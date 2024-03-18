18 бедолаг, которые теперь сто раз подумают, прежде чем что-то покупать
Мы давно привыкли, что производители несколько лукавят, делая рекламные фото своих товаров и продуктов. Но иногда разница между ожиданием и реальностью оказывается настолько сокрушительной, что своим разочарованием хочется поделиться со всем миром.
«Вы серьезно? Эта подушка у кого угодно кошмары вызовет»
- Божечки, она же похожа на грязного пуделя. © UnnaturalKreature / Reddit
«Заказали себе торт на свадьбу и получили это»
«Да ладно!»
«Заказал мамуле этот букет цветов через интернет. В итоге его еще и на 4 дня позже доставили»
«Купила эту „суперреалистичную игрушку“ на каком-то левом сайте. Похоже, я сглупила»
«Кажется, кто-то немножко обленился»
«Они даже бекон решили в сэндвич не класть, хотя это вряд ли поправило бы дело»
«Я знал, что не стоит заказывать дешевое филе тилапии, но меня таки одолело искушение. В результате отравился»
«Просто влюбилась в эту куртку и заказала ее. Похоже, плакали мои денежки. Плюс она еще и из какой-то гадости сшита»
«Решил, что пора отказываться от пластика, и поэтому купил бамбуковые трубочки. Каждая была обернута в здоровенный кусок полиэтилена»
«Моя девушка тут заказала себе роллы „Калифорния“ через интернет»
«Получил эту штуку из онлайн-магазина. Кроме линейки ничего не работает»
«Отвертка. Открывалка для коробок. Открыватель для писем. Линейка. Держатель для мобильника. Открывалка для консервов. Открывалка для бутылок. Овощечистка.»
«Заказала мужу торт на день рождения. В рекламе говорилось, что он будет точь-в-точь как на картинке. Но мы хоть от души поржали»
«Закинула новые джинсы, которые только в магазине купила, в стиральную машинку. Когда достала их оттуда, увидела это»
Эм. А она что, рваные джинсы просто так в стиралку кинула? Да еще, небось, отжим поставила. И чего удивляется тогда?
Кстати. Я за модой на одежду с дырками не слежу, бывают новые джинсы с такими заношенными складками под коленями?
Кажется, кот не понял задумки
«И куда же пропали все кусочки шоколада?»
«Магазин забыл убрать противокражный датчик с сумки, прежде чем отправить ее мне»
«Жена давно мечтала прочитать одну книгу и наконец купила ее»
Кстати, некоторым людям даже не приходится бегать по магазинам. Они умудряются из старых и вроде бы совершенно бесполезных вещей сделать настоящую конфетку.
Непонятно, почему не работает ничего. Открывалка для бутылок или гаечные ключи, например (или у них размеры неправильные?). Плоская отвертка может и толстовата, но с крупными винтами должна справиться. Овощечистка и открыватель для коробок/писем вызывают сомнения, там более острое требуется обычно, но большая часть функционала должна работать, мне кажется.