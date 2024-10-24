17 новомодных устройств, разобраться с которыми помог коллективный разум

Часто бывает, что мы неожиданно находим необычные вещи, над назначением которых потом долго ломаем голову. Однако в наше время можно быстро найти ответы на любые вопросы с помощью интернета. Герои этой статьи не стали терять времени и обратились к знатокам, чтобы узнать, что за любопытный предмет им попался.

«Не могу понять, что это. Он мигает. Когда мы переехали в старый дом, там было два похожих предмета»

Нашел разгадку! Эта штука создана, чтобы отпугивать вредителей: насекомых и мышей. © MudgetBinge / Reddit

«Это висело на стене в больничной палате моей подруги»

© Flashy-Photograph695 / Reddit Светлана БМВ 12 минут назад Интересно, как он даёт знать о неблагополучии больного. Когда я лежала в больнице, там был датчик окончания лекарства в капельнице. Так он начинал сигналить так громко и визгливо, что я caма отключала его и шла сказать медсестре, чтобы сняла капельницу. - - Ответить

Этот датчик используется для мониторинга дыхательной недостаточности и возможного инфицирования ран. © santiago_strd / Reddit



«Собрался утром принять душ. Посмотрел на стену и вдруг увидел эту штучку на вентиляционной решетке»

© No_Refrigerator_294 / Reddit Meritneith 1 час назад В Перми недавно установили камеры в школьных туалетах, следят за тем, чтобы дети не курили. Ну и за другими процессами тоже нaблюдают ) - - Ответить

Я бы на твоем месте снял решетку и поискал бы там объектив. Этот датчик используется не в шпионских, но в цифровых камерах. Сам по себе он бесполезен и нефункционален. © Dacker503 / Reddit

«Пылесосил квартиру и нашел это. Оторвалось от чего-то, что ли? Устройство электронное, но батареек не вижу»

Вероятно, это динамик из сломанной игрушки или какого-нибудь пищащего устройства. © DeaddyRuxpin / Reddit

«Люди, помогите! Эта вещь у меня уже около 7 лет. Она переезжала со мной 3 раза. И я до сих пор не знаю, что это такое»



Это же насадка для бритья спины. © solid5nake1 / Reddit

«Мой друг нашел это устройство в своем багажнике. Весит немало»

Это блок GPS слежения. Машина случайно не сдавалась ранее в аренду? © EverydayVelociraptor / Reddit

«Нашел это в сельской местности»

Я купил что-то похожее в онлайн магазине несколько лет назад. Его рекламировали как зубочистку. © Mister3mann / Reddit

«Это устройство меня бесит! Оно издает крайне неприятный звук. Что это?»

Это ультразвуковой отпугиватель животных. © MrDorkESQ / Reddit

«Нашел этот странный ржавый трейлер на складе сельского кемпинга. Для чего он?»

О, я точно знаю, что это и для чего. Его используют на фестивале электронной музыки в качестве мобильной звуковой сцены. © rynoxmj / Reddit

«Я нашел это устройство в кухонном ящике в моем офисе»

Это часть приспособления для нарезки бисквита на ровные тонкие коржи. Между двумя такими штуками зажимается специальный нож, положение которого можно регулировать по высоте благодаря пазам. © jackrats / Reddit

«Что это за круглое электронное устройство на стене в моей квартире? Живу в Испании»

Я думаю, что это умный датчик для управления, например, кондиционером или телевизором. © xXxOzZyxXx / Reddit

«Два странных устройства в окне квартиры напротив моего. Что здесь вообще происходит?»

Это чья-то попытка установить телевизионную антенну, не выходя из квартиры. © brock_lee / Reddit

«Нашел это оптическое устройство на университетской свалке»

Это линза с антибликовым покрытием. У меня есть очень похожая от проектора. © GuavaMoist759 / Reddit

«Что это за устройство, которое „смотрит“ на мой задний двор через соседский забор?»

Похоже на ультразвуковое устройство для отпугивания вредителей. © Unknown author / Reddit

«Понятия не имею, зачем они это установили»

Это метеостанция с радаром. Скорее всего, они сдают помещение в аренду компании, которая следит за погодой, а также за стаями птиц. А затем продают эти данные близлежащим аэропортам. © dig4dave158 / Reddit

«Что за пластиковое устройство?»

Это контейнер для приготовления яиц в микроволновке. © CanonCopy / Reddit

«Вот такая штуковина была у меня в кармане. Неужели это устройство для слежки?»