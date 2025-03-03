18 человек, которые не думали, что одна простая фраза может так их зацепить
Иногда одна случайная фраза, брошенная вскользь, может поддержать нас в сложный момент, изменить взгляд на жизнь или просто прийтись как никогда к месту. Почти у каждого из нас есть в памяти слова, которые оставили неизгладимый след. Мы собрали истории от пользователей сети, которые хотят поделиться такими высказываниями.
- Бабушка в детстве учила меня шить. Часто говорила: "Главное, чтобы швы изнутри были такими же аккуратными, как снаружи. Это всегда важно!". Тогда я не придавала значения ее словам, просто старалась делать все ровно. Мы давно с ней не виделись, она живет далеко. Но недавно я вдруг поняла, она ведь не только про шитье говорила… Эти слова были куда глубже. © Карамель / VK
- Влюбился в девушку и задумался о свадьбе. Решил посоветоваться с отцом. А он усадил меня за стол, вручил ручку с бумажкой и говорит: «Напиши десять вещей, которые тебя в ней раздражают». Я пыхтел минут двадцать, но список составил. А он взял его, прочел и выдал: "Учти, что эти вещи никогда не изменятся и будут раздражать тебя всю оставшуюся жизнь. Если ты можешь с этим справиться, то женись. А если надеешься, что она ради тебя будет меняться, то не стоит".
- Мама собиралась в ресторан с папой. Когда она уже была полностью "при параде", спросила меня: "Ну, как образ?" Я сказала ей, что она отлично выглядит, лет на 30. После чего мама сказала мне важную вещь: "Я не боюсь старения. Не хочу в 49 пытаться выглядеть на 30. Я хочу в 49 выглядеть как красивая 49-летняя женщина". И эти слова настолько запали мне в душу, потому что я сама приближаюсь к 30 годам, замечаю появление морщин и переживаю о том, что уже не выгляжу так свежо и молодо, как раньше. А ведь и правда - не нужно пытаться молодиться, можно быть красивой в любом возрасте. © Карамель / VK
- Делюсь мудрыми мыслями от чужой тети, которые со школы помогают мне воспринимать мир проще. Великолепная дама, учитель химии и по совместительству наш классный руководитель, как-то сообщила всему классу: "Завтра приносим оплату за поход в театр. Дети, помним, это по желанию, но обязательно". Как много вещей после школы нам пришлось и приходится делать так — по желанию, но обязательно. © Aichka / Pikabu
- Я жила в постоянной тревоге, которая зашкаливала при коммуникации с людьми. Казалось, меня осуждает весь мир! Обычные вещи давались с таким трудом, что невозможно было даже в магазин за хлебом сходить. Было стойкое ощущение, что все вокруг разглядывают меня как под лупой. Я рассказала об этом психологу, а она мне по-доброму ответила: "При всем уважении, ты не особенная. Я бы дважды не взглянула на тебя, встретив на улице". Уф. Жестко? А мне именно это и нужно было! © so_yellow / Reddit
- Как-то решила прокачать "женственность". Ничего умнее не придумала – пошла на курсы моделей. Там ведущий такой, мол, пройдись. Ну я и прошлась. А он: "Да у тебя правое плечо кривое!" Предложил мне перевесить сумочку на левое. Я возмутилась, а тот мне выдал фразу на все времена: "Ты учиться пришла, или делать так, как тебе удобнее?" Прямо как обухом по голове. Это правда глупо: хотеть изменений, но продолжать делать все по-старому. И вот с тех пор, когда мне предлагают что-то изменить, я стараюсь быть более гибкой. © Дерзновение / Dzen.ru
"это по желанию, но обязательно" - в добровольно-принудительном порядке - это, если не ошибаюсь, еще советский классический подход. Так что ничего не меняется
