18 человек показали, какие наряды они сшили для новогодних корпоративов и праздников

1 день назад

1 день назад

Новогодние праздники это время для вечеринок и походов по гостям. Герои нашей подборки креативно подошли к выбору одежды. Вместо того чтобы выглядеть как все, они засучили рукава и взялись за швейную машинку.

«У моего парня вечеринка. Сшила туда такую красоту»

«Я прокачалась в шитье и сделала своему семейству одежду в стиле эпохи Регентства»

Красота!

Милое платье на Рождество готово!

«Сшила сама!»

Просто не оторваться от фото. Это — произведение искусства! © ConfirmedBasic*** / Reddit

«Отправилась со своим мужчиной на корпоратив в этом шелковом платье»

«Пять часов работы — и платье готово!»

«Впервые решилась надеть то, что сшила сама»

«Смастерила себе такую юбочку»

«Всех с праздниками!»

«Сшила свое первое платье с корсетом»

«Сшила для зимней ярмарки»

«А я на новогоднюю вечеринку пойду в платье в викторианском стиле»

«Сшила нам парные наряды»

«Мой наряд»

«Вот мой „страшненький“ наряд для корпоратива»

«В нем я чувствую себя принцессой»

Ты выглядишь как королева! © 2000smallemo / Reddit

«В Австралии жарко, поэтому вот что моя девушка сшила мне на Рождество»