat-Ambition-40** / Reddit

«Нашел эту штуковину в комиссионке, стало любопытно, для чего это?»

У нас есть еще одна статья с загадочными штуковинами, над предназначением которых всем интернетом пришлось попыхтеть.

Фото на превью sidartha / Reddit

Комментарии

Уведомления
Руконожка Ай-Ай
1 день назад

Игрушка из бассейна напомнила: когда дочка ходила учиться плавать и тренеры мотивировали детей нырять - то просто кидали мелкие монеты na дно)

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Оля
21 час назад

У ребят кнопка не работает, потому что они прислугу не наняли!

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Буква Эф
11 часов назад

Угадала только полотенцесушитель, и то, только потому, что не такой уж он и олдскульный

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