- Мой парень сказал: «Да ты на мне помешалась!» В ту же секунду я ощутила, как все чувства к нему исчезают. Он был моим первым парнем, я закрывала глаза на огромную кучу красных флагов: хотел поцеловать другую, заставлял извиняться за его же ошибки, каждый день на меня кричал, говорил гадости о моих друзьях. А еще это постоянное «давай возьмем паузу в отношениях». Я наконец смогла это все увидеть и окончательно забить на такую любовь. Чуть позже он написал, что скучает и хочет вернуться. Ха! Я просто проигнорировала сообщение. Больше такого отношения к себе я не потерплю. © kimmythecutie1102 / Reddit
- Я тяжело переносила расставание. Все близкие утешали, мол, ладно ты, потерпи еще чуть-чуть, и все закончится, должно пройти время. А вот психолог выдала: «Сиди и рыдай». И именно это помогло. Я поняла, что мое состояние печали — это нормально. Иногда нужно перестать бороться, чтобы стало легче. © Sofya Ivanova / VK
- «Брось ее в ответ!» — мой дед так отреагировал на мое нытье. Меня тогда бросила девушка ради другого. В общем, дед дал мне такой странный совет, что я подумал: «Что за черт? Как это вообще?» Короче, через несколько месяцев девушка, разбившая мне сердце, попыталась вернуть наши отношения. И тут до меня дошло, и я бросил ее в ответ! © frederick_ungman / Reddit
- Мне было сложно заводить отношения с девушками. Я чувствовал, что должен постоянно их развлекать. Сам ставил перед собой такую задачу, потом сам же решал, что не справляюсь с ней. В результате терпел неудачи, винил себя и злился на девушек. Проблема заключалась в том, что я не мог себя принять. Когда я признался психологу, что ощущаю себя занудой, он возразил: "Ты не зануда. Просто ты глубоко мыслишь". Так я увидел в себе совершенно другие качества: внимание к деталям, способность вникать в суть. Когда я снова пытался развлекать девушку на свидании, я остановил себя и рассказал ей правду. Оказалось, что она и не ждала от меня никакого веселья, ей было интересно со мной и без этого! Позже она стала моей женой. © Ingirov / Pikabu
- Пришла домой, начала протирать от соли свои зимние сапоги. Осознала, что им лет семь-восемь. Повесила в шкаф пуховик, который купила лет шесть назад. Меня это совершенно не смущает. Возможно, мое бережное отношение к вещам помогает продлить им жизнь. И то, что я предпочитаю "базовые" модели, тоже позволяет мне долго носить вещи. С самого детства я слышала от папы фразу: "Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевое". Сейчас дорого не всегда значит качественно, но все же. Эта фраза — мой главный секрет при шоппинге и мой принцип распределения денег. © Подслушано – Здесь говорят о тебе / VK
- Когда я был молодым, то не чурался пробежек. Во время одной такой я присел отдохнуть на скамейку рядом с пожилым мужчиной. Видимо, я выглядел слишком задумчивым, и мужчина рядом поинтересовался все ли у меня в порядке. Я признался, что скоро женюсь, но до сих пор сомневаюсь в выборе. Мужчина улыбнулся и сказал: «Я вот думаю, что человек похож на алмаз. Просто камень, который однажды нашли и превратили в драгоценность, вложив в него собственное понимание красоты. Одни посмотрят и подумают: "Красота!", а другие и взгляда не бросят. Не ищи чей-то алмаз, найди свой». Скоро уже 43-я годовщина свадьбы. Каждый раз в этот день я вспоминаю того старика и его алмазные мудрости. И да, моя жена — та еще драгоценность! © labrador2020 / Reddit
- Папа моей девушки работал психологом. Как-то раз мы с ним говорили по душам, и я рассказывал о своем отце. Жаловался, что он никогда не признавал своих ошибок, обижал маму, не давал денег и не уделял внимания. Правда, тут у него была отмазка — он много работал. "Единственное, что я понял, так это то, что своих детей я так воспитывать не буду", — подытожил я. Папа девушки посмотрел на меня с улыбкой и сказал: "Значит, он сподвиг тебя не быть плохим отцом". Я просто выпал. В голове все перевернулось. Я наконец смог увидеть все это с другой стороны и отпустить обиды из детства. © brad-the-impaler / Reddit
