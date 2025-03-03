18 человек, которые не думали, что одна простая фраза может так их зацепить

А мой инструктор по вождению орал и матерился. Из-за этого некоторые ученицы отказывались с ним ездить и переходили к молодому и вежливому. Прошло 20 лет. Я езжу за рулём со второго дня после получения прав. А в сложных дорожных ситуациях в голове звучит голос инструктора - он очень чётко разбирал те или иные случаи и проговаривал алгоритм действий. Благодарна ему.