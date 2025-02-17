17 вопросов из учебников, над которыми взрослые ломают голову не меньше детей

Кажется, что школьные годы прошли уже давно, но надежда, что хоть какие-то знания остались, все таки теплится в нас. Удалось ли строгой учительнице вбить на подкорку все одиннадцать глаголов исключений? Сможете ли с легкостью назвать, сколько океанов омывают Евразию? А наименьшее простое число?
Евразия — это единственный материк на Земле, омываемый сразу четырьмя океанами: на юге — Индийским, на севере — Северным Ледовитым, на западе — Атлантическим, на востоке — Тихим.
Акулы являются хрящевыми рыбами: у них нет костей, а скелет построен из одной только хрящевой ткани.
Марк Твен — это псевдоним журналиста и писателя Сэмюэля Ленгхорна Клеменса.
Отношение пройденного пути к затраченному времени — это скорость.
Простое число делится без остатка только на себя и на единицу. Наименьшее простое число — 2.
Существуеттри важнейших закона классической механики, которые позволяют записать уравнения движения для любой механической системы, если известны силы, действующие на составляющие её тела. Их называют законы Ньютона.
Единица измерения силы тока — ампер. Она названа в честь французского физика Андре Ампера.
Омонимы — одинаковые по написанию и звучанию, но разные по значению слова.
Большая Медведица — созвездие северного полушария неба. Семь звёзд Большой Медведицы составляют фигуру, напоминающую ковш с ручкой. Две самые яркие звезды — Алиот и Дубхе.
При наблюдении со стороны северного полюса эклиптики Венера вращается с востока на запад, то есть в направлении, противоположном направлению вращения большинства планет.
Алмаз является самым твердым из известных на сегодняшний день минералов.
Свинец на латинском языке называется Plumbum, поэтому обозначается символом Pb.
В русском языке ко второму спряжению принадлежат 11 глаголов-исключений, к которым относится и глагол «гнать».
Нормальные диплоидные соматические клетки имеют 46 хромосом.
Африка пересекается экватором, расположен во всех четырёх полушариях.
Гаструла — стадия эмбрионального развития многоклеточных животных. Отличительной особенностью гаструлы является образование так называемых зародышевых листков — пластов (слоёв) клеток.
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