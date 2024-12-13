Интересно, что это за украшение, которое проходит меж грудей и исчезает в юбке или что это?)
18 человек показали, какие наряды они сшили для новогодних корпоративов и праздников
Народное творчество
1 день назад
Новогодние праздники это время для вечеринок и походов по гостям. Герои нашей подборки креативно подошли к выбору одежды. Вместо того чтобы выглядеть как все, они засучили рукава и взялись за швейную машинку.
«У моего парня вечеринка. Сшила туда такую красоту»
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«Я прокачалась в шитье и сделала своему семейству одежду в стиле эпохи Регентства»
Красота!
Милое платье на Рождество готово!
«Сшила сама!»
- Просто не оторваться от фото. Это — произведение искусства! © ConfirmedBasic*** / Reddit
«Отправилась со своим мужчиной на корпоратив в этом шелковом платье»
Цвет умопомрачительный. Не нравится обувь у дамы и костюм у её сопровождающего.
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«Пять часов работы — и платье готово!»
«Впервые решилась надеть то, что сшила сама»
«Смастерила себе такую юбочку»
«Всех с праздниками!»
«Сшила свое первое платье с корсетом»
«Сшила для зимней ярмарки»
«А я на новогоднюю вечеринку пойду в платье в викторианском стиле»
«Сшила нам парные наряды»
«Мой наряд»
«Вот мой „страшненький“ наряд для корпоратива»
- Надеюсь, это сарказм? Наряд потрясающий! © CornerMushroom / Reddit
«В нем я чувствую себя принцессой»
- Ты выглядишь как королева! © 2000smallemo / Reddit
«В Австралии жарко, поэтому вот что моя девушка сшила мне на Рождество»
Вот что у нас есть еще: «20 фото, которые напомнят, что Новый год уже совсем близко».
Фото на превью these-points-of-data / Reddit
Комментарии
Уведомления
Не все удалось, но для меня и это недосягаемо)). В прошлой статье обсуждали, что странно не уметь готовить. Так бывает, что какое-то мастерство не дается человеку😌. Для меня это - шитье, штопанье, вязание. Руки-крюки - факт🤷🏻♀️😁
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