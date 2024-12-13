18 маленьких проказников, которые не дают скучать своим родным
Иногда дети выдают такие перлы, что невольно удивляешься: как они до такого додумались? Вот оно, нестандартное мышление и живой ум. Не поделиться таким просто невозможно. Тем более, что порой в детских высказываниях кроется настоящая философия.
- Идет утром с 5-летней дочкой в садик и видим дерущихся котов. Она и говорит: «Да, точно, это же у них сейчас драчный период начался». © Tatiana Saprykina
- Ездили с мужем по работе в другой город. Ребенка было не с кем оставить, взяли с собой. Выехали в 5 утра. Через 4,5 часа доехали, свернули куда-то не туда, проехали пару километров и увидели огромную арку с надписью «зоопарк». Поняли, что попали не туда, развернулись, поплутали. Потом нашли то, что нужно, решили рабочие проблемы. Поехали домой. Уставшие, замурзанные, не доезжая 30 км до дома подобрали попутчика, тот сел сзади с ребенком и спрашивает: «И где это вы сегодня были?» На что ребенок отвечает: «В городе N, в зоопарке!» © Ирина Русановская
- Лидочка в 6 лет очень увлекалась Гарри Поттером. И вот сидит она, а бабушка ей шнурки завязывает. Завязала и спрашивает:
— Лида, а волшебное слово?
— Авада Кедавра? © Tatalia Bry
- Осенью с дочерью готовили погреб (ну знаете, такой выкопанный в земле). Я заглянула, а там огромная жаба! Сама дико боюсь, но не могу же я пятиклассницу просить вытащить зверюгу. В общем, нахожу старую сковороду, надеваю перчатки электрика, беру палку — и лезу! Вы не представляете, что я пережила, поднимая ее над своей головой! Вылажу, а моя дочь берет ее в руки и как бы целует, мол, какая хорошенькая! А я села на край погреба и заплакала от пережитого стресса. © Нина Еремеева
- Ехали мама с тетей в купе с незнакомцем. Мама была ребенком, захотелось ей свести его с тетей. Ну и спросила: «Дядя, а отгадайте, какие трусики у моей тети?» Парень опешил, но сказал: «Розовые». «Нет!» Другие цвета, все неправильно. Тетя стояла пунцовая и еле живая. И тут мама гордо произнесла: «Шелковые!». Сближения так и не произошло. © Татьяна Коршунова
- Приехали в гости в Питер. Мама забежала в магазин, мы с братом на улице ждем. Рядом в ларьке куриц продают, очередь километровая. Выходит мама, и тут брат выдает: «Мама, смотри — дракончиков продают». Очередь выпала в осадок. Мама быстро объяснила, что мы из Болгарии и курицу с головой, лапками и синюшную видим в первый раз. © Sunshine Bulgaria
- Дочери было 5 лет, мы пошли на свадьбу к моей сестре. Сестра выходила замуж за хорошего парня, который прекрасно ладил с детворой и дочкой. И вот идем на свадьбу, дочь в белом платьице и веночке, в белых туфельках и носочках. Все вокруг отпускают ей комплименты, что она похожа на невесту. Приехал жених, и начался выкуп невесты. Разные задания затянулись и вдруг жених говорит, что, наверное, невесту свою уже искать не будет, а возьмет другую, ничуть не хуже. И подходит к моей мелкой. Она как увидела его! Как затряслась! Побелела вся и в рев: «Не пойду замуж! Не хочу быть невестой!» — и впрямь решила, что ее замуж заберут. Жених уже сам не свой, не рад, что пошутил. Сыплет ей в руки конфеты, а малая орет еще громче. Еле успокоили. К вечеру на нервах даже температура поднялась. На следующий день дочь пришла и говорит: «Мама, я решила, что как вырасту, то замуж не пойду, а пойду в институт». © Олена Терновська
Я очень всеми извиняюсь, но разве множественное число от курица не будет "кур", а не "куриц"? Вспомните Высоцкого: "съел почти уже всех женщин и кур..."
- Забираю дочь из садика. Рядом девушка одевает свою дочку и мужичок — своего сына. Сынок оказался разговорчивым:
— Папа, смотри, какая у Лены мама красивая.
Ленина мама засмущалась:
— Спасибо, очень приятно.
Батя буркнул:
— Угу...
