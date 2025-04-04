15+ историй, в которых старшее и младшее поколение не на шутку удивили друг друга
Иногда кажется, что люди разных поколений говорят на разных языках, а привычные вещи для одних вызывают недоумение у других. В этой подборке истории о том, как люди постарше и молодые удивили друг друга.
- Младшему 4 года, на занятии у логопеда описывал картинки и сказал: "Дедушка держит бумажку". А на картинке дедушка читал газету. Тут я поняла, что сын ни разу в жизни газету не видел и вообще не знает, что это. А старшая читала старый рассказ, и оказалось, что она не знает, что такое телеграмма. Когда я ей объяснила, она подумала, что я ее разыгрываю. © Что-то не то / Dzen
- Пришел к нам как-то новый молодой стажер. Буквально в первую же неделю у нас прошло обычное утреннее собрание. В переговорке длинный стол на 10 мест, все заняты. Еще как минимум три человека стояли — так всегда, если нет свободных стульев. Так парень просто сел на пол и так просидел всю встречу. © ChurrBurr1000 / Reddit
- Моя мама еще довольно молодая, и не скажешь, что у нее есть взрослая дочь. Всегда в теме трендов, мемов, одевается стильно, тусуется, как молодежь. Собираемся у подруги, болтаем, смотрим сериалы, обжираемся пиццей, обсуждаем всякую фигню. Все было нормально, пока однажды утром я не просыпаюсь, а мама уже собирается. Я сонная спрашиваю: «Ты куда?», а она невозмутимо: «Ксюша позвала смотреть сериал. А ты что, не в теме?» © Карамель / VK
- Дедушка недавно загрустил — ему показалось, что он отстал от жизни, не успевает за временем и не понимает молодежь. А ему это важно, ведь у меня есть младший брат, и дедушке хочется быть в курсе его интересов. Начал смотреть ленту с короткими видео, посидел так минут двадцать, закрыл, ушел на балкон, долго думал. Потом возвращается и говорит: «Это пока сложно. Ты лучше подскажи, какое радио сейчас молодежь слушает?». © Карамель / VK
- Выхожу из квартиры и вижу: у соседской квартиры стоит чья-то маленькая девочка лет 4-5, нарядная, с бантиками. Видимо, ждет кого-то. Я с улыбкой спрашиваю: "Ой, что это за такая красивая девочка у нас? Как же тебя зовут?" Ответ был просто отвал всего: "Никитина Лена, 5 лет. Не замужем". © Подслушано / VK
- К нам на практику пришел молодой парень. Однажды мы были в офисе у клиента, и он вышел в коридор, чтобы поговорить по телефону. В какой-то момент заходит финансовый директор клиента и говорит, что этот "практикант" уже почти час болтает по личному телефону прямо у него под дверью, и он слышит вообще все. © snakesnake9 / Reddit
- Руководитель ИБ уже полгода. Решил проверить документы, пошел в юротдел за картой допусков и политиками. 25-летняя заместитель начальника напряглась, предложила кофе, притащила папку с ненужными приказами. Спрашиваю: "Где у вас ДСП хранятся?", имея ввиду Документы Служебного Пользования. В ответ: "А у нас нет, у нас тут паркет везде". Я завис. © NotFOXimilian / Pikabu
- Когда моя мама-бумер приобрела свой первый ноутбук, у нее выскочило сообщение о "вирусе", и она всерьез испугалась, что может заболеть. Буквально думала, что подхватит вирус от компьютера, и спросила меня, не станет ли ей плохо. © Lucky-24 / Reddit
- Однажды пришли мы с подругой в модный ресторан. Хотели вымыть руки, и понимаем, что из крана течет мыло, и больше ничего рядом нет. Стоим как дурочки с мыльными руками и не понимаем, что делать. Оказывается, надо было к светильнику подойти, у них там течет вода. Все просто. © rrusallochka
- Не понимаю старшее поколение и наше консервативное общество. Играю в Dota 2, получаю пусть и небольшую зарплату, но призовые за год выходят на пять цифр в долларах. А родители все равно считают, что это несерьезно и недостойный способ заработка. А по мне, так это шоу. Люди любят шоу, будь то футбол, современная музыка или киберспорт. Какая разница, чем зарабатывать на жизнь? © Подслушано / Ideer
- Еду в автобусе и вижу такую картину. Пожилая женщина ест конфеты, а напротив нее сидит мальчик лет пяти. Смотрел, смотрел, потом встал, подошел и говорит: "Дайте мне, пожалуйста, одну конфетку... мятную".
