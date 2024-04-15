17 простых женщин, которые так орудуют косметикой и кистями, что хочется срочно у них научиться
Макияж — порой болезненная тема для женщин, ведь чтобы он получился хорошо, нужно много раз накраситься, смыть, повторить. Некоторые годами оттачивают искусство грамотно наносить косметику на лицо. Зато усилия дают свои плоды, и героини нашей подборки наглядно демонстрируют это.
Макияж творит волшебство
- Ты и правда будто сияешь! © Mgmdsn / Reddit
«Я в 19 и в 27. Наконец-то разобралась, как краситься»
«Целый час красилась, чтобы выглядеть естественно»
- Я бы все сделала, чтобы уметь так же! © fairlady_c / Reddit
«Мне 55. Не могу понять, не слишком ли много косметики я наношу»
- Ваш макияж безупречен! © detroitblonde1 / Reddit
«9 лет назад делала вот такие брови. А теперь совсем по-другому»
«Оцените, как я накрасилась на свадьбу»
«Мама постоянно повторяет, что так в дневное время не красятся»
Такой инфернобраз не совместим с ярким румянцем. Даже белая рубашка так его не оспаривает,как розовые щёчки)рисуете вампира?он канонически бледен
- Она неправа, это дневной макияж. Ведь нужно как можно больше света, чтобы было хорошо видно все эти великолепные цвета! © sylvnal / Reddit
«У меня круги под глазами. Вот как я делаю натуральный макияж, чтобы их не было видно»
«Я без косметики и мой свадебный макияж»
«Отличный оттенок помады. Я так редко выбираю красный, потому что мало кто вообще им красится в последнее время»
Фото до — без косметики, после — макияж «без макияжа»
- Ты выглядишь как Кейт Уинслет! © CressPlus6259 / Reddit
«А это мой естественный макияж, который всегда к месту»
«Воспользовалась советами и немного обновила свой повседневный макияж»
«Сто лет не красилась, но сегодня захотелось блистать»
Губки бантиком или уточкой,
И тоналочка с перламутричкой
В голове с утра укладка-макияж
И к зеркалу магнитит фюзеляж
«Вот так я обычно красилась, но немного подкорректировала макияж благодаря советам из интернета»
«Первое фото — без макияжа, на втором мой обычный макияж, на третьем — после советов из интернета».
«Мне 43, вот так я крашусь»
- Это лучший натуральный макияж, который я видела! © Njbelle-1029 / Reddit
«Тематика корпоратива — „Барби“, и вот в каком виде я на него пришла»
Наша подборка подошла к концу. Но если вам нравится сравнивать фото «до» и «после», то у нас есть еще одна статья, где на снимках можно увидеть гигантскую разницу.