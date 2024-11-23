Если только окрашивание хотела, то могла бы и сама это сделать, благо опыт уже есть. Да и локоны сделать тоже небольшая проблема. Главное, краску хорошую подобрать. Я тоже сама красилась в синий, ну, удачненько. Особенно интересно получилось, когда цвет смываться начал. Сначала я была с темно-синими волосами, потом цвета морской волны, потом бирюзового, голубого... Не обесцвечивала, натуральные мои - седые. ))
17 человек, которые хотели себе новый образ, но что-то пошло не так
Парикмахеры умеют создать праздничное настроение, когда клиентам хочется каких-то перемен в жизни. Но бывает, что когда прическа особенно важна — для свадьбы или выпускного — как назло попадается так себе мастер. Пользователи сети как раз поделились такими фиаско, исправлять которые некоторым пришлось самим.
«Три года красилась дома сама, а тут решила сходить к профессионалу. Теперь вот жду выходных, чтобы исправить это безобразие»
«Прическа для выпускного вечера, которую моя дочь попросила мастера сделать, и что в итоге вышло»
«Что я просила сделать в парикмахерской, и что получила»
Кератин может немного исправить ситуацию. Вероятно, даже проявит мелирование. Именно его, ибо балаяжа там нет и в помине. ((
«Чего я хотела и что мне сделали»
Я думаю, главная ошибка мастера была вообще браться за работу. Там исходник проблемный был. Ну невозможно иногда добиться желаемого, хоть тресни.
«Попросила карамельный балаяж, а меня сделали похожей на тигрицу»
«Фотография, которую я показала стилисту как пример. И что она сделала. А я — подружка невесты»
Девушка с первой фотографии до свадьбы, со второй выглядит так, что свадьба уже случилась, она всю ночь под алкоголем безбашенно гуляля, упала спать как была, встала... и вот прическа со второго фото готова
«Как выглядели мои волосы до. Что я просила. И что из этого получилось»
«Ну спасибо, блин»
«Я отращивала волосы в течение 4 лет. Они были самыми здоровыми за всю мою взрослую жизнь. Что я просила и что получила»
«Я попросил сделать снизу серебристый оттенок, а ближе к верху — белый. А получил серый с примесью синего и зеленого»
«Просидела в кресле 4.5 часа и заплатила за это целых $ 300. И теперь мне хочется залезть под одеяло и не вылазить оттуда»
«Сходила в парикмахерскую. Теперь мне нужно найти кого-то, кто это исправит»
«Цвет, который я просила, и что получила. А я хотела выглядеть на своей свадьбе сногсшибательно»
«Пошла в претенциозное хипстерское место, чтобы сделать розовое омбре. Все прошло не очень хорошо»
«А я всего лишь хотела быть похожей на героиню аниме»
«Это ж один и тот же цвет, правда же?»
Через несколько помывок волос вполне вероятно, что станет приближенным
«Что просила сестра, что ей сделали в салоне, и как мамуля исправила этот кошмар»
А в придачу вот вам еще подборочка неудачного маникюра. От которой становиться непонятно, что сложнее исправить: плохую прическу или неудавшиеся ноготочки.
Комментарии
Я просто спросить. А когда люди берут фото "хочу" и идут в первое попавшееся место - они думают что вот сейчас им повезет и они получат прическу как с картинки? Нет, я не оправдываю косоруких мастеров, но я хочу понять как их выбирают? Наугад? По алфавиту? Как?