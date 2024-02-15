19 молодых дарований, которые легко могли бы сместить признанных звезд

Кино
1 час назад

Благодаря новинкам кино и телевидения, которые последнее время сыплются на нас словно из рога изобилия, мы узнали немало имен молодых актеров и актрис. Талантливые ребята того и гляди завоюют звездный Олимп, потеснив наших любимых знаменитостей. Мы решили сравнить типажи молодых звезд и опытных голливудских селебрити.

Леон Кемстач и Брэд Питт

Анна Пересильд и Белла Хадид

Анастасия Красовская и Кетти Холмс

Полина Денисова и Рейчел Вайс

Иван Янковский и Леонардо Ди Каприо

Елизавета Базыкина и Дженни Гарт

Ангелина Стречина и Хелена Бонем Картер

Слава Копейкин и Патрик Суэйзи

Валентина Ляпина и Николь Кидман

Мила Ершова и Эмма Стоун

Никита Кологривый и Джим Керри

Тихон Жизневский и Микки Рурк

Вероника Устимова и Галь Гадот

© Мира / АМЕДИА, JUAN PABLO RICO / AFP / East News

Василина Юсковец и Сидни Суини

© ИП Пирогова / Yellow, Black and White, Evan Agostini / Invision / East News

Ника Жукова и Джена Ортега

Рузиль Минекаев и Ченнинг Татум

Полина Гухман и Аня Тейлор-Джой

WENN.com / agefotostock / East News

Марк Эйдельштейн и Тимоти Шаламе

© Смычок / START, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Федор Федотов и Том Холланд

© Роднина / Голд Медиа Продакшн, Evan Agostini / Invision / East News

Кстати, многие из молодых звезд являются продолжателями актерских династий. Они пошли по стопам талантливых родителей, несмотря на возможные пересуды.

Фото на превью PHOTOlink / Alamy Stock Photo, Слово пацана. Кровь на асфальте / НМГ Студия, The 11th Hour / Appian Way and co-producers ©, Kashaev Pavel / East News

Комментарии

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tama
2 часа назад

Какбэ ихнинские звезды в нашей обработке. Поржала, спасибо.

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