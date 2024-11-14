19 человек, которые мечтали об идеальных ноготочках, но что-то пошло не так

В человеке все должно быть прекрасно: и душа, и мысли, и маникюр с педикюром. Однако порой желание дам привести ноготки в порядок приводит их к таким нетривиальным результатам, что хочется скорее достать фотоаппарат и запечатлеть это провал. А в конце статьи вас ждет бонус о том, куда может завести полет фантазии.

«В медовый месяц я хотела яркий маникюр. Мастер сказала, что сделать, как на фото, — раз плюнуть. И наляпала это»

«Впервые делала маникюр. Постеснялась сказать мастеру, что что-то не так. С меня содрали $ 60»

Когда очень стараешься, но понимаешь, что быть художником может не каждый

«Я хотела цвет, как на первом фото, а дизайн, как на втором. И вот чего мне наляпали за $ 75»

«Хотела ноготочки, как на первом фото, а получила вот что. Сегодня пойду переделывать»

«Маникюрша сказала, что за $ 96 сделает все, как на картинке»

Она кутикулу зубами обгрызла, что ли? © Trixgrl / Reddit



«Это худший салонный маникюр, что у меня был. Я заплатила за это $ 30, а они даже вмятину на ногте устранять отказались»

«Решила побаловать себя маникюром на день рождения. Больше я в этот салон ни ногой!»

«Слева — то, что я показала мастеру в качестве примера, справа — то, что получила. Я что, слишком многого хочу?»

«Похоже, я переоценила свои навыки нейл-арта. Ржу не могу»

«В первоклассном маникюрном салоне мне нарисовали вот таких вот фламинго»

«Заплатила $ 80 за эти дизайнерские ногти, причем цветок на большом пальце маникюрша по моей просьбе перерисовывала дважды. Как вам?»

Если бы я сама себе такое сделала, то была бы довольна. Но платить за такое...Ужас! © Send_bird_pics / Reddit

«Я попробовала сделать себе мраморные ногти, но что-то пошло не так»

«Я только что вернулась из салона. Это один из худших маникюров, которые мне когда-либо делали»

«Впервые делала шеллак-педикюр в салоне и очень разочарована тем, что один ноготь другого цвета, а между кутикулой и покрытием большой зазор»

«Я впервые делала маникюр в салоне. Нет, ногти не приклеены. Да, они настоящие. Это просто мои ногти и 7 миллиардов слоев гель-лака»

«Разве это стоит $ 70?»

«Этот маникюр мне сделали в салоне»

«Пришла к маникюрше с фоткой ногтей, какие хочу. Она закончила и выдала: „Ох, вышло даже лучше, чем в образце!“ Серьезно?»

Бонус: когда не ожидаешь такого полета фантазии

Хожу на ноготочки к своему мастеру. Но она приболела, и я записалась к ее напарнице. Маникюр сделали французский, а насчет педикюра я сказала, как всегда: «На ваше усмотрение». И прикорнула в кресле. Видимо, это была моя роковая ошибка, потому что, когда я проснулась, то увидела на ногах оранжево-черное нечто с тыквами и метлами. Я спросила: «Что это за буйство креатива?» А маникюрша, хлопая глазками, выдала: «Так Хеллоуин же!» Моя мастерица знает, что я все же предпочитаю классику в разных оттенках — именно их она и может выбрать на свое усмотрение. Но тут я сама виновата, конечно, что доверилась новому человеку. А муж ржал: я и тыковки — это та еще адская смесь.