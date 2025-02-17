17 вопросов из учебников, над которыми взрослые ломают голову не меньше детей

Кажется, что школьные годы прошли уже давно, но надежда, что хоть какие-то знания остались, все таки теплится в нас. Удалось ли строгой учительнице вбить на подкорку все одиннадцать глаголов исключений? Сможете ли с легкостью назвать, сколько океанов омывают Евразию? А наименьшее простое число?