17 простых женщин, которые так орудуют косметикой и кистями, что хочется срочно у них научиться

Народное творчество
49 минут назад

Макияж — порой болезненная тема для женщин, ведь чтобы он получился хорошо, нужно много раз накраситься, смыть, повторить. Некоторые годами оттачивают искусство грамотно наносить косметику на лицо. Зато усилия дают свои плоды, и героини нашей подборки наглядно демонстрируют это.

Макияж творит волшебство

«Я в 19 и в 27. Наконец-то разобралась, как краситься»

«Целый час красилась, чтобы выглядеть естественно»

«Мне 55. Не могу понять, не слишком ли много косметики я наношу»

«9 лет назад делала вот такие брови. А теперь совсем по-другому»

«Оцените, как я накрасилась на свадьбу»

«Мама постоянно повторяет, что так в дневное время не красятся»

Lilit1313
31 минута назад

Такой инфернобраз не совместим с ярким румянцем. Даже белая рубашка так его не оспаривает,как розовые щёчки)рисуете вампира?он канонически бледен

-
-
Ответить
  • Она неправа, это дневной макияж. Ведь нужно как можно больше света, чтобы было хорошо видно все эти великолепные цвета! © sylvnal / Reddit

«У меня круги под глазами. Вот как я делаю натуральный макияж, чтобы их не было видно»

«Я без косметики и мой свадебный макияж»

«Отличный оттенок помады. Я так редко выбираю красный, потому что мало кто вообще им красится в последнее время»

Фото до — без косметики, после — макияж «без макияжа»

«А это мой естественный макияж, который всегда к месту»

«Воспользовалась советами и немного обновила свой повседневный макияж»

«Сто лет не красилась, но сегодня захотелось блистать»

Rose1
3 минуты назад

Губки бантиком или уточкой,
И тоналочка с перламутричкой
В голове с утра укладка-макияж
И к зеркалу магнитит фюзеляж

-
-
Ответить

«Вот так я обычно красилась, но немного подкорректировала макияж благодаря советам из интернета»

«Первое фото — без макияжа, на втором мой обычный макияж, на третьем — после советов из интернета».

«Мне 43, вот так я крашусь»

«Тематика корпоратива — „Барби“, и вот в каком виде я на него пришла»

Наша подборка подошла к концу. Но если вам нравится сравнивать фото «до» и «после», то у нас есть еще одна статья, где на снимках можно увидеть гигантскую разницу.

Фото на превью Relevant-Soft6107 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее