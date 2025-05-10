17 человек рассказали, какие странные вопросы им задавали при приеме на работу
Истории
1 час назад
Найти новую работу — задачка не из легких. А на собеседованиях, помимо того, что нужно произвести хорошее впечатление, можно столкнуться с разными каверзными ситуациями. Например, один странный вопрос от работодателя может перевернуть все с ног на голову.
В статье содержатся изображения, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта.
- Пришла устраиваться на работу в школу. Захожу в кабинет директора, а та, даже не взглянув на меня, говорит: «Ты чего без звонка ходишь? Быстро на урок, а на перемене подойдешь и скажешь, что тебе надо. У меня сейчас встреча с новым учителем». Я растерялась, но отвечаю: «Так это я и есть». Директор подняла глаза, зависла на пару секунд, а потом тихо выдала: «Ну... проходите». В общем, собеседование прошло интересно. © Карамель / VK
- На собеседовании интервьюер мне заявил: «У нас есть еще один претендент на эту должность. На что вы готовы пойти, чтобы получить работу?» Я не растерялся и сказал, что в гладиаторских боях участвовать не собираюсь. © droninpavel
- Руководитель на собеседовании однажды спросил у меня: «Это ваша машина, на которой вы приехали?» Я отвечаю: «Да». А он мне: «Мм... А откуда она у вас?» Это что вообще за наглые вопросы? Какая ему разница, откуда у меня машина? © valeriyaelfimova
- У меня однажды на собеседовании спросили: «Назовите 10 способов переплыть реку, не используя лодку и не вплавь». Кстати, собеседование было на должность консультанта в магазин одежды. © dashasemerikova
- Ходил по куче собеседований, везде получал вежливое: «Мы вам перезвоним». Злит.
Ну что вам еще надо? У меня и образование есть, и вредных привычек нет, и зарплату прошу самую обычную. И вот очередное собеседование, третье за этот день. В кабинете эйчар и непосредственное начальство. Спрашивают меня: «Что ж, кем вы видите себя в нашей компании в ближайшее время?» А меня так достали эти глупые, однотипные вопросы, что ответил: «Я вижу себя человеком, который ненавидит всех коллег из-за того, что приходится постоянно отвечать на глупые вопросы. Также я минимум раз в неделю обещаю орать на всех за то, что они неправильно пользуются офисной техникой. А еще я выпиваю три ведра чая в день, потому что в большинстве случаев делать мне абсолютно нечего». Начальник восхищенно всплеснул руками: «Ну надо же, вылитый наш прошлый сисадмин. Берем!» © Палата № 6 / VK
- Самый странный для меня вопрос на собеседовании — это: «Почему вы хотите у нас работать?» Я бы еще понял, если бы этот вопрос задали в какой-нибудь крутой, большой компании. Но когда его задают в маленькой конторе под названием «Рога и Копыта», это со стороны звучит реально глупо. © snabbie28
- Прихожу на собеседование, а там бывший, с которым все закончилось ужасно. Он ухмыляется, откидывается в кресле и говорит: «Ну здравствуй. Ты тут какими судьбами?» А я виду не подала. Смотрит в резюме, хмыкает, а потом вдруг спрашивает: «Ты уверена, что тебе будет комфортно работать здесь?» — с таким намеком, что жизни он мне не даст. Но я сжимаю руки и говорю: «Абсолютно. Работу от личного всегда отделяю». Он делает паузу, смотрит на меня пристально, а потом берёт ручку и что-то пишет на бумаге. А потом говорит: «Ладно, на испытательный срок тебя беру. Посмотрим, какой из тебя профессионал». Когда я уже выходила из кабинета, он в спину мне добавил: «Кстати, я свободен». Я сделала вид, будто не услышала. © Карамель / VK
По поводу эры и летоисчисления - ерунда. Потому есть такое понятие, как "по умолчанию". Если специально не озвучивается иное, значит эра актуальная )) и летоисчисление стандартное
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- Мой начальник на собеседованиях всех отводит к карте и начинает гонять по городам и морям. © aholicomet
- Меня однажды спросили: «Что вы сделаете если я попрошу вас станцевать?» Работа была в сфере интернет-маркетинга. alise_acid
- Директор спросил, как я продам ему ручку. Я сказала, что не продам — она мне самой пригодится. Меня не взяли на работу. © a_gift_with_soul15
- А я на этот тест решил прикольнуться. Достал пустой конверт и сказал, что в нем дарственная на мой дом на ваше имя — условие получения: подписать моей ручкой. © arkadia.estate
- У меня спросили: «Муж не против, если вы будете у нас работать пять дней в неделю с 9 до 18:00?» Вакансия была на должность начальника отдела продаж коммерческой недвижимости. © alise_acid
- Была на собеседовании. Интервью проводили трое. Пожилая женщина посередине буквально сказала мне: «Я проезжала мимо вашего дома и увидела, что у вас хороший, огороженный двор. Я знаю, что вы замужем. Предполагаю, что вы захотите завести детей. Как скоро вы, по-вашему, забеременеете?» Никто из остальных ее не остановил и не сказал, что такие вопросы задавать нельзя. Я была в шоке. С тех пор, когда у меня спрашивают адрес при устройстве на работу, я всегда вспоминаю этот случай. Зачем вообще кому-то знать мой адрес? © GoldaV123 / Reddit
- На собеседовании меня спросили: «Кто ваш герой и почему?» Я ответила, что Киану Ривз, и начала объяснять, почему. Сказала, что он — настоящий джентльмен, и перечислила множество его человеческих качеств, которые вызывают уважение. Интервьюер посмеялась надо мной. Работу я не получила. © dvlinblue / Reddit
- Однажды на собеседовании на должность системного администратора меня спросили: «Какая у вас самая большая слабость?» Я помолчал немного, а потом серьезно ответил, указывая на живот: «Если касается моего живота, то я сразу сдаюсь». Мы оба посмеялись. И работу я получил. © Unknown author / Reddit
- В анкете нужно было указать, кем работают родители. На собеседовании начальница HR спросила, как такое возможно — чтобы бухгалтер вышла замуж за электрика. © vamniesiuda
Еще несколько статей о том, что на собеседованиях всякое случается:
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