17 простых женщин, которые так орудуют косметикой и кистями, что хочется срочно у них научиться

Макияж — порой болезненная тема для женщин, ведь чтобы он получился хорошо, нужно много раз накраситься, смыть, повторить. Некоторые годами оттачивают искусство грамотно наносить косметику на лицо. Зато усилия дают свои плоды, и героини нашей подборки наглядно демонстрируют это.

Макияж творит волшебство

Ты и правда будто сияешь! © Mgmdsn / Reddit

«Я в 19 и в 27. Наконец-то разобралась, как краситься»

«Целый час красилась, чтобы выглядеть естественно»

Я бы все сделала, чтобы уметь так же! © fairlady_c / Reddit

«Мне 55. Не могу понять, не слишком ли много косметики я наношу»

«9 лет назад делала вот такие брови. А теперь совсем по-другому»

«Оцените, как я накрасилась на свадьбу»

«Мама постоянно повторяет, что так в дневное время не красятся»

Она неправа, это дневной макияж. Ведь нужно как можно больше света, чтобы было хорошо видно все эти великолепные цвета! © sylvnal / Reddit

«У меня круги под глазами. Вот как я делаю натуральный макияж, чтобы их не было видно»

«Я без косметики и мой свадебный макияж»

«Отличный оттенок помады. Я так редко выбираю красный, потому что мало кто вообще им красится в последнее время»

Фото до — без косметики, после — макияж «без макияжа»

Ты выглядишь как Кейт Уинслет! © CressPlus6259 / Reddit

«А это мой естественный макияж, который всегда к месту»

«Воспользовалась советами и немного обновила свой повседневный макияж»

«Сто лет не красилась, но сегодня захотелось блистать»

«Вот так я обычно красилась, но немного подкорректировала макияж благодаря советам из интернета»

«Первое фото — без макияжа, на втором мой обычный макияж, на третьем — после советов из интернета».

«Мне 43, вот так я крашусь»

Это лучший натуральный макияж, который я видела! © Njbelle-1029 / Reddit

«Тематика корпоратива — „Барби“, и вот в каком виде я на него пришла»