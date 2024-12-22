17 загадочных вещиц, взглянув на которые так сразу и не разберешься, что к чему

Бывает же такое, что видишь какую-то неизвестную штуковину, и хочется протереть глаза? Ведь некоторые вещи - это не то, чем кажется. А порою и попросту сложно понять зачем что это и для чего оно. Но, к счастью, герои нашей подборки нашли ответы в интернете.

«Что это за странное спиральное приспособление? Изначально стоило $ 2000»

Это такой держатель журналов. © dyingPretty / Reddit

«Какой-то потайной ящик в моем доме. Для чего он?»

Это ящик для хранения противней рядом с духовкой. © TheMightyGoatMan / Reddit

«Арендатор оставил это непонятный пластиковый пакет в виде варежки»

Такой пакет надевают на забинтованные конечности или на руки и ноги в гипсе, чтобы искупаться. © BigShowSJG / Reddit

«В холодильнике есть какой-то большой белый предмет, то он ни под что не подходит»

Это диспенсер для яиц. © jackrats / Reddit

«Небольшая кнопка рядом с полом. При нажатии ничего не происходит»

Раньше это была кнопка для вызова прислуги. © qu33fwellington / Reddit

«Кормил ворон, а потом они принесли мне эту звезду»

Это застежка для свитера или кардигана, которую можно использовать вместо пуговиц. © Fundyqueen / Reddit

«Нашел этот шарик у своего сына-подростка. Думает, что кто-то из друзей подложил ему это в карман. Шар металлический, внутри какой-то белый кусочек из воска»

Без сомнения, это сломанная часть от специального молоточка для музыкальных инструментов. © ImWrong_OnTheNet / Reddit

«Недавно переехал. Только что заметил эти три деревянные палки, покрашенные в белый. Что это?»

«Подарили на работе эту магнитную шайбочку. Ума не приложу, зачем она нужна»

© higherthanheels / Reddit Marie Ulaira 17 часов назад О, у меня была такая, в детстве: магнит, пластиком покрытый, а нA нем -скрепки ежиком торчат. Прикольно было возить им снизу по столешнице, и скрепки по столу "бегали". А если скрепки по цвету разделить, и еще магнит второй взять - можно вдвоем играть чьи скрепки оппонента "вытеснят" . - - Ответить

«Арендую жилье, нашел там эти маленькие пластиковые разноцветные шарики. Есть идеи, что это?»

Это декоративный гравий для аквариума. © the_honest_******* / Reddit

«Прикупил эту непонятную доску в комиссионке и теперь гадаю, что это»

Это такой органайзер рыболовных мушек, чтобы держать все инструменты в одном месте. © gefloible / Reddit

«Нашел эту мышь в комиссионке. Внутри она полая, спереди дырка, сзади пробка. Что это может быть?»

Это шейкер, что-то вроде перечницы, но для сыра пармезан. © Runswithturnbucklez / Reddit

«Палка длиной около 30 сантиметров из черного дерева с гравированным наконечником и рукоятью из слоновой кости»

Это либо дирижерская палочка, либо учительская указка. © cochese25 / Reddit

«Подскажите, что за маленький стеклянный предмет с прозрачной жидкостью внутри?»

Это ампула для индикатора поворота и скольжения самолета. © ****TexansGhost / Reddit

«Очень маленькая дверца в старинном доме»

Это дверь для кошки. © dotified / Reddit

«Нашел эту штуку на дне общественного бассейна. Она не плавает и не издает никаких звуков»

Ты вернул его обратно? © ssyllpher / Reddit

Это нужно для того, чтобы дети в бассейне учились нырять, такая игрушка для дайвинга, точнее ее часть. © Flat-Ambition-40** / Reddit

«Нашел эту штуковину в комиссионке, стало любопытно, для чего это?»

Это держатель для прошутто. © SlippingО / Reddit