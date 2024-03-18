18 бедолаг, которые теперь сто раз подумают, прежде чем что-то покупать

Мы давно привыкли, что производители несколько лукавят, делая рекламные фото своих товаров и продуктов. Но иногда разница между ожиданием и реальностью оказывается настолько сокрушительной, что своим разочарованием хочется поделиться со всем миром.

«Вы серьезно? Эта подушка у кого угодно кошмары вызовет»

Божечки, она же похожа на грязного пуделя. © UnnaturalKreature / Reddit

«Заказали себе торт на свадьбу и получили это»

«Да ладно!»

«Заказал мамуле этот букет цветов через интернет. В итоге его еще и на 4 дня позже доставили»

«Купила эту „суперреалистичную игрушку“ на каком-то левом сайте. Похоже, я сглупила»

«Кажется, кто-то немножко обленился»

«Они даже бекон решили в сэндвич не класть, хотя это вряд ли поправило бы дело»

«Я знал, что не стоит заказывать дешевое филе тилапии, но меня таки одолело искушение. В результате отравился»

«Просто влюбилась в эту куртку и заказала ее. Похоже, плакали мои денежки. Плюс она еще и из какой-то гадости сшита»

«Решил, что пора отказываться от пластика, и поэтому купил бамбуковые трубочки. Каждая была обернута в здоровенный кусок полиэтилена»

«Моя девушка тут заказала себе роллы „Калифорния“ через интернет»

«Получил эту штуку из онлайн-магазина. Кроме линейки ничего не работает»

«Отвертка. Открывалка для коробок. Открыватель для писем. Линейка. Держатель для мобильника. Открывалка для консервов. Открывалка для бутылок. Овощечистка.»

«Заказала мужу торт на день рождения. В рекламе говорилось, что он будет точь-в-точь как на картинке. Но мы хоть от души поржали»

«Закинула новые джинсы, которые только в магазине купила, в стиральную машинку. Когда достала их оттуда, увидела это»

Кажется, кот не понял задумки

«И куда же пропали все кусочки шоколада?»

«Магазин забыл убрать противокражный датчик с сумки, прежде чем отправить ее мне»

«Жена давно мечтала прочитать одну книгу и наконец купила ее»