17 человек, которые хотели себе новый образ, но что-то пошло не так

Парикмахеры умеют создать праздничное настроение, когда клиентам хочется каких-то перемен в жизни. Но бывает, что когда прическа особенно важна — для свадьбы или выпускного — как назло попадается так себе мастер. Пользователи сети как раз поделились такими фиаско, исправлять которые некоторым пришлось самим.

«Три года красилась дома сама, а тут решила сходить к профессионалу. Теперь вот жду выходных, чтобы исправить это безобразие»

© hairdyemakesmehappy / Reddit Ирина Александровна 1 день назад Если только окрашивание хотела, то могла бы и сама это сделать, благо опыт уже есть. Да и локоны сделать тоже небольшая проблема. Главное, краску хорошую подобрать. Я тоже сама красилась в синий, ну, удачненько. Особенно интересно получилось, когда цвет смываться начал. Сначала я была с темно-синими волосами, потом цвета морской волны, потом бирюзового, голубого... Не обесцвечивала, натуральные мои - седые. )) - - Ответить

«Прическа для выпускного вечера, которую моя дочь попросила мастера сделать, и что в итоге вышло»

«Что я просила сделать в парикмахерской, и что получила»

«Чего я хотела и что мне сделали»

«Попросила карамельный балаяж, а меня сделали похожей на тигрицу»

«Фотография, которую я показала стилисту как пример. И что она сделала. А я — подружка невесты»

© catchstars7 / Reddit Marletka 1 час назад Девушка с первой фотографии до свадьбы, со второй выглядит так, что свадьба уже случилась, она всю ночь под алкоголем безбашенно гуляля, упала спать как была, встала... и вот прическа со второго фото готова - - Ответить

«Как выглядели мои волосы до. Что я просила. И что из этого получилось»

«Ну спасибо, блин»

«Я отращивала волосы в течение 4 лет. Они были самыми здоровыми за всю мою взрослую жизнь. Что я просила и что получила»

«Я попросил сделать снизу серебристый оттенок, а ближе к верху — белый. А получил серый с примесью синего и зеленого»

«Просидела в кресле 4.5 часа и заплатила за это целых $ 300. И теперь мне хочется залезть под одеяло и не вылазить оттуда»

«Сходила в парикмахерскую. Теперь мне нужно найти кого-то, кто это исправит»

«Цвет, который я просила, и что получила. А я хотела выглядеть на своей свадьбе сногсшибательно»

«Пошла в претенциозное хипстерское место, чтобы сделать розовое омбре. Все прошло не очень хорошо»

«А я всего лишь хотела быть похожей на героиню аниме»

«Это ж один и тот же цвет, правда же?»

«Что просила сестра, что ей сделали в салоне, и как мамуля исправила этот кошмар»