Женщина явно не ожидала, но конфетой поделилась. Мальчик взял, сел на место, вежливо поблагодарил. Потом подумал, вскочил, подбежал и поцеловал ее в щеку. Весь салон улыбается, женщина растрогалась. © Подслушано / Ideer
- У стажера в пятницу в гости приезжал друг. Мы спросили, не хочет ли он взять выходной. Он ответил: "А зачем? Пятничная удаленка и так как отпускной день". © Firm-Layer-7944 / Reddit
- С младшей сестрой разница 10 лет. Ей 21, и она всерьез считает меня старухой. Нет, это не шутки про сыплющийся песок. Отношения у нас хорошие, но если мнения расходятся, она закатывает глаза и выдает что-то про "ваше поколение". Знаете, как снисходительно, но с легким раздражением смотрят на бабушку, которая едет за макаронами подешевле? Вот так же и она смотрит на меня, стоит нам в чем-то не сойтись. © Подслушано / Ideer
- Работаю в частной школе английского и поражаюсь поведению некоторых детей. Могут зайти без стука, не поздороваться, взять мои вещи в отсутствие, уйти без "до свидания" и даже не сказать "будь здоров" или "спасибо".
Сейчас у меня неделя встреч с родителями, и все стало ясно. Одна мама вошла без стука, села и спросила: "Это вы Аленка?" Другая перебила меня на полуслове. У третьей зазвонил телефон — она сказала "подождите секунду" и начала обсуждать, какие макароны купить. Еще одна без спроса взяла мои бумаги и начала их листать. © Палата №6 / VK
- Работал с молодым стажером, который не знал про "ctrl + F" в Excel и вручную пролистывал огромные таблицы в поиске нужных данных. © Kalium90 / Reddit
- Бешусь от старшенького, ему скоро 14. Попадается что-то новое — идет спрашивать меня или мужа. Чаще объясняем, но если времени нет, говорю: "Погугли, дело пяти минут!" Он: "Мне уже неинтересно" — и уходит.
Иногда прям не понимаю. Почему я в детстве не ленилась лезть в энциклопедию, а им даже погуглить сложно? Куда делась обычная любознательность? Или вокруг и так слишком много ненужной информации? © Изяслав в ярости / ADME
- Откликнулась девушка на вакансию консультанта. Созвонились, все ок, говорит, напомните перед собеседованием, могу забыть. Ну ладно. За день до собеседования пишу: "Напоминаю, в такое-то время и там-то, подходите". Она заявляет: "Пока не надо, я вам напишу". © aurora89_
- Ехал с детьми в пустом автобусе. Заходит бабушка, нависает над нами, смотрит укоризненно, потом говорит: "Могли бы и место уступить. Как вы детей воспитываете?" На мой ответ, что мест полно, заявила: "Дети должны уступать пожилым и ехать стоя". Даже сказать нечего было. Но место не уступил. © fedding fedding / Dzen
Разница поколений всегда найдет способ напомнить о себе — иногда забавно, иногда неожиданно. Но именно такие моменты делают общение интереснее!
А если этих историй вам мало, вот еще подборка историй, которые демонстрируют насколько отличаются люди разных возрастов.
Комментарии
заходила в вагон метро и увидела как парень лет 17 резко закрыл глаза, типа спит, смешно, сами так делали когда учились, нa следующей станции заходит бабуленька,ну просто суповой набор, еле ползёт,я так аккуратненько паренька за плечо потрогала, говорю: "не могли бы Вы бабушке уступить?" и бабка во весь голос: "ну Вы и хааамка! сидите, деточка, я постою!" я о_О ну ок, вагон трясётся, эта черепаха подползает ко мне и начинает перед моим носом: "Вы ему тыкали, хамили, я до таких лет дожила и первый раз такое вижу" и пальчиком у моего носа трясётся. говорю: "вот до такого возраста дожила потому что у незнакомцев перед носом своим пальцем трясла??? дура глухая, ни слова грубого не сказала парню" и тут вагон начало мотать и бабуля как пакет nа ветру от меня кубарем унесло, там уже другие её поднимали. Чтобы я кому-то место уступила или попросила за них- вот фигушки, боритесь сами,бабки