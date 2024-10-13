18 человек, которые были с животными на «вы», пока в их сердечко не пришел тот самый теплый комочек

Многие герои нашей статьи были уверены, что домашние питомцы — это не для них. Но потом неожиданно в их жизни появилось хвостатое чудо. И выяснилось: оно так запало в сердце человека, что теперь он и не представляет, как раньше-то жил без этого пушистика.

«Прихожу домой, а муж купил такое коту, которого он вообще-то не хотел. Люблю их, что поделать»

«Мои друзья спрашивали, как я могу содержать пять кошек в маленькой квартирке, и я в ответ прислал им это фото»

«Я и Софи. Она — моя радость!»

«Мой папа, который не хотел, чтобы в доме были собаки»

«Нашел этот комочек на обочине дороги месяц назад, и теперь она чувствует себя как дома!»

«Эта кошечка неожиданно появилась у меня дома сегодня. Кажется, теперь кошка выбирает тебя, а не ты ее»

«Это Опал, мое самое большое сокровище!»

«„Мы ни за что не заведем собаку!“, — говорил он. Собака теперь всегда обнимается с ним, а он целует ее 194717 раз в день»

«Нашла ее возле дома. Теперь она моя»

«„Это собака твоей матери, а не моя“, — говорит отец. И носит его в постель каждую ночь»

«Моя великолепная девочка вызывает во мне чувство отцовской гордости»

«Обычно я сплю с неприкрытыми ногами. Оказывается, моя кошка тоже так любит спать»

«Моя сестра и ее парень нашли этого котенка в пустыне. Найденыша назвали Снежком. Теперь он самый счастливый пушистик»

«Ее зовут Плюша, и я не могу представить, как я жила без нее все это время»

«Парень отказывается признавать, что они лучшие друзья. Но тут я зашла в комнату и увидела это»

«Моя 82-летняя мама терпеть не могла кошек. До того рокового дня, когда этот пугливый кот решил, что теперь она — его человек! Он позволяет маме делать ему массаж»

«Жена хотела завести котенка. А я всю жизнь был собачником. И эта мелочь обожает нежиться на мне. Теперь я живу с котом, который считает себя собакой»

«Уже два года как моя девочка без ума от моего парня»