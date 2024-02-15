19 молодых дарований, которые легко могли бы сместить признанных звезд

Благодаря новинкам кино и телевидения, которые последнее время сыплются на нас словно из рога изобилия, мы узнали немало имен молодых актеров и актрис. Талантливые ребята того и гляди завоюют звездный Олимп, потеснив наших любимых знаменитостей. Мы решили сравнить типажи молодых звезд и опытных голливудских селебрити.