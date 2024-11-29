17 человек, от традиций которых улыбка сама на лицо просится
У многих из нас существуют традиции, которые могут долгое время, а то и всю жизнь, сопровождать нас. И хорошо, что среди пользователей сети есть те, кто не упускает возможность поведать о них окружающим.
- Семья моего отца огромна. У моего прадеда было 15 детей, и у большинства из них было по несколько детей. Каждое воскресенье дедушка готовил кучу еды, и в течение дня члены семьи то приезжали, то уезжали. Иногда одновременно собиралось 30-40 человек.
Но лучшие моменты были тогда, когда людей было немного, и можно было просто провести время с дедушкой. © talibob / Reddit
- Брат постоянно критиковал жену за то, что она плохо готовит картошку. В ее семье и в нашей, подход к жарке сильно отличался. И вот свершилось чудо, брат наконец-то похвалил жену: «Ты наконец-то научилась готовить картошку!» А она говорит: «Я просто забыла про нее, и она подгорела». © asimpleman / Pikabu
- Мы не дарим дорогих подарков на новогодние праздники. Мы раздаем маленькие карточки с подписью: «Это новый ноутбук» (или то, что там должно быть). А после меняем эти карточки на настоящие подарки, когда в магазинах начинаются январские распродажи. © Unknown author / Reddit
- У нас на работе есть традиция собирать деньги на дни рождения. Думаю, у многих такая традиция есть, но наши коллеги переплюнули всех: они в конверт кладут не только деньги, но и список, в котором пишут, кто и сколько сдал. © Подслушано / Ideer
- У нашей семьи есть парочка традиций, но вот моя любимая. Вечером мама укладывала меня в постель, выключала свет и притворялась, что тоже идет спать. А через десять минут врывалась в мою комнату, включала свет и кричала: «К мороженому, бегом!» Весь дом подрывался и бежал за мороженым в пижамах. Обязательно буду так делать, когда у меня появятся дети! © ashleighlynn / Reddit
- По возможности раз в месяц стараюсь навестить каждую из своих подруг. У меня их пять. Все они в декретном отпуске, с маленькими детьми, поэтому сами часто по гостям не ездят. А я — одинокая, без детей, работающая девушка. Так вот, раз в месяц езжу по гостям к каждой из подруг с подарками, вкусняшками для детей, игрушками. Принимают меня с радостью. Я могу и с детьми посидеть, пока они делают свои дела, тем самым выручая мамаш, и набраться опыта общения с детьми, и вдоволь наболтаться с подругами. Много раз слышала, что мамам в декрете бывает одиноко. Надеюсь, когда настанет мой черед сидеть в декрете, подруги про меня не забудут. © Подслушано / Ideer
- Когда я сомневаюсь, менять ли мне в этом году машину или нет, еду в деревню собирать яблоки. Если в процессе меня кусает оса — меняю авто, а если нет — значит, машинка послужит еще сезон. Один раз не поверила полосатым друзьям — машина ломалась каждую неделю, еле продала потом. © Подслушано / Ideer
- Мы пропускаем 99,9% песни ко Дню рождения и сразу переходим к самой лучшей части — протяжному «ТЕЕЕЕБЯЯЯЯ!» Это не шутка. Мама зажигает свечи, все протягивают руки к имениннику, и мы все поем «ТЕЕЕЕБЯЯЯЯ!», а затем свеча гаснет. Сначала я подумал, что это банально, но все по уму. Такой подход избавляет застенчивых певцов от смущения, и мы быстрее добираемся до торта. © teh_mexirican / Reddit
Девушка, которая ездит к декретным подругам — ангел, спустившийся с небес.