Но сынок решил продолжить:
— Вот бы нам такую! © Mike.54 / Pikabu
- Еду в метро. Сижу рассматриваю уткнувшихся в экраны людей, думаю про отпуск. На станции заходят мама с маленькой дочкой. Садятся. Мама утыкается в телефон. Девочка разглядывает окружающих. Доходит до меня. Долго так, пристально смотрит. Потом, как будто увидела что-то страшное, она делает большие глаза. Дергает маму за рукав и, показывая на меня пальцем, на ухо громко спрашивает: «Мама, а где у тети телефон?» © Loginovskaya / Pikabu
Уже чувствую, как в комментах будут тучи обсуждений последней истории)
- Племянник подруги озадачил дядьку своего на каком-то семейном застолье вопросом: «Дядь Петь, а семь плюс восемь будет адин-надцать или один-надцать?» Тот, в благодушном состоянии, укоризненно: «Ах Леха-Леха, балбес ты эдакий! Конечно же, одиннадцать!» На что 8-летний Леха добродушно отвечает: «Сам ты, дядя Петя, балбес! Семь плюс восемь будет пятнадцать!» © ParoliParoli / Pikabu
- Дочка (6 лет), обычно неугомонный ребенок, ходила целый день без настроения. Спросила, мол, кто обидел, о чем думаешь. Ответила:
— О свиньях. Учительница сказала, что их шея устроена так, что они никогда не могут смотреть на небо, — и зарыдала.
К такому меня жизнь не готовила... © Shanea / Pikabu
Дочка в первом классе прослушала информацию, что материки медленно двигаются, и через биллион лет столкнутся...
Дома рыдала по этому поводу
Вот, правда, зачем это пятилетним , ни малейшего понятия о детской психологии...
- Вчера играю с дочкой (3,5 года) в «Море волнуется...». Говорю финальную фразу: «Морская фигура, замри». И тут мой ребенок ложится на пол, руки по швам — и вытягивается в струнку. Я начинаю гадать: дельфинчик? Змейка? Водоросли? Зову супругу, гадаем вместе. На все предлагаемые варианты отрицательно мотает головой. В итоге мы сдаемся, спрашиваем: «Ну и кто же это?» Дочка с победным видом отвечает: «Бетон!» Сквозь смех спрашиваю, где она видела морской бетон. Оказалось, прошлым летом мы через бетонные блоки в море спускались, и она запомнила. © DVasilych / Pikabu
- Когда моей младшей сестре было 5 лет, она забрасывала меня бесконечными вопросами и я сказала: «Оливия, почему бы тебе просто не заняться своими делами?» Без промедления она парировала: «Потому что мне 5 лет и я еще не знаю, в чем мое дело!» © Unknown author / Reddit
Последняя история про Оливию в переводе с английского н.а русский не передаёт весь смак рассказа, т.к. "business" - также переводится, как "бизнес", или "коммерческая деятельность".
- Недавно подруга разошлась с молодым человеком. Прихожу к ней в гости, а она сидит с таким печальным лицом и молчит. Я говорю: «Ну что такое?» Она: «Да все плохо, нет вдохновения и вообще... Как дальше жить?!» В этот момент ее 10-летняя дочь поднимает на нее глаза и выдает: «Да ладно тебе, мам! Сейчас поедим — нормально будет!» © Подслушано / VK
- Когда сыну было 9 месяцев, я уехал на заработки. И приехал, когда ему исполнился 2,5 годика. Привез много подарков, он все взял. А утром проснулся очень рано, ткнул в меня пальцем и выдал: «Пусть этот мужик уходит из дома!» © Akhmad Akhmadov
- Младший как-то выдал. Идем из гаража. Решила дорогу сократить и пройти наискось. А там пустырь — высокая трава и кусты, приходится обходить по кривой.
— Что за дорога, — ворчит сын.
— Пустырь, — вздыхаю я.
— Это не пустырь. На пустыре было бы пусто. Это кустырь какой-то. © Шаманка / ADME
Про малыша, который прогонял отца - помню, что эта история была с продолжением. Когда мать сказала сыну, что этот дядя - его папа, малыш ответил, что его папа вон там, и показал н.а фотографию отца в рамке н.а стене.
- Коллеге 40 с небольшим, 2 взрослых сына. Надоело ей постоянно с ними ругаться из-за немытой посуды и незаправленных кроватей. По всей квартире развесила яркие плакаты: «Помой посуду!», «Пропылесось!», «Вынеси мусор!». Проходит день, два, три — все по-прежнему. А потом младший так осторожно спрашивает: «Мам, а ты зачем напоминалки развесила? Стала все забывать, да?» © Подслушано / Ideer
- Как-то гуляла с крестником, ему было тогда лет 5 или 6. Смотрит на меня внимательно, говорит:
— Ты красивая!
— Спасибо!
— А знаешь, что тебе надо сделать, чтоб стать еще красивее?
— Что?
На полном серьезе ожидала конструктивной аналитики: носить другую одежду, сменить прическу, накраситься, что-то еще. А он:
— Купить мне мороженое.
P.S. Мороженое купила. © Anastomus / ADME
А вот еще подборка статей с детскими перлами:
Комментарии
Не там она напоминалки развесила, и к тому же безадресно. Я нна комп внуку лепила: "Помой посуду, иначе еду получишь в невымытой тарелке". Действует, проверено.
Два взрослых балбеса, которые не хотят ничего делать...маленькие проказники, да)