- Я жил по соседству с очень угрюмым пожилым соседом. Однажды днем я сидел на улице, без энтузиазма листая вакансии в телефоне. Меня только что уволили. И тут он подошел и поинтересовался, что я делаю. Ответил, что ищу работу, а тот вдруг выдал: "Ты же просто мечешься из стороны в сторону. А тебе чертовски надо начать шевелиться. Значит так, сейчас берешь ручку и записываешь три вещи, которые можешь сделать прямо сегодня. Вообще любые! Просто идешь и делаешь. Если увижу тебя завтра в таком же положении, будешь мне огород копать". Все еще находясь в шоке, я послушно записал три задания: подать всего одну заявку на работу, обновить резюме и убрать кухню. Прошло шесть месяцев. Сейчас у меня есть новая работа, а дом не захватили тараканы. © Hk0g / Reddit
- Свекровь лезла со своими советами в каждую щель – и как щи варить, и как трусы складывать. А после того, как я родила, так и вовсе от нее житья не стало. Я уже думала от мужа уйти, лишь бы его мамулю не слышать. И тут включаю мультики, а из телевизора раздается: «Тот, кто заставляет тебя злиться, управляет тобой». И как отрезало. Какую бы ересь свекровь не несла, я ее слушаю снисходительно, как ребенка, и думаю: «У тебя нет надо мной власти».
""Значит, он сподвиг тебя не быть плохим отцом". Я просто выпал. В голове все перевернулось" - может, я что-то не так понимаю, но создается впечатление, что психолог пытается представить негативный опыт с отцом в позитивном ключе?
- Я очень быстро научилась водить машину, сдала на права с первого раза, проблем вообще никаких не было. Все из-за того, что мне повезло с инструктором. Мой инструктор был просто великолепен — он ни разу не повысил голос! И я запомнила его мудрые слова на всю свою жизнь: "Можно бросить высокооплачиваемую работу, можно бросить семью или любимого человека, но никогда нельзя бросать сцепление!" © Карамель / VK
- В юности парень позвал на свидание. А я же хотела ему понравиться. Надела юбчонку покороче, шпильки. А он предложил прогуляться. По колдобинам на каблуках. Естественно, дошла я только до ближайшей лавочки. Упала на нее чуть ли не в слезах. И тут мой кавалер говорит: "Не нужно себя мучить ради кого-то. Не может быть красивой девушка на каблуках, но с измученным лицом! Лучше ходи в кедах, но улыбайся! Поверь, парням важнее не наряд, а счастливая и спокойная девушка рядом!"
- Я часто болтал после занятий со своим преподавателем химии в колледже, задавал ему вопросы. Обычно я был расстроенным, потому что чувствовал, что наука дается мне не так легко, как остальным. Однажды я сказал ему, что я, видимо, не такой уж и сообразительный, раз мне так сложно учиться. А он ответил: «Ты чего расстраиваешься? Это концепции, на открытие которых у величайших умов мира ушли десятилетия, а ты злишься, что не можешь освоить их за час!» Эта фраза полностью изменила не только мой подход к обучению, но и всю мою жизнь. © kar33m24 / Reddit
Если вам хочется обсудить слова и фразы, которые вызывают у вас раздражение, приелись до оскомины или так нелепы, что просто смешно, предлагаем прочесть эти статьи и присоединится к комментаторам:
Комментарии
Как много мамандаринки и карамельки... они всё знают... читаю и познаю....
А мой инструктор по вождению орал и матерился. Из-за этого некоторые ученицы отказывались с ним ездить и переходили к молодому и вежливому. Прошло 20 лет. Я езжу за рулём со второго дня после получения прав. А в сложных дорожных ситуациях в голове звучит голос инструктора - он очень чётко разбирал те или иные случаи и проговаривал алгоритм действий. Благодарна ему.