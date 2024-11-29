17 человек, от традиций которых улыбка сама на лицо просится

Мы всегда ставим живую ель до потолка. Я даже с полуторагодовалым ребенком дома всё равно планирую это сделать)

И всю жизнь папа меня поднимает и я надеваю верхушку, звезду. И до сих пор я приезжаю к родителям перед Новым годом, ёлка наряжена, а верхушки нет, папа меня ждёт)))