17 историй о том, какими неординарными бывают бабушки

Что у вас возникает в голове при слове "бабушка"? Наверное, как и у многих, домашние вкусные пирожки, ласковый голос и добрая бабулина улыбка. Но бабушки бывают всякие: у некоторых старушек до сих пор не угас дух авантюризма, да и чувства юмора им не занимать. В общем, пользователи сети рассказали о своих бабулях, а мы собрали эти истории для вас.

Ох уж эти старческие причуды. Моя бабушка вот уже года полтора собирает крышечки от разных напитков: газировки, молока, воды. На вопрос: "Зачем?" поначалу отмалчивалась и загадочно улыбалась, потом рассказала, что вроде как что-то оформить ими в деревне хочет. И ведь знаешь же, что ничего она не будет делать в этой полуразвалившейся хибаре, споришь с ней, в очередной раз читаешь нотации о сборе хлама... А потом и сам не замечаешь, как начинаешь откручивать крышки перед тем, как выкинуть бутылку, и подкладывать на раковину. © Подслушано / Ideer

Живу с бабушкой. Когда ухожу, дверь не закрываю, и ключи не беру — бабуля никуда обычно не выходит. Вчера пришел с работы, а дверь закрыта на замок. Стучу — не открывает. Спустился к подъезду, и что-то меня дернуло пойти бабушку позвать. Обхожу дом и вдруг вижу, как какой-то дедуган лезет через наше окно, а бабуля его держит, указывает, как ногу на козырек поставить нужно. Дед еле сполз на землю, словил свою кепочку, крикнул что-то типа: "Завтра пораньше приду!" и ушел. Я затаился за углом. Выждал пару минут и пошел домой. Дверь была открыта, бабуля притворялась спящей, а из-за угла комнаты выглядывал спрятанный скромный букет цветов. © Палата №6 / VK

Моя бабуля оставила мне в наследство приличную сумму денег, но с условием, что я не стану рассказывать об этом остальным. Семья у нас довольно странная, мирно сосуществовать мы никогда не могли, но меня бабуля любила больше всех, как и я ее. Мой дядя, например, после похорон перевернул всю ее квартиру вверх дном в поисках этих денег, но ничего не нашел. Другие родственники обыскивали ее дачу, даже огород весь перекопали, надеясь найти там клад. А я уже года два делаю вид, что сама недоумеваю, куда поделись деньги, рассказываю им, что снимаю квартиру, а сама живу в своей и ни о чем не жалею. © Карамель / VK

"После переезда бабуле в новом доме было тесно, "как сардинам в банке". А она была своенравная, взяла и заказала себе вот такой кулон"

"Сейчас его ношу я. Ну и странная же штука!"

Моя бабуля встретилась со своим старшим братом. Сидят вдвоем — слеповатые, глуховатые, вспоминают былое. Бабуля спрашивает: "А сколько у тебя внуков всего?" Дед долго считал, потом говорит: "Четыре. А не, пять, меньшего забыл". И тут бабуля как подскочит на своих больных ногах и как выдаст ему щелбан с криком: "Бе-бе-бе, а у меня шестеро!" © Подслушано / Ideer

В детстве у меня были сложные отношения с бабушкой, потому что она была повернута на том, чтобы я обязательно все доедала. Помню, однажды я сидела за столом, второй час пытаясь доесть остывший суп, а бабушка грозится: "Доедай, или налысо побрею!". Так я дождалась, пока бабушка выйдет, взяла и отрезала себе волосы сама. И принесла ей со словами: "Забирай их, но суп я доедать не буду". Доедать меня с тех пор никогда не заставляли. © Карамель / VK

Бабушка обиделась на меня за то, что я попросила ее не приносить мне еду на работу. Она приходила практически каждый день, а добираться ей чуть ли не через весь город, и я сказала, чтобы она так не делала. Она вкусно готовит, но я не голодаю, рядом куча мест, где можно поесть. А коллега не понял, почему я так грубо обошелся с бабулей, догнал ее и сказал, что она может привозить еду ему. Она так и делает, он ей платит и получает домашнюю еду с доставкой в офис. А я ревную... © Палата №6 / VK

Сижу на праздновании дня рождения бабули - 71 год. Сидит, грустит, возраст не нравится. Я тоже взгрустнула, вспомнив, что мне через пару месяцев тридцатник. А бабуля мне: "Да о чем ты вообще говоришь? А мне каково, думаешь, осознавать, что моей внучке уже тридцатник?" © bulka.kota / Pikabu

Светлана БМВ 8 часов назад Для бабушки, которая ездила к внуку через весь город и возила ему еду, это была своего рода занятость. Купить продукты, приготовить еду для внучка, ехать через весь город к нему, потом вернуться домой и с чувством выполненного приятного долга отдыхать. И в таких повседневных хлопотах у неё день проходил незаметно. Хорошо, что коллега оценил её старания. Теперь бабушка будет ещё и при деньгах. - - Ответить

Моя бабуля всю жизнь помешана на здоровье. С детства она приучала меня полоскать рот после каждого приема пищи. Попила чай - пополоскала рот. Скушала конфетку - беги полоскать рот. Жвачку пожевала - тоже рот прополощи. И вот как-то раз собралась наша семья и гости на день рождения. Все за большим столом, и тут я, послушная бабушкина внучка, отпиваю водички и начинаю громко и с характерными звуками полоскать рот. Да так, что все гости обернулись, замолчали и уставились на меня. Я долго еще не понимала, чего бабуля сидела такая пунцовая и почему она потом не приставала ко мне со своими полосканиями. © Подслушано / Ideer