- Семья моего парня всегда говорит людям, которых они приглашают на праздники, что у них дома есть традиция ходить в пижамах. А все потому, что они много едят и из-за этого терпеть не могут ремни. Но каждый раз, когда я прихожу, они наряжаются прям с иголочки. © kittypuuuurry / Reddit
- Обычно с семьей видимся редко, хоть и живем вместе: работа, учеба. Поэтому у нас есть одна семейная традиция. Каждое воскресенье ровно в 6 часов мы садимся за стол, высыпаем много-много-много пакетов семечек и приступаем к поеданию. Такая традиция появилась еще когда я была маленькой, не умела чистить семечки, и родители сами их чистили и подкладывали мне. И я так радовалась, когда находила чищеные. © Подслушано / Ideer
- Сколько себя помню, мама пачкает мне нос маслом на мой день рождения. Я понятия не имею, откуда взялась эта традиция. Я стал осторожнее с ней и к тому, как хитро она каждый раз пытается нести масло в руке так, чтобы я не заметил. Но стоит чуть потерять бдительность — и оп! Масляный нос. © Unknown author / Reddit
- Мне 24, и мой папа, провожая меня по утрам на работу, обязательно желает мне «спокойного дня» и машет мне рукой в окно. Даже когда он не дома, он звонит мне на мобильный и говорит: «Я тебе МАХАЮ», — нарочно смешно коверкая. У нас такая традиция уже несколько лет. © Подслушано / Ideer
- Когда я был ребенком, то постоянно просил, чтобы вся семья держалась за руки вокруг елки и пела песню из какого-то праздничного фильма. Мне сейчас 21, и я до сих пор заставляю семью делать это. © bobtheundertaker / Reddit
- Когда была маленькой, у нас с мамой была традиция. Всегда, когда я ее спрашивала: «Мам, а ты меня любишь?» — она мне отвечала: «Нет», а затем добавляла: «Я тебя обожаю!» Со временем традиция забылась, но иногда, когда скверно на душе, я задаю этот самый вопрос и слышу все тот же ответ. Снова чувствую себя ребенком, и как-то легче становится. Но самое главное — понимаю, что я ее тоже «больше, чем люблю». © Подслушано / Ideer
- Возле дома есть очень приличная забегаловка, где готовят самые вкусные гамбургеры и другой фастфуд. Если мне нужно ехать куда-то на такси, обязательно зайду, чтобы взять что-нибудь водителю. Традиция продолжается довольно долгое время, и последний таксист, который меня вез, сказал, что чуть ли не поругался с другим водителем за право везти меня. Вот настолько вкусная там еда. © Палата № 6 / VK
- В детстве я обожал писать письма дедушке Морозу. Это было такой семейной традицией: каждый раз садиться с мамой, брать ручку и записывать всё, что я хочу, с надеждой, что увижу это под новогодней ёлкой. Но мои желания дед Мороз никогда не исполнял, всегда дарил то, что мне нафиг не нужно было. Я постоянно расстраивался в детстве. Сейчас уже 7 лет работаю врачом в городской больнице. Видимо, я понял, почему дед Мороз дарил мне не те подарки, которые я хотел. Я же врач, почерк у меня соответствующий, они там со Снегурочкой прочитать ни черта не могли. © Палата № 6 / VK
- Бабушка и дедушка вместе 40 лет. Деда положили в больницу, и на Новый год он застрял там. Бабуля сильно переживала, постоянно говорила, что скучает и что «жалко Ванечку». Но, несмотря на огромные риски, дед сделал то, что делал с бабушкой уже 40 лет. Он приехал сегодня к ней в 10 утра, вручил букет ее любимых роз, и они вместе нарядили елку. И так здорово наблюдать за ними. Людям давно за 60, они пережили кучу всего, но до сих пор обнимают друг друга, держатся за руки и улыбаются. В такие моменты верю, что любовь есть. © Палата № 6 / VK
А историй про традиции много не бывает, поэтому держите еще несколько подборок:
Комментарии
Истории с Reddit какие-то дичайшие. Не понимаю я ИХНИЙ менталитет. Особенно, когда мамаша укладывает детей спать, а потом орёт "за мороженным!" И что за идиотизм мазать ребёнку нос маслом н.а день рождения?! Но много историй милых, добрых с "Подслушано" и даже "Палаты N6". Хотя может и придуманных.
И снова с вами акция по продолжению цитат с превью:
«Бабушка и дедушка вместе 40 лет. Деда положили в больницу, и нa Новый год он застрял там.» А потом праздники закончились, дед немного похудел и снова смог проходить в дверь без проблем.
Мы всегда ставим живую ель до потолка. Я даже с полуторагодовалым ребенком дома всё равно планирую это сделать)
И всю жизнь папа меня поднимает и я надеваю верхушку, звезду. И до сих пор я приезжаю к родителям перед Новым годом, ёлка наряжена, а верхушки нет, папа меня ждёт)))
Странная мама у врача. Зачем писать письма деду морозу если не собираешься дарить то, о чем просят в письмах?