Я сначала офигела, что за пузико у мужика... А потом зауважала этого дядю. Интересно, есть ли у этой пары дети.
18 человек, которые были с животными на «вы», пока в их сердечко не пришел тот самый теплый комочек
Фотоподборки
3 часа назад
Многие герои нашей статьи были уверены, что домашние питомцы — это не для них. Но потом неожиданно в их жизни появилось хвостатое чудо. И выяснилось: оно так запало в сердце человека, что теперь он и не представляет, как раньше-то жил без этого пушистика.
«Прихожу домой, а муж купил такое коту, которого он вообще-то не хотел. Люблю их, что поделать»
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«Мои друзья спрашивали, как я могу содержать пять кошек в маленькой квартирке, и я в ответ прислал им это фото»
«Я и Софи. Она — моя радость!»
«Мой папа, который не хотел, чтобы в доме были собаки»
Ох, собаки такие дипломаты иногда, они знают как растопить сердце)
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«Нашел этот комочек на обочине дороги месяц назад, и теперь она чувствует себя как дома!»
«Эта кошечка неожиданно появилась у меня дома сегодня. Кажется, теперь кошка выбирает тебя, а не ты ее»
«Это Опал, мое самое большое сокровище!»
«„Мы ни за что не заведем собаку!“, — говорил он. Собака теперь всегда обнимается с ним, а он целует ее 194717 раз в день»
«Нашла ее возле дома. Теперь она моя»
«„Это собака твоей матери, а не моя“, — говорит отец. И носит его в постель каждую ночь»
«Моя великолепная девочка вызывает во мне чувство отцовской гордости»
«Обычно я сплю с неприкрытыми ногами. Оказывается, моя кошка тоже так любит спать»
«Моя сестра и ее парень нашли этого котенка в пустыне. Найденыша назвали Снежком. Теперь он самый счастливый пушистик»
«Ее зовут Плюша, и я не могу представить, как я жила без нее все это время»
«Парень отказывается признавать, что они лучшие друзья. Но тут я зашла в комнату и увидела это»
«Моя 82-летняя мама терпеть не могла кошек. До того рокового дня, когда этот пугливый кот решил, что теперь она — его человек! Он позволяет маме делать ему массаж»
«Жена хотела завести котенка. А я всю жизнь был собачником. И эта мелочь обожает нежиться на мне. Теперь я живу с котом, который считает себя собакой»
«Уже два года как моя девочка без ума от моего парня»
А вот еще подборка доказательств того, что в жизни почти каждого человека настанет тот день, когда ему на голову свалиться тот самый пушистик.
Фото на превью adoptachimera / Reddit
Комментарии
Уведомления
Урааа! Про животных! Спасибо! Смотрите каких котиков в интернете нашла!
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