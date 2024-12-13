18 человек показали, какие наряды они сшили для новогодних корпоративов и праздников

Народное творчество
1 день назад

Новогодние праздники это время для вечеринок и походов по гостям. Герои нашей подборки креативно подошли к выбору одежды. Вместо того чтобы выглядеть как все, они засучили рукава и взялись за швейную машинку.

«У моего парня вечеринка. Сшила туда такую красоту»

«Я прокачалась в шитье и сделала своему семейству одежду в стиле эпохи Регентства»

Красота!

Милое платье на Рождество готово!

Strizh3109
6 часов назад

Вот где люди живут чтоб в Рождество такие летние наряды носить?

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«Сшила сама!»

«Отправилась со своим мужчиной на корпоратив в этом шелковом платье»

Хозяйка М Г
1 час назад

Цвет умопомрачительный. Не нравится обувь у дамы и костюм у её сопровождающего.

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«Пять часов работы — и платье готово!»

«Впервые решилась надеть то, что сшила сама»

«Смастерила себе такую юбочку»

«Всех с праздниками!»

«Сшила свое первое платье с корсетом»

«Сшила для зимней ярмарки»

«А я на новогоднюю вечеринку пойду в платье в викторианском стиле»

«Сшила нам парные наряды»

«Мой наряд»

«Вот мой „страшненький“ наряд для корпоратива»

«В нем я чувствую себя принцессой»

«В Австралии жарко, поэтому вот что моя девушка сшила мне на Рождество»

Вот что у нас есть еще: «20 фото, которые напомнят, что Новый год уже совсем близко».

Фото на превью these-points-of-data / Reddit

Комментарии

Уведомления
мальвина
1 день назад

Не все удалось, но для меня и это недосягаемо)). В прошлой статье обсуждали, что странно не уметь готовить. Так бывает, что какое-то мастерство не дается человеку😌. Для меня это - шитье, штопанье, вязание. Руки-крюки - факт🤷🏻‍♀️😁

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Ио
23 часа назад

юбка с паравозиками классная )) для детского сада самое то))

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