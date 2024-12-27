17 вещиц, назначение которых люди смогли узнать только благодаря всемирной сети
Интересное
1 день назад
Часто бывает, что мы обнаруживаем какие-то странные с виду вещи, предназначение которых не можем разгадать, если ничего похожего не видели. Но герои нашей статьи не растерялись и обратились к другим пользователям интернета, чтобы узнать, что за любопытный предмет им попался.
«Что это за пластиковая штука прикреплена к углу подушки?»
- Это своеобразный чехол для язычка молнии, чтобы наволочка не расстегивалась и под нее ничего не попало. © MsMargo / Reddit
«Это висело на стене в больничной палате моей подруги»
- Этот датчик используется для мониторинга дыхательной недостаточности и возможного инфицирования ран. © santiago_strd / Reddit
«Мы с женой в замешательстве, что за штуку у нас оставила теща? Она ей даже не пользовалась, кажется»
- Умная она, что не стала этим пользоваться, это же заваривания чая, видимо, она не захотела пить горький. © MacaronMiddle2409 / Reddit
«Обнаружено в отделе с кухонными товарами. Не могу понять, что это?»
- Даже странно, как она туда попала. У дочки такая же, она ею мыльные пузыри считала, а когда на экране появлялась цифра 12, начинала играть поздравительная мелодия. © 19nbg71 / Reddit
«Люди, помогите! Эта вещь у меня уже около 7 лет. Она переезжала со мной 3 раза. И я до сих пор не знаю, что это такое»
- Это же насадка для бритья спины. © solid5nake1 / Reddit
«Жена пытается выяснить, что это за штука, похожая на помаду? Но очень твердая, будто это соль»
- Я пользуюсь таким раз в месяц, эта штука помогает при бритье. Если вдруг случайно поранишься, этот карандаш остановит кровь. © Angrypeanut99 / Reddit
«Нашел это в сельской местности»
- Я купил что-то похожее в онлайн магазине несколько лет назад. Его рекламировали как зубочистку. © Mister3mann / Reddit
«Это устройство меня бесит! Оно издает крайне неприятный звук. Что это?»
- Это ультразвуковой отпугиватель животных. © MrDorkESQ / Reddit
«Нашел эту штуку в шкафу, она еще и вибрирует»
- Это металлоискатель. © Brave_Beginning64 / Reddit
«Я нашел это устройство в кухонном ящике в моем офисе»
- Это часть приспособления для нарезки бисквита на ровные тонкие коржи. Между двумя такими штуками зажимается специальный нож, положение которого можно регулировать по высоте благодаря пазам. © jackrats / Reddit
«Этот непонятный цилиндр обнаружен в холодильнике, весит грамм 100, внутри кажется пустым»
- Эта штука — часть охлаждающего ролика для лица. © Cattypaz / Reddit
«Два странных устройства в окне квартиры напротив моего. Что здесь вообще происходит?»
- Это чья-то попытка установить телевизионную антенну, не выходя из квартиры. © brock_lee / Reddit
«Нашел это оптическое устройство на университетской свалке»
- Это линза с антибликовым покрытием. У меня есть очень похожая от проектора. © GuavaMoist759 / Reddit
«Что это за устройство, которое „смотрит“ на мой задний двор через соседский забор?»
- Похоже на ультразвуковое устройство для отпугивания вредителей. © Unknown author / Reddit
«Понятия не имею, зачем они это установили»
- Это метеостанция с радаром. Скорее всего, они сдают помещение в аренду компании, которая следит за погодой, а также за стаями птиц. А затем продают эти данные близлежащим аэропортам. © dig4dave158 / Reddit
«Что за пластиковое устройство?»
- Это контейнер для приготовления яиц в микроволновке. © CanonCopy / Reddit
«Вот такая штуковина была у меня в кармане. Неужели это устройство для слежки?»
- Это светодиодные шарики для вечеринок. Мы использовали тонну таких на свадьбе. Мой сын взял и разобрал несколько из них, а там внутри две маленькие батарейки, светодиод и пружина. © DirtyTitanium / Reddit
А вот еще несколько наших статей с вещицами, над предназначением которых людям помогли разобраться в интернете:
Фото на превью virtigo21125 / Reddit
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Как выясняется, странные вещи люди не только покупают na барахолках, но и в онлайн-магазинах тоже)
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