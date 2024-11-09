17 человек, которые просто хотели провести обычный день, а наткнулись на вот это вот все
Народное творчество
1 день назад
Порой людям достаточно выйти из дома чтобы сделать такие фотки, от которых вся родня и друзья будут в восторге. Ну или не в восторге, но точно поражены. Перед вами подборка вещей, которые вызвали эмоции у людей, которые просто проходили мимо и заметили нечто нетривиальное.
«Это тостер 1928 года, до сих пор пользуемся. Вот как эта штука работает»
"Увидел такое на соседской машине"
- Водитель-то умница! Просто многие не знают, что в целом машину довольно легко вскрыть. Так что это дополнительная защита. © quintk / Reddit
«В этом душе есть прозрачная вставка, через которую видно фильтр для воды»
«Хожу в спортазал. У нас есть специальный туалет для скалолазов»
- Выглядит, как начало чего-то очень плохого. © Mckennymubu / Reddit
«В моем номере вместо дивана и другой мебели есть конференц-зал»
Забавно))
В целом любопытно решение, но непрактичное.
Конференц-зал всё же лучше делать отдельно от номеров, где могут жить максимум трое человек 🤔
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«Благодаря конструкции, в этой бутылке нет ни капли воздуха»
«У нашего дантиста в стене медузы плавают»
«Занимаемся стеклами. Приятель сделал нам новые визитные карточки»
«Шиномонтаж в Португалии»
«В Испании на пляже есть душ для собак»
«Приехал в маленький городок. А тут у котов своя деревня»
«Я связала одеялко, которое в завернутом виде выглядит как японский ролл»
«Благодаря этой упаковке апельсины кажутся еще более оранжевыми»
«У меня рядом с домом есть китайская забегаловка с доставкой. Вот что они придумали, чтобы курица в контейнере не размокала»
«Кто-то знает, нифига это в автобусе?»
- Это такой своеобразный держатель для стакана, можно сказать выемка. Чисто теоретически, внизу должна быть сетка, которая его придерживала бы. © tanmaywho / Reddit
"Скатался, значит, заграницу, купил пиджак. Приезжаю, а в нем это"
Это же, кажется, могут снять в любом магазине с таким типом замков)
Главное, убедить их, что пиджак не сворован, а честно куплен 😏
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"Ребенок сегодня пошел собирать конфеты на Хэллоуин. Вернулся, откываем мешок, а кто-то сунул туда ему вот это"
А вот еще несколько статей на похожую тему:
Фото на превью dpm182 / Reddit
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