17 вещиц, назначение которых люди смогли узнать только благодаря всемирной сети

Часто бывает, что мы обнаруживаем какие-то странные с виду вещи, предназначение которых не можем разгадать, если ничего похожего не видели. Но герои нашей статьи не растерялись и обратились к другим пользователям интернета, чтобы узнать, что за любопытный предмет им попался.

«Что это за пластиковая штука прикреплена к углу подушки?»

Это своеобразный чехол для язычка молнии, чтобы наволочка не расстегивалась и под нее ничего не попало. © MsMargo / Reddit

«Это висело на стене в больничной палате моей подруги»

Этот датчик используется для мониторинга дыхательной недостаточности и возможного инфицирования ран. © santiago_strd / Reddit



«Мы с женой в замешательстве, что за штуку у нас оставила теща? Она ей даже не пользовалась, кажется»

Умная она, что не стала этим пользоваться, это же заваривания чая, видимо, она не захотела пить горький. © MacaronMiddle2409 / Reddit

«Обнаружено в отделе с кухонными товарами. Не могу понять, что это?»

Даже странно, как она туда попала. У дочки такая же, она ею мыльные пузыри считала, а когда на экране появлялась цифра 12, начинала играть поздравительная мелодия. © 19nbg71 / Reddit

«Люди, помогите! Эта вещь у меня уже около 7 лет. Она переезжала со мной 3 раза. И я до сих пор не знаю, что это такое»



Это же насадка для бритья спины. © solid5nake1 / Reddit

«Жена пытается выяснить, что это за штука, похожая на помаду? Но очень твердая, будто это соль»

Я пользуюсь таким раз в месяц, эта штука помогает при бритье. Если вдруг случайно поранишься, этот карандаш остановит кровь. © Angrypeanut99 / Reddit

«Нашел это в сельской местности»

Я купил что-то похожее в онлайн магазине несколько лет назад. Его рекламировали как зубочистку. © Mister3mann / Reddit

«Это устройство меня бесит! Оно издает крайне неприятный звук. Что это?»

Это ультразвуковой отпугиватель животных. © MrDorkESQ / Reddit

«Нашел эту штуку в шкафу, она еще и вибрирует»

«Я нашел это устройство в кухонном ящике в моем офисе»

Это часть приспособления для нарезки бисквита на ровные тонкие коржи. Между двумя такими штуками зажимается специальный нож, положение которого можно регулировать по высоте благодаря пазам. © jackrats / Reddit

«Этот непонятный цилиндр обнаружен в холодильнике, весит грамм 100, внутри кажется пустым»

Эта штука — часть охлаждающего ролика для лица. © Cattypaz / Reddit

«Два странных устройства в окне квартиры напротив моего. Что здесь вообще происходит?»

Это чья-то попытка установить телевизионную антенну, не выходя из квартиры. © brock_lee / Reddit

«Нашел это оптическое устройство на университетской свалке»

Это линза с антибликовым покрытием. У меня есть очень похожая от проектора. © GuavaMoist759 / Reddit

«Что это за устройство, которое „смотрит“ на мой задний двор через соседский забор?»

Похоже на ультразвуковое устройство для отпугивания вредителей. © Unknown author / Reddit

«Понятия не имею, зачем они это установили»

Это метеостанция с радаром. Скорее всего, они сдают помещение в аренду компании, которая следит за погодой, а также за стаями птиц. А затем продают эти данные близлежащим аэропортам. © dig4dave158 / Reddit

«Что за пластиковое устройство?»

Это контейнер для приготовления яиц в микроволновке. © CanonCopy / Reddit

«Вот такая штуковина была у меня в кармане. Неужели это устройство для слежки?»