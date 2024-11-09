17 человек, которые просто хотели провести обычный день, а наткнулись на вот это вот все

1 день назад

1 день назад

Порой людям достаточно выйти из дома чтобы сделать такие фотки, от которых вся родня и друзья будут в восторге. Ну или не в восторге, но точно поражены. Перед вами подборка вещей, которые вызвали эмоции у людей, которые просто проходили мимо и заметили нечто нетривиальное.

«Это тостер 1928 года, до сих пор пользуемся. Вот как эта штука работает»

"Увидел такое на соседской машине"

Водитель-то умница! Просто многие не знают, что в целом машину довольно легко вскрыть. Так что это дополнительная защита. © quintk / Reddit

«В этом душе есть прозрачная вставка, через которую видно фильтр для воды»

«Хожу в спортазал. У нас есть специальный туалет для скалолазов»

Выглядит, как начало чего-то очень плохого. © Mckennymubu / Reddit

«В моем номере вместо дивана и другой мебели есть конференц-зал»

«Благодаря конструкции, в этой бутылке нет ни капли воздуха»

«У нашего дантиста в стене медузы плавают»

«Занимаемся стеклами. Приятель сделал нам новые визитные карточки»

«Шиномонтаж в Португалии»

«В Испании на пляже есть душ для собак»

«Приехал в маленький городок. А тут у котов своя деревня»

«Я связала одеялко, которое в завернутом виде выглядит как японский ролл»

«Благодаря этой упаковке апельсины кажутся еще более оранжевыми»

«У меня рядом с домом есть китайская забегаловка с доставкой. Вот что они придумали, чтобы курица в контейнере не размокала»

«Кто-то знает, нифига это в автобусе?»

Это такой своеобразный держатель для стакана, можно сказать выемка. Чисто теоретически, внизу должна быть сетка, которая его придерживала бы. © tanmaywho / Reddit

"Скатался, значит, заграницу, купил пиджак. Приезжаю, а в нем это"