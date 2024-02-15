19 молодых дарований, которые легко могли бы сместить признанных звезд
Кино
1 час назад
Благодаря новинкам кино и телевидения, которые последнее время сыплются на нас словно из рога изобилия, мы узнали немало имен молодых актеров и актрис. Талантливые ребята того и гляди завоюют звездный Олимп, потеснив наших любимых знаменитостей. Мы решили сравнить типажи молодых звезд и опытных голливудских селебрити.
Леон Кемстач и Брэд Питт
Анна Пересильд и Белла Хадид
Анастасия Красовская и Кетти Холмс
Полина Денисова и Рейчел Вайс
Иван Янковский и Леонардо Ди Каприо
Елизавета Базыкина и Дженни Гарт
Ангелина Стречина и Хелена Бонем Картер
Слава Копейкин и Патрик Суэйзи
Валентина Ляпина и Николь Кидман
Мила Ершова и Эмма Стоун
Никита Кологривый и Джим Керри
Тихон Жизневский и Микки Рурк
Вероника Устимова и Галь Гадот
Василина Юсковец и Сидни Суини
Ника Жукова и Джена Ортега
Рузиль Минекаев и Ченнинг Татум
Полина Гухман и Аня Тейлор-Джой
WENN.com / agefotostock / East News
Марк Эйдельштейн и Тимоти Шаламе
Федор Федотов и Том Холланд
Кстати, многие из молодых звезд являются продолжателями актерских династий. Они пошли по стопам талантливых родителей, несмотря на возможные пересуды.
Фото на превью PHOTOlink / Alamy Stock Photo, Слово пацана. Кровь на асфальте / НМГ Студия, The 11th Hour / Appian Way and co-producers ©, Kashaev Pavel / East News
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Какбэ ихнинские звезды в нашей обработке. Поржала, спасибо.