Моя дорогая бабулечка несколько лет назад попыталась зашить мои дорогущие драные джинсы. Когда поняла, что слишком много работы, то порезала их и пустила на прихватки. Хватило на три красивых прихваточки. До сих пор на даче служат. © Злобный_суслик / ADME

Я очень люблю бабушкины пирожки, прямо-таки жить без них не могу. Но вот я устроилась на работу в другой город, пришлось переехать. С бабушкой видимся крайне редко и она, переживая, что я останусь без пирожков, однажды ворвалась к нам в фирму в буфет и начала всех там учить готовить. Две недели помогала там поварихам, попутно внедряя в меню свои рецепты. В конечном итоге ба так полюбилась начальству, что ее взяли туда поваром, а меня сразу же повысили под предлогом мотивации остаться. Я всегда знала, что моя бабуля крутая, но чтобы настолько... © Палата №6 / VK

Моя мама — красивая и интересная женщина. После развода с отцом она активно пытается наладить свою личную жизнь. Так вот, мама запретила говорить кому-нибудь из ее знакомых, что я родила дочь. Ее внучку. А причина, оказывается, в том, что она, видите ли, "не готова быть бабушкой". Мне очень горько и обидно, моей малышке четыре месяца, а она до сих пор тайна для своей бабушки... Мама даже ни разу не говорила слово "внучка". Мы с семьей живем в соседнем районе, а нам даже в гости к бабушке сходить нельзя, чтобы никто не узнал. Обидно до слез, а мама говорит, что я "делаю трагедию из ерунды". © Мамдаринка / VK

У меня нет ни одного плохого воспоминания о бабушке. Если, например, к нам домой приезжал курьер, и мы в это время ужинали, она настаивала, чтобы он сел и поел с нами. Если он говорил «нет», она заставляла его взять с собой кусок пирога. Знаете, ей трудно было отказать. © NeedsMoreTuba / Reddit

Мой бывший одноклассник и сосед по двору стал актером. Снимается в сериалах, довольно популярен. Моя бабушка теперь каждый раз, когда видит по телевизору, говорит, что я такого кадра упустила, сейчас могла бы быть женой актера. А я с ним никогда особо не общалась с тех пор, как мы вылезли из песочницы, сама бабушка его в детстве звала не иначе как "этот непутевый" (он был довольно хулиганистым). Но это все неважно, он ведь играет в сериале, который все бабушкины подружки смотрят, значит, надо было брать! © Подслушано / Ideer

Светлана БМВ 8 часов назад Я тоже с первой внучкой говорила, что не хочу становиться "бабушкой". Но только именно из-за статуса "бабушки-старушки". А внучку я обожала и до сих пор она caмая любимая. Я уже рада, когда внуки называют меня бабулей. Не понимаю таких женщин, которые ради "штанов" готовы отказаться от детей и внуков. - - Ответить

Моя бабушка прилетела ко мне вечером. Просыпаюсь утром, а ее нигде нет. Ну, я в машину скорей и поехал искать ее по городу. Через пару часов я решил сделать перерыв на обед и заехал в любимый мексиканский ресторан. Сажусь за столик, смотрю — а заказ мне несет моя бабушка! Оказалось, с утра она решила прогуляться, и, конечно, заблудилась, еще и без мобильного телефона и наличных. Она зашла в первый попавшийся ресторан и на ломаном английском спросила, может ли она посидеть у них, пока я ее не найду. А ее неправильно поняли и подумали, что она ищет работу. Убирала она там столы полдня, пока я ее не нашел. Ну, я поговорил с владельцами ресторана, все объяснил, поблагодарил за помощь. А они возьми да и предложи моей бабушке устроиться к ним на неполный рабочий день на все то время, пока она гостит у меня. И да, платили ей хорошую зарплату. © Butteringer / Reddit

Никогда не была в караоке-барах, но очень сильно хотела. Как-то на прошлой неделе проговорилась об этом бабушке, а она на меня так посмотрела с улыбкой и сказала: "Серьезно? Моя внучка не была в караоке?" И после этого бабуля повела меня в свой любимый караоке-бар, где она провела всю свою молодость. Там на стенке даже висел ее портрет с подписью: "Вера Леонидовна — королева шансона". Правда, мне с моим голосом до бабушки очень-очень далеко. © Подслушано / Ideer

Когда я была маленькой, моя бабушка устраивала "цензуру" и запрещала мне читать книги без ее разрешения. Все из-за того, что однажды я нашла на полке какую-то философию, а потом начала сыпать цитатами про то, что в жизни никакого смысла нет. Чтобы оградить меня от "этих ваших экзистенциализмов", сначала она читала выбранную мною книгу, а потом уже давала читать мне, если не видела там ничего такого. Цензура продлилась не очень долго, потому что я специально выбирала толстые книги по 1000 страниц. Раза два или три она пыталась прочитать "Дюну", чтобы оградить меня от всяких кошмаров, но потом сдалась на пятнадцатой странице и забила. © Палата №6 / VK